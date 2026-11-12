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Cầu thủ Pháp qua đời thương tâm trên sân tập

Sự kiện: Bóng đá

Bóng đá Pháp vừa đón nhận tin dữ khi hậu vệ 22 tuổi Wanis Honsor đột ngột qua đời vì trụy tim ngay trên sân tập tại đảo La Reunion. Bi kịch ập đến khi nam cầu thủ trẻ mới lập gia đình.

Bóng đá Pháp tiếc thương cầu thủ xấu số.

Bóng đá Pháp tiếc thương cầu thủ xấu số.

Wanis Honsor, hậu vệ trái 22 tuổi của CLB Saint-Denis, đột ngột qua đời vì trụy tim tim hôm 11/11 tại đảo La Reunion (Pháp). Bi kịch xảy ra khi anh đang tham gia buổi tập luyện định kỳ cùng toàn đội tại sân vận động Jamaique. Dù lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt trên sân cỏ để tiến hành các biện pháp hồi sức chuyên sâu, họ không thể cứu sống cầu thủ trẻ.

Sự ra đi đột ngột của Wanis Honsor khiến làng bóng đá Pháp bàng hoàng, đặc biệt khi anh vừa tổ chức lễ cưới cách đây không lâu. Hậu vệ 22 tuổi này mới chuyển đến CLB Saint-Denis từ tháng 1/2026 để tìm kiếm thử thách mới cho sự nghiệp. Biến cố ập đến ngay lúc cuộc sống cá nhân và sự nghiệp bóng đá của anh đang bước vào giai đoạn khởi sắc.

Ngay sau thảm kịch, ban lãnh đạo CLB Saint-Denis cùng chính quyền ở La Reunion thiết lập bộ phận hỗ trợ tâm lý khẩn cấp. Động thái này nhằm giúp chủ tịch đội bóng và các cầu thủ vượt qua cú sốc tinh thần khi chứng kiến đồng đội gục ngã ngay trước mắt. Toàn bộ hoạt động tập luyện của câu lạc bộ đã tạm dừng để tưởng niệm cầu thủ xấu số.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phát đi thông cáo chính thức vào buổi chiều cùng ngày để chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Cơ quan quản lý bóng đá cao nhất nước Pháp khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho câu lạc bộ Saint-Denis trong thời điểm đau thương này.

Tại Pháp, các đội bóng cũ của Honsor cũng đồng loạt gửi lời tiễn biệt đến cựu cầu thủ của mình. Ban lãnh đạo câu lạc bộ FC Rouen đăng tải thông điệp bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, ngay sau khi nhận được hung tin. Họ gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình, người thân và những người đồng đội của anh tại La Reunion.

Wanis Honsor trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của CLB Le Havre tại vùng Normandie. Sau đó, bước tiến tiếp theo của anh là chuyển sang FC Rouen và từng có 3 lần ra sân cho đội một tại giải hạng Ba Pháp (National) trong mùa giải 2023/24. Trước khi đặt chân đến đảo La Reunion vào đầu năm nay, hậu vệ trẻ này cũng từng kinh qua các câu lạc bộ như Macon, Dieppe và FC Flers.

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/cau-thu-phap-qua-doi-thuong-tam-tren-san-tap-post18937...

-12/11/2026 12:32 PM (GMT+7)
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