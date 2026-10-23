Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: MU giải cơn bĩ cực, Chelsea "xử đẹp" Tottenham

Chelsea "xử đẹp" Tottenham

Tottenham Hotspur sẽ tìm cách nối dài đà hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, khi họ hành quân đến sân Stamford Bridge để chạm trán Chelsea (23h30, 24/10).

2 đội gần nhất đối đầu nhau cách đây hơn 5 tháng, khi Chelsea giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà ở giai đoạn cuối mùa giải trước nhờ các bàn thắng của hai tiền vệ Enzo Fernandez và Andrey Santos.

Chelsea khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh với thành tích 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại sau 7 vòng đấu. Hai chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth và Everton đã tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng, đồng thời giúp họ vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân nhà trước Bournemouth, Chelsea tiếp tục đánh bại Everton với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách cuối tuần trước. Ở trận này, Chelsea đồng thời chấm dứt chuỗi 22 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Theo đánh giá của Xabi Alonso, Chelsea đã thể hiện màn trình diễn “rất chuyên nghiệp và nghiêm túc” trên sân khách. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện muốn các học trò tiếp tục phát huy những kết quả tích cực gần đây, đồng thời hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Chelsea được đánh giá cửa trên so với Tottenham

Chỉ Brighton (23 bàn) và đội đầu bảng Man City (19 bàn) ghi nhiều bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này hơn Chelsea (17 bàn). Trước cuộc tiếp đón Tottenham sắp tới, đội bóng ở phía Tây London cũng có cơ sở để tự tin khi chỉ thua 1 trong 16 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge.

Chelsea đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử khi đã thắng Tottenham trong 6 lần đối đầu liên tiếp tại giải đấu. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ cùng thành phố ở cuộc đấu tới, "The Blues" sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của chính mình về số chiến thắng liên tiếp trước Tottenham tại giải VĐQG. Thành tích 6 trận thắng liên tiếp trước đó được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2002.

Tottenham hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ kém nhóm top 9 khoảng cách 3 điểm. Dù vậy, kể từ đầu mùa giải trước, Spurs mới chỉ 2 lần giành chiến thắng trong hai vòng đấu liên tiếp tại giải quốc nội. Những thống kê trong quá khứ cũng cho thấy chuyến làm khách đến Stamford Bridge cuối tuần này sẽ là thử thách không dễ vượt qua.

Thực tế, Tottenham chỉ thắng 1 trong 36 lần gần nhất làm khách trên sân Stamford Bridge tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 11 trận hòa và 24 thất bại. Chiến thắng duy nhất ấy là trận thắng 3-1 ở mùa giải 2017/18, dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Kể từ đó, Spurs chỉ giành được 2 điểm trong 8 lần gần nhất hành quân đến sân Chelsea, với 2 trận hòa và 6 thất bại. Đáng chú ý, Tottenham cũng thua cả 6 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Cả Chelsea lẫn Tottenham đều bước vào trận derby tại Stamford Bridge với tinh thần phấn chấn sau những chiến thắng ở vòng đấu gần nhất. Dù vậy, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể nhờ thành tích vượt trội trong những lần tiếp đón đối thủ cùng thành phố trên sân nhà.

Chelsea đã ghi ít nhất 2 bàn trong 7/10 lần đối đầu Tottenham gần nhất. Vì thế, chúng tôi tin rằng đội bóng giàu sức tấn công của Alonso sẽ một lần nữa phô diễn ưu thế về hỏa lực, ghi nhiều bàn hơn đối thủ và giành trọn 3 điểm.

MU giải cơn bĩ cực

Phong độ hiện tại của MU đang rất đáng thất vọng. Thất bại 1-4 trước Como tại Cúp C1 hồi giữa tuần khiến chuỗi trận không thắng của họ trên mọi đấu trường kéo dài lên con số 7, đồng thời gia tăng sức ép lên Carrick.

Gần đây, Carrick còn có mâu thuẫn với Bruno Fernandes. Tiền vệ này đích thân lên tiếng chỉ trích ban huấn luyện, khi cho rằng đã chỉ đạo chiến thuật không hợp lý ở trận thua Como.

Bất chấp những đồn đoán xoay quanh tương lai của nhà cầm quân người Anh, Carrick dự kiến vẫn tiếp tục dẫn dắt MU trong cuộc tiếp đón Bournemouth (21h, 25/10).

Trong bóng đá, những thời điểm khó khăn nhất đôi khi cũng là lúc đội bóng tìm thấy động lực để thay đổi. Với MU, chiến thắng trước Bournemouth không đơn thuần mang ý nghĩa giành 3 điểm. Đó còn là cơ hội để họ giải tỏa sức ép tâm lý, xoa dịu sự bất mãn từ người hâm mộ và tạo nền tảng cho hành trình vực dậy mùa giải.

MU được chơi trên sân nhà Old Trafford. Đây là lợi thế không hề nhỏ đối với nửa đỏ thành Manchester. Điều MU cần lúc này không nhất thiết là một màn trình diễn hoàn hảo. Quan trọng hơn, họ phải cho thấy tinh thần chiến đấu, sự chủ động và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút.

Nhưng sẽ là sai lầm nếu MU bước vào trận đấu với suy nghĩ rằng chỉ cần có lợi thế sân nhà là đủ để giành chiến thắng. Bournemouth không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

MU tìm cách vượt khó trước Bournemouth

Bournemouth bất bại trong 5 lần đối đầu gần nhất với MU ở Ngoại hạng Anh (1 thắng, 4 hòa), đồng thời đều ghi bàn trong những trận đấu ấy. 3 cuộc chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa.

Tuy nhiên, Bournemouth cũng có những điểm yếu mà MU có thể khai thác. Theo thống kê, đội bóng này đã để thủng lưới 9 lần trong 3 chuyến làm khách tại Ngoại hạng Anh mùa này. Con số ấy cho thấy hàng phòng ngự của Bournemouth chưa thực sự đáng tin cậy khi phải thi đấu xa nhà.

"Quỷ đỏ" có thể trải qua một trận đấu căng thẳng, nhưng lợi thế sân nhà cùng khát khao chấm dứt chuỗi ngày u ám sẽ là những yếu tố giúp họ mơ tới chiến thắng. Với MU lúc này, điều quan trọng nhất không phải là thắng đẹp, mà là tìm lại niềm vui chiến thắng và mở ra hy vọng cho chặng đường phía trước.