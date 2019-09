Hiểm họa pháo sáng và nguy cơ của thầy trò Park Hang-seo

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 06:39 AM (GMT+7)

VFF đã từng phải gánh chịu nộp phạt thay cho giới cổ động viên (CĐV) Việt Nam khi họ gây ra tình trạng mất an toàn, an ninh ở sân nhà lẫn sân khách qua hành vi đốt pháo sáng và nguy cơ tái diễn không hề nhỏ…

Các đội tuyển Việt Nam từng bị vạ lây vì hành vi xấu xí của khán giả khiến cho VFF nhiều lần bấm bụng nộp phạt cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lên đến tiền tỉ.

Có thể thấy AFC rất lạnh lùng và sòng phẳng khi thấy pháo sáng xuất phát từ khu vực của CĐV Việt Nam thì xuống tay phạt nặng, đơn giản trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thuộc về ban tổ chức trận đấu mà không cần nghe bất cứ lời thanh minh nào.

VFF từng ngậm đắng nuốt cay nộp phạt số tiền lớn cho AFC khi để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng. Ảnh: NGỌC DUNG.

Gần nhất hai lần ở vòng loại U-23 châu Á trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3, AFC ra án phạt 13.750 USD vì pháo sáng cháy trong trận tiếp U-23 Indonesia. Trận sau gặp U-23 Thái Lan, khán giả lại đốt pháo sáng khiến cho số tiền phạt của AFC tăng cao hơn đến 25.750 USD.

Trận sân khách Indonesia tháng 8 năm ngoái, AFC cũng phạt 12.500 USD vì khu vực của CĐV Việt Nam ngồi có đốt pháo sáng trong trận đá với Olympic Hàn Quốc tại bán kết Asiad 18. Chẳng có cách nào khác, VFF phải cắn răng chi trả mà không biết kêu vào đâu.

Riêng ở giải quốc nội suốt chục năm qua, pháo sáng đã trở thành vấn nạn tồi tệ trong sự bất lực của VFF cùng nhiều cơ quan chức năng có liên quan khác trong việc giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc chơi bóng đá. Đáng sợ hơn là lần đầu tiên, không chỉ có pháo sáng mà còn có pháo thăng thiên với độ sát thương cao đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên sân Hàng Đẫy đêm 11-9.

Thầy trò Park Hang-seo cần có những biện pháp bảo vệ hiệu quả để không phải chịu thiệt thòi đá sân không khán giả hoặc trung lập chỉ vì CĐV đốt pháp sáng trong sân bóng. Ảnh: NGỌC DUNG.

Pháo sáng từ lâu đã trở thành một hiểm họa khó lường dù những nhà tổ chức đã rất nỗ lực phòng và chống các phần tử quá khích làm loạn trong sân bóng. Sai sót đầu tiên thuộc về ban tổ chức trận đấu nhưng không thể nói các lực lượng khác vô can.

Điều đáng nói là dường như chưa có một sự phối hợp đồng bộ, khoa học và nghiêm khắc từ các đơn vị chức năng, khi chưa có thủ phạm của việc đốt pháo sáng bị trừng trị thích đáng do hành vi vi phạm pháp luật. Nó cho thấy sự non yếu của các phía có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bên cạnh ý thức quá kém của một bộ phận người xem nhân danh CĐV.

Cũng không phải tự nhiên sân Hàng Đẫy mang tiếng xấu là “cái nôi” của pháo sáng khi mùa này đã ba lần để xảy ra tình trạng khán giả gây rối với pháo sáng. Phải sòng phẳng về việc ban tổ chức trận đấu Hà Nội quá chủ quan và lỏng lẻo trong việc ngăn ngừa các hành vi phá hoại. Một số sân bóng khác như ở Lạch Tray, Thiên Trường, Thống Nhất,… từng gặp phải tình huống gây rối bằng pháo sáng nhưng phải thừa nhận họ đều có những biện pháp cứng rắn khác nhau để hạn chế.

Pháo sáng và pháo thăng thiên bắn tới tấp trong trận Hà Nội tiếp khách Nam Định đêm 11-9. Ảnh: NGỌC DUNG.

85 triệu đồng tiền phạt CLB Hà Nội của bầu Hiển chẳng là gì, hoặc không đón cúp nếu vô địch ở sân Hàng Đẫy không khán giả sẽ gây thiệt hại nặng hơn cho ban tổ chức giải với nghĩa vụ cho nhà tài trợ. Nhưng nguy cơ tái diễn sẽ ngày càng khủng khiếp hơn, không còn trong phạm vi của giải quốc nội.

Từ những viên pháo độc ác bắn ra trong trận Hà Nội tiếp khách Nam Định gây hoảng loạn cả làng bóng, ai cũng giật mình khi liên tưởng đến cú sốc hoàn toàn có thể xảy ra ở các trận đấu của thầy trò Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình.

Rất khó hoặc không thể ngăn ngừa một cách kịp thời như kiểu tiền đạo Anh Đức và đồng đội từng nhanh chóng can gián CĐV Việt Nam đốt pháo sáng, ném vật lạ xuống sân như trong trận tiếp Malaysia tại sân chơi AFF Cup 2018. Lần đó, lực lượng an ninh ngay lập tức dập lửa và trấn áp các thành phần quá khích, trong lúc các tuyển thủ Việt Nam khôn khéo hạ hỏa những cái đầu nóng trên khán đài.

Tiền đạo Anh Đức từng là nhân vật Fair Play 2018 của báo Pháp Luật TP.HCM vì hành động đẹp ngăn cản CĐV quá khích ở AFF Cup...

... và bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn lưu lại hình ảnh thật đẹp với khán giả trong sự nghiệp của mình. Ảnh: NGỌC DUNG.

Có thể chính nhờ sự chung tay can thiệp đúng lúc của nhiều giới đã khiến cho AFC chịu bỏ qua không xử phạt VFF, còn Anh Đức sau đó giảnh thưởng Fair Play 2018 do báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng.

Nhưng mọi sự vừa kể chỉ là giải pháp tình thế xảy ra trong một hoàn cảnh nhất định chứ không phải phương án căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng đốt pháo sáng mà cả thế giới bóng đá lên án.

Thầy trò Park Hang-seo sắp sửa tiếp những đội khách ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, đừng để vấn nạn pháo sáng trở thành hiểm họa làm xấu mặt làng bóng.