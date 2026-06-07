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Chủ nhà Indonesia e ngại kịch bản thua Việt Nam và bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á

Sự kiện: U19 Việt Nam

ANTD.VN - Dù thắng liên tiếp hai lượt trận với cùng tỉ số 3-0 song đương kim vô địch Indonesia vẫn nguy cơ bị loại nếu không thể thắng Việt Nam tại lượt cuối vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026.

Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm cùng hiệu số +8, trong khi chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch Indonesia cùng 6 điểm nhưng xếp nhì do kém hiệu số bàn thắng bại.

Điều lệ giải U19 Đông Nam Á 2026 quy định chỉ đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt tại 3 bảng giành quyền vào bán kết. Điều này gây áp lực lớn cho chủ nhà Indonesia trước lượt cuối gặp U19 Việt Nam (20h ngày 7-6).

Chủ nhà, đương kim vô địch Indonesia (áo trắng) rơi vào tình thế buộc phải thắng U19 Việt Nam để chắc suất bán kết

Chủ nhà, đương kim vô địch Indonesia (áo trắng) rơi vào tình thế buộc phải thắng U19 Việt Nam để chắc suất bán kết

"Trận đấu này sẽ quyết định đội nhất bảng, đồng thời thử thách và là bài kiểm tra lớn nhất đối với U19 Indonesia", tờ Kompas (Indonesia) đánh giá.

Trong khi đó, Indonesia phân tích: "Điều lệ giải rất khắc nghiệt khi chỉ đội nhất bảng mới chắc suất vào bán kết. Với hiệu số kém hơn, Indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam để đi tiếp".

Truyền thông Indonesia lo ngại về việc đội nhà hòa hoặc thua Việt Nam, khi đó Indonesia xếp nhì bảng và phải hủy bỏ kết quả trận thắng 3-0 trước đội bét bảng (Myanmar hoặc Timor Leste) khi xét vé vớt với hai đội nhì bảng khác.

"Indonesia không thể chỉ trông chờ vào một trận hòa, đồng nghĩa phải phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác. Cách tốt nhất là phải thắng U19 Việt Nam", CNN Indonesia viết.

HLV Indonesia không muốn mất điện khi gặp U19 Việt Nam

Trận Indonesia thắng Timor Leste 3-0 chứng kiến sự cố hy hữu. Khi trận đấu bắt đầu được 3 phút thì bất ngờ mất điện, sân vận động Sumatra tối đen như mực. Trận đấu buộc phải tạm dừng. Rất may, 5 phút sau ban tổ chức sân đã khắc phục được sự cố và trọng tài cho trận đấu trở lại.

Trận Indonesia - Timor Leste bị gián đoạn 5 phút vì sự cố mất điện

Trận Indonesia - Timor Leste bị gián đoạn 5 phút vì sự cố mất điện

Sau trận, HLV Nova của U19 Indonesia bày tỏ quan điểm: "Một sự cố như vậy không nên xảy ra ở giải đấu quốc tế, vốn là sự kiện quan trọng đối với các cầu thủ trẻ Đông Nam Á. Tôi hy vọng việc này không lặp lại ở trận quan trọng với U19 Việt Nam".

Điều kiện để U19 Việt Nam có vé bán kết giải Đông Nam Á
Điều kiện để U19 Việt Nam có vé bán kết giải Đông Nam Á

U19 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt cuối bảng A, chỉ cần không thua Indonesia là chắc chắn giành vé vào bán kết Đông Nam Á 2026 sớm.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 09:28 AM (GMT+7)
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