HLV thứ 16 ở V.League mất việc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

HLV thứ 16 ở V.League mất việc

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Ông Ueno Nobuhiro là huấn luyện viên tiếp theo mất việc tại V.League dù giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận đề xuất thay đổi nhân sự từ CLB bóng đá Becamex TP.HCM. Theo đó, đội chủ sân Gò Đậu bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh giữ chức huấn luyện viên trưởng thay ông Ueno Nobuhiro. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/5 và ông Vinh sẽ dẫn dắt TP.HCM trong cuộc đọ sức với Hải Phòng.

Trong khi đó, ông Ueno Nobuhiro từ huấn luyện viên trưởng sẽ trở thành trợ lý cho đồng nghiệp Hứa Hiền Vinh. Những trận đấu vừa qua, dù ông Ueno Nobuhiro là huấn luyện viên trưởng nhưng người chỉ đạo chuyên môn thực tế là ông Đặng Trần Chỉnh.

HLV Ueno Nobuhiro mất việc ở Bình Dương.

HLV Ueno Nobuhiro mất việc ở Bình Dương.

Thành tích của Becamex TP.HCM không đảm bảo khi họ liên tiếp hòa và thua ở các trận đấu quan trọng. Gần nhất, đại diện miền Đông Nam Bộ hòa Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà và thua bạc nhược SHB Đà Nẵng trên sân khách. Kết quả này khiến Bình Dương chỉ còn hơn các vị trí đá play-off của PVF-CAND 4 điểm và vị trí xuống hạng của Đà Nẵng 5 điểm.

Nếu tiếp tục thất bại ở hai vòng đấu tới, nguy cơ xuống hạng với Becamex TP.HCM càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Do đó, đội bóng này quyết tâm tạo ra thay đổi với sự xuất hiện của ông Hứa Hiền Vinh. Trước đây, ông Vinh nổi bật khi dẫn dắt Phố Hiến FC (tiền thân của PVF-CAND). Ông Vinh từng thua trận play-off ở mùa giải 2019 trước Thanh Hóa.

Trở lại với HLV Ueno Nobuhiro, ông là nhà cầm quân thứ 16 mất việc tại V.League trong mùa giải này. Trước đó, rất nhiều chiến lược gia từ ngoại đến nội đều không giữ nổi công việc của mình trước sức ép thành tích rất lớn.

Ông Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (Ninh Bình) hay Makoto Teguramori (Hà Nội FC) lần lượt phải rời nhiệm sở. Chỉ còn ông Alexandre Polking (Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel) còn tiếp tục tại vị.

V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện
V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện

Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 16:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN