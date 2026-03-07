Hé lộ góc tối của Real: Bộ phận y tế có vấn đề, siêu sao phải về quê để chữa trị

Từ câu chuyện của Rodrygo

Cách đây không lâu, Real Madrid thông báo tiền đạo Rodrygo bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ dài hạn. Cầu thủ người Brazil gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ World Cup 2026. Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu sốc hơn là thực tế Rodrygo đã bị đau ở đầu gối nhiều tuần trước khi chấn thương này xảy ra.

Rodrygo bị đau đầu gối từ rất lâu trước khi đứt dây chằng nhưng không được tư vấn biện pháp an toàn

Cầu thủ này báo cáo về những cơn đau đầu gối từ hồi tháng Một nhưng bộ phận y tế của Real Madrid cho rằng đó chỉ là cơn đau nhức bình thường! Với phong cách chơi thường xuyên rê bóng và đổi hướng đột ngột của tiền đạo người Brazil, các bác sĩ của Real Madrid đáng nhẽ phải thận trọng hơn.

Một thống kê đáng sợ là Real Madrid phải chịu tới 7 ca đứt dây chằng chéo kể từ tháng 8 năm 2023 tới nay! Đó là chưa kể không ít những chấn thương liên quan đến các loại cơ cũng xuất hiện trong cùng khoảng thời gian này.

Theo El Mundo, ban lãnh đạo của Real Madrid đã yêu cầu Miko Mihic, trưởng bộ phận y tế và Antonio Pintus, trưởng bộ phận thể lực rà soát lại toàn bộ kế hoạch tập luyện để xem tìm ra vấn đề ở đâu. Đó là hành động nên làm nhưng đã quá muộn.

Cần phải nói thêm một chút, Pintus từng bị Xabi Alonso loại khỏi ban huấn luyện do ông thầy người Tây Ban Nha cảm thấy bài tập của HLV này quá nặng. Trong khi đó, Miko Mihic nổi tiếng với việc chỉ ra chấn thương cơ của các cầu thủ là do thiếu Vitamin D. Tuy nhiên, chính Real Madrid lại có nhiều cầu thủ chấn thương cơ bậc nhất La Liga.

Mbappe và Bellingam mất niềm tin vào bộ phân y tế của Real?

Có vẻ như những ngôi sao sáng nhất của Real Madrid đã mất niềm tin vào bộ phận y tế của đội bóng. Kylian Mbappe đã bay về Pháp cùng hai chuyên gia của Real Madrid để điều trị hồi phục chấn thương đầu gối. Nếu như không có vấn đề gì, vì sao cựu sao PSG phải về quê hương để dưỡng thương?

Mbappe và Bellingham không tin vào phương pháp chữa trị của Miko Mehic, trưởng bộ phận y tế của Real Madrid?

Cũng giống như Rodrygo, Mbappe đã bị đau đầu gối nhiều tuần qua và vẫn cắn răng thi đấu. Tiền đạo người Pháp đương nhiên là không muốn lỡ World Cup 2026. Vậy nên giới truyền thông Pháp mới có thông tin Mbappe và Real Madrid đang bất đồng với thời điểm có thể trở lại thi đấu.

Real Madrid muốn Mbappe trở lại trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League (18/3) nhưng tiền đạo người Pháp không muốn như vậy. Cựu sao PSG muốn được đánh giá toàn diện và không chắc chắn ngày trở lại. Với Mbappe, World Cup vẫn là mục tiêu quan trọng hơn.

Một ví dụ khác là Jude Bellingham. Cầu thủ này cũng đã về Anh để được tư vấn phương án điều trị khác, thay vì phương án của trưởng bộ phận y tế Miko Mihic. Nguồn tin thân cận của Real Madrid cho rằng đây là hành động bình thường nhưng nếu phương án điều trị tốt, Bellingham cần gì phải chạy về Anh để xin tư vấn?

Vấn đề của Bellingham gặp phải ở gân kheo và cầu thủ này không chơi kể từ đầu tháng 2 tới nay. Tiền vệ người Anh từng nén đau (ở vai) để thi đấu cho Real Madrid cả mùa giải nên chẳng ai nghi ngờ về động lực thi đấu của cầu thủ này.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Bellingham chỉ có khả năng trở lại vào cuối tháng này nhưng có khi lâu hơn. Với động thái trở về Anh, tiền vệ này có lẽ còn nóng ruột muốn ra sân hơn cả cổ động viên. Điều này khiến cho người ta phải thực sự đặt câu hỏi về chất lượng của bộ phận y tế của Real Madrid ở thời điểm hiện tại.