HLV Kiatisak hết thời hay CLB hết tiền?

Đội trưởng Tuấn Anh là người Mohican cuối cùng trong đội hình HA Gia Lai từ nhóm cầu thủ trưởng thành ở Học viện bóng đá JMG khóa 1 dù không có thể trạng khỏe khoắn nhất mà trận nào cũng ra sân cày ải. Di chứng của chấn thương đã khiến tiền vệ tài hoa này không còn nhiều sức sáng tạo.

HA Gia Lai sau cuộc ra đi của hàng loạt ngôi sao

Sự năng nổ gắng gượng của Tuấn Anh hay đội phó Minh Vương lên từ lứa năng khiếu là không đủ khỏa lấp cho những yếu kém từ các đồng đội non trẻ còn thiếu kinh nghiệm trận mạc, theo nhận xét của HLV Kiatisak.

Cũng duy nhất Tuấn Anh là tuyển thủ quốc gia, so với một thời sáng sủa chưa xa của HA Gia Lai thường có gần chục cầu thủ chiếm nhiều vị trí trên tuyển. Một số cái tên từng khoác áo U-23 Việt Nam như hậu vệ Văn Sơn, Dụng Quang Nho, A Hoàng, hay lứa mới có Quốc Việt, Bảo Toàn, thủ môn Trung Kiên tiếc thay vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

HLV Kiatisak đang phải lắp ghép và gắng gượng với một HA Gia Lai thiếu trước hụt sau và đang hy vọng nhà tài trợ mới giúp họ thoát khỏi khó khăn kinh phí. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thực tế Zico Thái vẫn có một đội hình giàu tài năng khi từng lên xuống và đang có mặt trên các đội tuyển quốc gia. Nhưng dường như lối chơi của cựu HLV đội tuyển Thái Lan không khó cho các đối thủ bắt bài. Ngay cả một ông thầy trẻ 39 tuổi Phan Như Thuật không giàu kinh nghiệm và với đoàn quân SL Nghệ An có tuổi bình quân còn non trẻ hơn (23,5 so với 25,8 của HA Gia Lai) vẫn đủ sức giúp học trò qua mặt đàn anh Kiatisak lão luyện.

Sáu trận chưa biết mùi chiến thắng, trong đó gồm bốn trận thua cho thấy sự hạn chế của đội bóng phố núi từ quân đến tướng.

Trốn rớt hạng trước khi nghĩ đến ngôi vô địch

Rõ ràng HLV Kiatisak không có nhiều tiền để mua sắm cầu thủ như ý của ông, với chỉ hai gương mặt mới là quá ít. Nó cũng là nguyên nhân khiến Zico Thái hạn chế xoay xở, mà không hẳn ông hết thời qua những bài vở cũ kỹ, cùng với sự không may của hai tiền đạo chủ lực bị chấn thương.

Sau 540 phút, HA Gia Lai mới chỉ ghi có bốn bàn, kém nhất so với 13 đối thủ khác ở V-League, lại để thủng lưới 11 lần, nằm trong nhóm ba đội có bàn thua nhiều thứ ba của giải. Họ đang có 2 điểm, nằm áp chót bảng xếp hạng, hơn về hiệu số bàn thắng bại so với Hà Tĩnh đúng một bàn thắng.

Giải mới đi qua gần 1/4 chặng đường nhưng có thể nhận rõ đội bóng phố núi không thể tranh chấp ngôi vô địch V-League ở mùa bóng thứ ba của HLV Kiatisak. Đến cả bầu Đức cũng sớm thấy điều đó khi nói thẳng: “Mùa này bỏ, mùa sau phải vô địch”.

Nhưng trước khi nghĩ đến chức vô địch V-League mùa sau thì ngay bây giờ HA Gia Lai phải tính đường chạy trốn 1,5 suất rớt hạng. Và thầy trò HLV Kiatisak cũng chỉ mong mỏi sự đầu tư mạnh mẽ hơn của nhà tài trợ mới LPBank sau khi bầu Đức chấp nhận cho gắn thêm tên vào đầu thương hiệu lừng lẫy một thời.

