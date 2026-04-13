HLV Vũ Tiến Thành nói nguyên nhân "đì" Lê Văn Thuận trên ghế dự bị

HLV Vũ Tiến Thành nói nguyên nhân "nhốt" Lê Văn Thuận trên ghế dự bị

Tối 12/4, Ninh Bình FC giành chiến thắng nhọc nhằn trên sân Gò Đậu của Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2025/2026. Geovane mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi bị Hồ Tấn Tài gỡ hòa. Tuy nhiên, ở phút bù giờ hiệp hai, anh đã kiến tạo để Lê Văn Thuận ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng cố đô.

Chiến thắng này khiến HLV Vũ Tiến Thành không giấu được sự phấn khởi. Ông chia sẻ sau trận đấu: “Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tôi nghĩ chiến thắng 2-1 là xứng đáng. Trước trận, chúng tôi đã lường trước những khó khăn bởi Becamex TP.HCM là một đội bóng rất khỏe”.

Bên cạnh đó, ông Thành cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng chấn thương của các học trò ở thời điểm hiện tại. Ông nói: “Ninh Bình FC có nhiều cầu thủ rất giỏi, nhưng sau hai trận gặp HAGL và Becamex TP.HCM, lực lượng của chúng tôi đang khá mỏng”.

Lê Văn Thuận tiếp tục tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn trong hai trận liên tiếp và mang về hai chiến thắng cho Ninh Bình FC. Nhận xét về học trò, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: “Đây là điều rất đáng mừng. Lê Văn Thuận đã chơi rất tốt từ trận gặp HAGL. Ở trận này, phải nói là Geovane đã có đường chuyền gần như ‘dọn cỗ’ để em ấy ghi bàn.

Tôi nghĩ đây là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá hiện nay, đó cũng là lý do Ninh Bình FC chiêu mộ em ấy. Tôi rất thích Lê Văn Thuận, nhưng để phát huy tốt nhất khả năng của em, việc vào sân từ hiệp hai là hợp lý hơn ở thời điểm này. Trong mùa giải năm nay, em ấy sẽ chủ yếu thi đấu ở hiệp hai, nhưng trong những mùa tới, chắc chắn Lê Văn Thuận sẽ là nhân tố không thể thiếu của Ninh Bình”.

Về tình trạng của Hoàng Đức, HLV Vũ Tiến Thành cũng mang đến tin vui cho người hâm mộ. Ông chia sẻ: “Ở trận này, nếu mạo hiểm, tôi có thể cho Hoàng Đức đá chính từ đầu, nhưng chúng tôi không muốn làm vậy. Tôi đã trao đổi với Hoàng Đức và bộ phận y tế rằng cậu ấy chỉ nên vào sân khoảng 10-15 phút cuối trận. Tôi nghĩ thời điểm đó là hợp lý. Hiện tại, Hoàng Đức đã trở lại bình thường và hồi phục hoàn toàn”.

Liên quan đến quan điểm về việc tăng số lượng ngoại binh tại V.League, HLV Vũ Tiến Thành Thành cho biết: “Theo tôi là không nên. Nhiều người nói rằng các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia cho phép sử dụng nhiều ngoại binh, nhưng chúng ta cần đặt mục tiêu phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Nếu đăng ký 5 cầu thủ ngoại, thi đấu 4 người, cộng thêm 2 Việt kiều là đã 6, rồi thêm một cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt là thành 7. Khi đó, cơ hội dành cho cầu thủ nội sẽ rất ít. Không nên lấy lý do các nước khác làm như vậy, bởi bối cảnh của họ khác chúng ta. Theo tôi, những đội không có hệ thống đào tạo trẻ sẽ thích điều này hơn. Còn những CLB như Ninh Bình FC, HAGL, SLNA hay Thể Công Viettel, nơi có nguồn cầu thủ trẻ, chắc chắn cũng không muốn đăng ký quá nhiều ngoại binh”.