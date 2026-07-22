Ngôi sao Olise vướng cáo buộc có con riêng với người phụ nữ hơn 10 tuổi

Olise bị người phụ nữ hơn 10 tuổi cáo buộc bỏ bê con riêng

Theo tờ Bild (Đức), Michael Olise - ngôi sao của Bayern Munich và đội tuyển Pháp - bất ngờ trở thành tâm điểm sau khi bị một phụ nữ tại Đức cáo buộc đã có con riêng 20 tháng tuổi.

Người phụ nữ có tên Fatima Zaunbrecher, 34 tuổi, người Đức gốc Morocco, hiện sinh sống tại thành phố Düsseldorf. Fatima cho biết cô quen Olise thông qua mạng xã hội Instagram vào năm 2022, thời điểm cầu thủ này còn khoác áo Crystal Palace. Hai người được cho là duy trì mối quan hệ yêu xa trong khoảng 2 năm trước khi chia tay. Không lâu sau đó, cô phát hiện mình mang thai và hạ sinh một bé gái.

Fatima Zaunbrecher cáo buộc Olise bỏ bê cô con gái 20 tháng tuổi

Fatima khẳng định, kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện tại Munich xác nhận Olise là cha ruột của đứa trẻ. Đáng nói hơn, cô cáo buộc cầu thủ 24 tuổi chưa từng gặp con gái cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng suốt thời gian qua.

Theo Bild, đội ngũ luật sư của Olise từng đề xuất mức trợ cấp ban đầu khoảng 836 euro mỗi tháng, sau đó nâng lên khoảng 2.000 euro. Tuy nhiên, Fatima khẳng định số tiền này chưa được chi trả như cam kết và vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình tranh chấp. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Olise chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Lùm xùm khi sự nghiệp thăng hoa

Vụ lùm xùm xảy ra đúng thời điểm Michael Olise vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo Bayern Munich và cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Bên cạnh đó, anh cũng trở thành tâm điểm của nhiều tin đồn chuyển nhượng, trong đó có sự quan tâm từ Real Madrid. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến đời tư của cầu thủ này càng thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Olise được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất bóng đá châu Âu hiện tại. Mùa hè 2024, anh gia nhập Bayern Munich từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng khoảng 53 triệu euro. Nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê bóng, kiến tạo và dứt điểm tốt, Olise nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình "Hùm xám".

Ở World Cup 2026, Olise đóng góp 7 pha kiến tạo - xác lập kỷ lục kiến tạo nhiều nhất một kì World Cup - nhưng chỉ cùng ĐT Pháp xếp hạng 4 chung cuộc.