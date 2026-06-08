Nóng bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á: U19 Việt Nam có vé đi tiếp sau đại chiến Indonesia hay chưa?

U19 Việt Nam xếp nhì bảng sau 2 lượt trận

U19 Việt Nam vừa trải qua trận đấu đầy quả cảm với U19 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. “Những chiến binh Sao Vàng” bị dẫn trước từ sớm nhưng kiên trì bám đuổi và có bàn gỡ hòa ở phút 73. Tuy nhiên, đội chủ nhà của giải đấu được nhận quả phạt đền đầy tranh cãi ở phút 90 và U19 Việt Nam buộc phải chấp nhận thua với tỉ số 1-2.

U19 Indonesia giành ngôi nhất bảng A sau 3 lượt trận

Với kết quả này, U19 Indonesia toàn thắng 3 trận vòng bảng, có được 9 điểm, dẫn đầu bảng A, qua đó là đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ xếp thứ 2 với 6 điểm và hiệu số +7 (9 bàn thắng và 2 bàn thua).

Theo thể lệ của giải đấu, U19 Việt Nam vẫn chưa bị loại và có cửa vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc. Bởi vậy, U19 Việt Nam phải chờ kết quả của hai bảng đấu còn lại mới biết được số phận của mình. Đây là điều khá may rủi.

Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam như thế nào?

Cục diện ở hai bảng B và C có phần tương tự với bảng A, tức là hai đội toàn thắng ở những lượt đấu trước đó sẽ gặp nhau ở lượt cuối để phân định thắng thua. Nên nhớ rằng, bảng C chỉ có 3 đội nên đội xếp thứ 2 ở bảng A và B sẽ không được tính thành tích trận gặp đội cuối bảng khi xét xếp hạng.

Ví dụ như ở bảng A, U19 Việt Nam sẽ không được tính trận thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, tức là khi xét 3 đội nhì bảng, U19 Việt Nam sẽ chỉ có 3 điểm và hiệu số là +4 (6 bàn thắng, 2 bàn thua).

Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở chỗ hai đội đang dẫn đầu bảng B và C là U19 Thái Lan và U19 Australia đều chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không cần phải bung sức đá ở lượt cuối.

U19 Malaysia và U19 Campuchia cũng chỉ cần 1 điểm để xếp trên U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Bởi vậy, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Ikeuchi thật sự mong manh, đặc biệt là khi U19 Thái Lan và U19 Australia đá “giữ chân”.

Còn nếu trong trường hợp U19 Thái Lan và U19 Australia đều thắng, U19 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp bởi thành tích của “Những chiến binh Sao Vàng” vốn đã hơn so với U19 Malaysia và U19 Campuchia.