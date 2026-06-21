Indonesia nhập tịch cầu thủ, hướng tới World Cup 2030

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp báo cáo Tổng thống ở Tây Java hôm qua (19/6), Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển bóng đá quốc gia, nhằm nâng cao thành tích thể thao trên đấu trường quốc tế. Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ ủng hộ hoàn toàn chương trình nhập tịch cho các cầu thủ Indonesia ở nước ngoài để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển tham dự Vòng loại World Cup 2030.

Tổng thống Prabowo Subianto cũng ủng hộ và sẵn sàng đề nghị FIFA lựa chọn Indonesia là một trong những nước chủ nhà đăng cai giải FIFA ASEAN Cup, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay. Đây là giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức cho các đội tuyển Đông Nam Á. Việc các trận đấu được tính điểm theo hệ thống của FIFA sẽ mở ra cơ hội cho các đội tuyển Đông Nam Á cải thiện thứ hạng thế giới nhanh hơn so với trước đây.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Erick Thohir trả lời báo chí hôm 19/6 (Ảnh: Ảnh: Presiden RI).

Về chương trình nhập tịch cầu thủ Indonesia ở nước ngoài, ông Erick nhấn mạnh, chương trình nhập tịch không phải là nỗ lực tuyển mộ ngẫu nhiên mà là chính sách có cấu trúc, ưu tiên những cầu thủ gốc Indonesia, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đại diện cho dân tộc.

Cùng với đó, ban huấn luyện tiếp tục theo dõi, đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ trong nước, duy trì nguồn cung cấp tài năng địa phương bền vững. Theo số liệu thống kê, trong 5 năm qua, Indonesia đã nhập tịch ít nhất 19 cầu thủ. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khi chính phủ đang hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 2 cầu thủ khác.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, ông John Herdman bày tỏ sự cảm kích đối với sự ủng hộ của Tổng thống Prabowo Subianto dành cho bóng đá quốc gia.

Đồng thời cho biết đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tham gia một số giải đấu quan trọng, bao gồm AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á) và FIFA ASEAN. Đây là cơ hội để nâng cao chất lượng đội tuyển, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2030.