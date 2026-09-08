5 HLV nguy cơ “bay màu” sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, Arbeloa - Lampard chờ gọi tên

Tùy vào góc nhìn, mùa giải trước có thể được xem là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất hoặc điên rồ nhất của “cuộc đua sa thải” tại Premier League. HLV đến rồi đi liên tục, đôi lúc người hâm mộ gần như không thể theo kịp. Riêng Nottingham Forest và Tottenham đã đủ tạo nên một câu chuyện.

Chủ tịch Evangelos Marinakis của Forest sa thải tới ba HLV trong mùa trước và tiếp tục chia tay thêm một người vào mùa hè này, theo cách đặc biệt lạnh lùng: quyết định được đưa ra chỉ hai phút trước khi điều khoản phá vỡ hợp đồng hết hiệu lực.

Trong bối cảnh ấy, việc Chelsea chỉ sa thải hai HLV bỗng trở nên khá “điềm tĩnh”.

Mùa 2026/27 vì thế khởi đầu với một cuộc đua sa thải đầy biến động. Ba trong số 6 đội bóng bóng của nhóm “Big 6” có HLV mới, trong khi năm đội thuộc nhóm này bổ nhiệm HLV chỉ trong năm nay.

Roberto De Zerbi tiếp quản Tottenham từ tháng 3 nhưng đã trở thành HLV có thâm niên đứng thứ 11 trong số 20 nhà cầm quân hiện tại. Michael Carrick thậm chí còn nằm trong nhóm 10 HLV tại vị lâu hơn. Chỉ năm CLB Premier League chưa thay HLV trong hai năm qua.

Và khi mùa giải chính thức khởi tranh, những cuộc khủng hoảng thực sự bắt đầu xuất hiện.

1. Alvaro Arbeloa (Fulham): Ứng viên số một

Arbeloa tạo cảm giác như một phiên bản “giá rẻ” của Xabi Alonso khi tiếp quản Fulham, và những kết quả ban đầu thực sự đáng lo.

HLV Arbeloa đứng trước nguy cơ bị sa thải chỉ sau 3 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh

Fulham vốn đã quá quen với hình ảnh Marco Silva trên băng ghế huấn luyện. Sự ra đi của ông, cùng việc Arbeloa xuất hiện, dường như đã làm suy yếu nền tảng giúp đội bóng thành London duy trì vị trí an toàn ở giữa bảng trong thời gian dài.

Nguy cơ khủng hoảng vì thế có thể xuất hiện sớm. Đặc biệt, thất bại trước Crystal Palace trong trận derby khiến tình hình càng đáng báo động. Fulham dẫn trước hai lần nhưng cuối cùng vẫn để thua trong một trận đấu hỗn loạn. Arbeloa hiện là ứng viên số một cho vị trí HLV đầu tiên rời ghế, theo tờ Football 365.

2. Roberto De Zerbi (Tottenham): Vấn đề cũ vẫn còn

HLV De Zerbi là nhân vật khó đoán nhất trước mùa giải. Người ta chờ đợi điều gì từ một Tottenham hoàn toàn mới dưới thời chiến lược gia người Italia? Câu trả lời ban đầu khá cay đắng: gần như vẫn là Tottenham bạc nhược của hai mùa giải qua.

HLV De Zerbi gây thất vọng, dù Tottenham đã chiêu mộ cầu thủ rầm rộ

“Spurs” đã thay đổi lực lượng, mua sắm vô cùng rầm rộ. Nhưng sau ba trận đấu, một điều quen thuộc vẫn xuất hiện: họ quá dễ bị đánh bại. Chỉ cần đối thủ không thủng lưới trước Tottenham, sau đó ghi một bàn, trận đấu gần như kết thúc.

Màn trình diễn thảm họa trước Brentford đáng thất vọng, nhưng trận thua Newcastle còn đáng lo hơn nhiều. Nếu Brentford là một đội bóng ổn định trên sân nhà, Newcastle lại đang chìm trong khủng hoảng và phần nào chính “Spurs” góp phần tạo ra tình trạng đó.

Tottenham chơi tốt hơn cho đến thời điểm họ sụp đổ. Khi Newcastle ghi bàn theo đúng kịch bản đã được cảnh báo từ trước, tinh thần của đội bóng dưới quyền De Zerbi lập tức tan vỡ.

Thay HLV, thay phần lớn đội hình nhưng điểm yếu quen thuộc vẫn còn nguyên. Nếu De Zerbi không thể giải quyết vấn đề này, Tottenham có thể lại tìm đến giải pháp quen thuộc: thay đổi HLV.

3. Pierre Sage (Crystal Palace): Cái bóng của Glasner

Enzo Maresca không phải HLV duy nhất phải gánh nhiệm vụ thay thế một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử CLB. Oliver Glasner đã mang về cho Crystal Palace hai danh hiệu lớn, thành tích mà CLB chưa từng đạt được trong hơn một thế kỷ.

Palace lựa chọn Pierre Sage khá hợp lý khi bổ nhiệm nhà cầm quân vừa giúp Lens giành vị trí thứ hai Ligue 1 và lần đầu đoạt Cúp Quốc gia Pháp.

Tuy nhiên, mọi thành tích ở Pháp đều phải được kiểm chứng tại Premier League. Sage thất bại trước Everton, tiếp tục thua Manchester City, trước khi chiến thắng Fulham mang lại tín hiệu tích cực ban đầu. Nhưng sức ép vẫn hiện hữu, bởi Premier League là môi trường hoàn toàn khác.

4. Unai Emery (Aston Villa): Cẩn trọng không thừa

Emery khởi đầu mùa giải với vị thế an toàn hơn hầu hết đồng nghiệp, chỉ đứng sau Mikel Arteta về khả năng tiếp tục tại vị. Tuy nhiên, thêm một khởi đầu tệ hại đã đẩy ông vào vùng nguy hiểm.

HLV Emery hoàn toàn có nguy cơ mất việc

Thất bại trước Brighton là minh chứng rõ nhất. Việc Buendia đá cao nhất trong bối cảnh Ollie Watkins vắng mặt cho thấy Aston Villa đã biến đổi chóng mặt chỉ sau vài tháng.

Emery từng chứng minh khả năng xoay chuyển tình thế. Mùa trước, Aston Villa từng trải qua chuỗi năm trận không thắng đầu mùa trước khi cán đích thứ tư và giành Europa League. Mùa 2023/24, họ cũng từng thua Newcastle 1-5 nhưng cuối cùng vẫn giành vé dự Champions League.

Dù vậy, Aston Villa hiện chưa ghi bàn sau mùa giải mới và nằm cùng nhóm với Coventry và Tottenham. Đó rõ ràng không phải một bảng thành tích đáng tự hào.

5. Frank Lampard (Coventry): Sai lầm từ giới chủ

Lampard ít nhất chưa phải ứng viên số một. Nhưng Coventry đang đối mặt bài toán rất khó sau khi trở lại Premier League.

HLV Lampard cũng cần sớm cải thiện thành tích

Lampard đã làm rất tốt để đưa đội bóng trở lại sân chơi cao nhất. Tuy nhiên, Coventry dường như chưa đầu tư đủ mạnh trong mùa hè.

Premier League đã cho thấy những CLB mới thăng hạng cần làm gì để trụ lại, với những hình mẫu như Nottingham Forest hay Sunderland. Coventry lại có vẻ đi theo cách tiếp cận của Southampton hoặc Burnley: tin rằng thành tích vượt trội ở Championship sẽ đủ giúp họ sống sót. Đó có thể là một sai lầm đắt giá, nhưng người phải trả giá lại là HLV Lampard.