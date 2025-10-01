Video bóng đá Inter Miami – Chicago Fire: Ngỡ ngàng 8 bàn, Suarez lập cú đúp (MLS)

Inter Miami tiếp đón Chicago Fire ở vòng 32 mùa giải thường của giải nhà nghề Mỹ (MLS). Chủ nhà ra quân với đầy đủ những ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên, họ sớm nhận “gáo nước lạnh” ngay ở phút 11. Từ cú đá phạt góc ở bên cánh trái, D’Avilla đã đánh đầu hạ gục thủ thành Ustari.

Messi thi đấu khá nỗ lực trong hiệp một

Inter Miami tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ sau đó. Tuy nhiên, họ nhận ngay đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Phút 32, Jonathan Dean có pha độc diễn từ giữa sân để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. 7 phút sau, Inter Miami có bàn gỡ đầu tiên và người ghi bàn là Aviles sau cú đá phạt góc khó chịu của Messi.

Thế nhưng, niềm vui của Inter Miami không kéo dài được lâu. Phút 43, Chicago Fire lại phản công nhanh và Kouame dễ dàng ghi bàn sau một pha đánh lừa hậu vệ đối thủ. Đây cũng là tỉ số của hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Inter Miami thay liền 3 cầu thủ để tìm cách thay đổi thế trận. Sau nhiều nỗ lực, họ có bàn gỡ thứ hai do công của Suarez ở phút 57. Sau đó, tới lượt đội khách thay người để bảo vệ tỉ số. Tuy nhiên, Inter Miami vẫn có bàn gỡ 3-3 ở phút 74 và Luis Suarez hoàn thành cú đúp.

Thế nhưng, bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Inter Miami cố tìm bàn thắng kết thúc trận nhưng điều họ nhận được lại là hai bàn thua. Phút 80, Reynolds giúp Chicago Fire có lần thứ 4 vượt lên trong trận đấu này. 3 phút sau, Gutierrez ấn định tỉ số trận đấu với siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Chung cuộc, Inter Miami thua 3-5 ngay trên sân nhà.

Tỉ số chung cuộc: Inter Miami 3-5 Chicago Fire (H1: 1-3)

Ghi bàn

Inter Miami: Aviles 39’, Suarez 57', 74'

Chicago Fire: D’Avilla 11’, Dean 32’, Kouame 43’, Reynolds 80', Gutierrez 83'

Đội hình xuất phát

Inter Miami: Ustari, Alba, Lujan, Aviles, Weigandt, Segovia, Busquets, Bright, De Paul, Messi, Suarez

Chicago Fire: Brady, Waterman, Elliott, Gutman, Bamba, Franco, D’Avilla, Kouame, Dean, Cuypers, Haile Selassie