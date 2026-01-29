HLV Diego Giustozzi: Lebanon có thể đá phòng ngự 35 phút ở trận đấu có 40 phút

Đánh bại Lebanon sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam tạo lợi thế lớn trong hành trình ở giải Vô địch châu Á 2026

“Họ có một đội phòng ngự rất mạnh. Họ không phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, bởi vì họ tấn công theo hệ thống/chiến thuật. Có thể trong 40 phút, Lebanon phòng ngự tới 35 phút. Vì vậy, tôi lo ngại về chiến lược của Lebanon hơn là từng cầu thủ cá nhân”-ông Diego Giustozzi cho biết.

Ở trận ra quân bảng B giải Vô địch futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Kuwait 5-4. Đây là trận đấu đội bóng của ông Giustozzi để đối thủ dẫn sớm 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng lội ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm.

Đội tuyển futsal Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Lebanon

HLV Giustozzi cho rằng việc để đối thủ như Kuwait ghi tới 4 bàn là vấn đề với đội tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân Argentina cho rằng cần bỏ qua trận đấu trên và tập trung cho cuộc đối đầu sắp tới với Lebanon. Ông đồng thời cho rằng nếu may mắn, các tiền đạo đã có thể ghi nhiều hơn 5 bàn thắng.

Đánh giá thêm về Lebanon, HLV Giustozzi cho biết Việt Nam từng thắng đối thủ này 4-0 ở vòng loại. Tuy nhiên Lebanon hiện đã khác dưới sự dẫn dắt của HLV mới người Tây Ban Nha, và đã mạnh hơn nhiều trong khâu phòng ngự.

"Dĩ nhiên tôi muốn lặp lại chiến thắng đó. Nhưng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng ta đều biết mình không thích đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Do đó, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào"-HLV Giustozzi cho biết.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với BHL và các cầu thủ futsal Việt Nam

Ở trận đầu tiên, đội tuyển futsal Việt Nam gặp Kuwait lúc 17h nhưng theo lịch, trận đấu với Lebanon diễn ra lúc 13h ngày 29/1. Ông Giustozzi vì vậy đã điều chỉnh lịch tập của toàn đội, đẩy lên 13h trong ngày hôm nay để các cầu thủ thích nghi khung giờ mới.

Trước buổi tập hôm nay, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và HLV Giustozzi cũng động viên và biểu dương tinh thần các cầu thủ, đồng thời yêu cầu rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn khi gặp Lebanon.