HLV Kim Sang Sik bất ngờ gọi Xuân Son lên tuyển Việt Nam ngay tháng 11 này

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son dự kiến có tên trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam đợt FIFA Days tháng 11 tới đây, chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân khách (ngày 18/11).

💪 Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương

Một nguồn tin uy tín từ CLB Thép Xanh Nam Định xác nhận, HLV Kim Sang Sik đã điền tên tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11/2025. Đây là lần đầu tiên Xuân Son được gọi trở lại ĐT Việt Nam, sau chấn thương gặp phải ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan hồi tháng 1/2025.

Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Theo phía CLB Thép Xanh Nam Định, Xuân Son đã gần như hoàn toàn bình phục chấn thương và đội đương kim vô địch V-League đồng ý để anh lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Xuân Son ở trận gặp Lào vẫn còn bỏ ngỏ. Trước mắt, HLV Kim Sang Sik cùng đội ngũ y tế sẽ đánh giá thể trạng của anh trong quá trình tập trung.

Dù đã hồi phục, Xuân Son chỉ có thể thi đấu tại V-League 2025/26 sau khi cổng đăng ký cầu thủ của giai đoạn hai chính thức mở cửa, theo điều lệ đăng ký của giải. Không chỉ Xuân Son, CLB Thép Xanh Nam Định dự kiến còn một cầu thủ nữa góp mặt trong thành phần tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2025. Đó là hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ.

🏃‍♂️ Lịch trình cụ thể của đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 10/11 tại Hà Nội, sau đó di chuyển tới Phú Thọ tập huấn từ 11 đến 14/11. Ngày 15/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ sang Lào để thi đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 18/11). Nhà cầm quân người Hàn sẽ trực tiếp chỉ đạo ở trận đấu này, trước khi toàn đội trở về nước ngày 19/11.

Đáng chú ý, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng có thể được gọi, dù chưa đủ điều kiện thi đấu chính thức theo quy định của FIFA. Hoàng Hên có thể được nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa lên tuyển sớm để bắt nhịp với môi trường ở ĐT Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ công bố danh sách tập trung chính thức của ĐT Việt Nam trong vài ngày tới.

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

01/11/2025 11:37 AM (GMT+7)
