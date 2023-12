4 vé World Cup cho châu Á, tuyển Việt Nam săn kiểu gì?

Sau khi có kết quả bốc thăm bốn bảng đấu vòng chung kết (VCK) Futsal Asian cup 2024, HLV Diego Raul Giustozzi của tuyển Việt Nam (VN) lạc quan, cho rằng đó là bảng yêu thích của ông.

Nhưng nhìn vào cục diện bốn bảng, nhất là bảng A và bảng B thì rất lo lắng cho mục tiêu săn tấm vé dự VCK World Cup thứ ba liên tiếp của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Hungary trong trận giao hữu tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thắng hồi tháng 7. Ảnh: QUỐC AN

Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc, trong khi bảng B có Uzbekistan, Saudi Arabia, Úc, Iraq. Bảng C có Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc và Kyrgyzstan, bảng D có Iran, Kuwait, Afghanistan và Bahrain.

Hai bảng A và B có Thái Lan và Uzbekistan vượt đẳng cấp trong bảng đấu của mình, có nghĩa khả năng họ đi tiếp là hơn 90%. Nếu như Việt Nam nhì bảng A thì gần như chắc chắn sẽ gặp đội nhất bảng B và Uzbekistan thuộc tốp ba châu Á.

Thực ra VCK Asian Cup 2024 (từ 17 đến 28-4 tại Thái Lan) thì có bốn đại diện mạnh nhất châu lục là Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan...đã ngự trị bốn bảng đấu, cũng may nếu VN gặp Uzbekistan tại tứ kết (theo tính toán) may mắn rất nhiều so với gặp Iran hay Nhật Bản dẫu VN từng đánh bại Nhật ở tứ kết Asian Cup 2016...

Sau kết quả bốc thăm, HLV Diego Giustozzi lạc quan, ông cho rằng VN rơi vào bảng A, ông rất yêu thích, còn nếu vào tứ kết “gặp núi lớn” thì tính tiếp mà thôi.

Futsal VN đang tiếp tục chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2024. Vào giữa tháng 3-2024, VFF sẽ tổ chức giải quốc tế tại TP.HCM với ba khách mời quốc tế, trong đó, đã xác định được hai gồm tuyển New Zealand, tuyển Morocco và một đội tuyển châu Á khác.

HLV từng đưa Argentina vô địch World Cup 2016 nhận xét: Ngày ông về với futsal VN, ông nhìn ra rất nhiều điểm yếu, lớn nhất là tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam yếu, không làm chủ được nhịp độ trận đấu. Hai điểm yếu lớn này dần được cải thiện, còn lại ông tiếp tục hoàn thiện kỹ năng của từng cá nhân để họ bén nhọn hơn.

Chiến lược gia người Argentina nhận xét Asian Cup 2024 có năm đến sáu đội mạnh rất thách thức nhưng VN thì đã chuẩn bị chu đáo để đối đầu với họ.

Chuẩn bị cho việc săn tấm vé World Cup thứ ba liên tiếp, tuyển VN đã chuẩn bị theo lộ trình rất chu đáo từ chuyến tập huấn Nam Mỹ hồi tháng tư, đến những trận giao hữu chất lượng với Hungary, Nga tại TP.HCM hồi tháng bảy, rồi giải quốc tế vào giữa tháng 3 năm tới.

HLV Diego Giustozzi từng dẫn tuyển VN dự VCK Asian Cup 2022 tại Kuwait và bị Iran chặn đứng ở tứ kết với chiến thắng 7-1.

