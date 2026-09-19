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ĐT Pháp công bố danh sách triệu tập đầu tiên thời Zidane: Mbappe tiếp tục lĩnh xướng

Sự kiện: Đội tuyển Pháp Kylian Mbappe Zinedine Zidane

Danh sách triệu tập của tuyển Pháp dưới thời HLV Zinedine Zidane được người hâm mộ quan tâm.

Zidane đã công bố danh sách triệu tập đầu tiên của mình trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Ông gọi lên 23 cầu thủ cho đợt tập trung kéo dài 3 tuần, trong đó Pháp sẽ thi đấu 4 trận.

Không có gì ngạc nhiên khi Zidane sẽ dựa vào nhóm nòng cốt gồm những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm đã tham gia cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Dẫn đầu là đội trưởng Kylian Mbappe, đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele và ngôi sao của Bayern Munich, Michael Olise.

ĐT Pháp bước vào kỷ nguyên của Zidane

ĐT Pháp bước vào kỷ nguyên của Zidane

Ngoài ra, Zidane cũng đã tìm kiếm những tài năng trẻ trong đội tuyển Pháp bằng cách triệu tập 5 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, trong đó có trung vệ Jeremy Jacquet của Liverpool thay thế cho William Saliba của Arsenal dính chấn thương.

Khi được hỏi về việc học trò nào trong đội hình tuyển Pháp có thể đoạt Quả bóng Vàng, Zidane cho biết: "Sẽ luôn có những cuộc tranh luận về Quả bóng vàng, nhưng tôi sẽ không tham gia vào chuyện đó".

Sự khởi đầu của kỷ nguyên Zidane không có một số cái tên quen thuộc từ thời Deschamps. Điều đáng ngạc nhiên là Aurelien Tchouameni, Marcus Thuram, Brice Samba, Lucas Digne và anh em nhà Hernandez đều không có tên trong đội hình.

1 tuần nữa, Pháp sẽ bước vào thi đấu UEFA Nations League. "Les Bleus" nằm chung bảng A với Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Italia. 

Danh sách triệu tập 23 tuyển thủ Pháp được Zidane triệu tập trong tháng 9

Thủ môn: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes

Hậu vệ: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Adrien Truffert

Tiền vệ: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha

Tiền đạo: Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Esteban Lepaul
ĐT Anh thắng Pháp đoạt hạng 3 World Cup: HLV Tuchel khen học trò, Mbappe tri ân HLV Deschamps
ĐT Anh thắng Pháp đoạt hạng 3 World Cup: HLV Tuchel khen học trò, Mbappe tri ân HLV Deschamps

HLV Tuchel & Deschamps đã có những bình luận sau khi Anh thắng Pháp trong trận cầu 10 bàn để đoạt hạng 3 World Cup.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 00:00 AM (GMT+7)
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