Hansi Flick "dằn mặt" Rashford, mất suất đá chính ở Barcelona vì muộn 2 phút

La liga 2025-26 Barcelona Marcus Rashford
Hansi Flick là ông thầy cực kỳ nghiêm khắc và Rashford vừa phải nhận án phạt vì đi muộn 2 phút so với quy định.

  

HLV Hansi Flick vẫn luôn nổi tiếng là người nghiêm khắc với các học trò. Ông thầy người Đức có điều luật rất rõ ràng tại Barcelona. Đó là bất kỳ ai đi muộn trong ngày thi đấu đều bị đẩy lên ghế dự bị cho dù cầu thủ đó quan trọng đến đâu.

Rashford nhận án phạt từ Hansi Flick

Rashford nhận án phạt từ Hansi Flick

Trong trận đấu với Valencia ở vòng 4, đội phó Raphinha vi phạm điều luật này và bị đẩy ngay lên ghế dự bị. HLV Hansi Flick sẵn sàng đưa tân binh Roony vào sân thay thế tiền vệ người Brazil. Tới vòng đấu này, Marcus Rashford rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo tờ Mundo Deportivo, tiền đạo người Anh tới muộn chỉ 2 phút so với giờ quy định của Hansi Flick nhưng không có ngoại lệ. Cầu thủ này bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát dù có màn trình diễn chói sáng trước Newcastle hồi giữa tuần.

Đó là câu trả lời cho việc tại sao Ferran Torres lại đá tiền đạo cánh trái trong đội hình xuất phát khi đối đầu với Getafe. Điều rất thú vị là những quyết định này của Flick lại thường đem về hiệu quả rất tốt. Ferran Torres có được 2 bàn thắng chỉ trong hiệp một dù thi đấu ở vị trí không phải sở trường.

Nên nhớ rằng, rất nhiều ông thầy khác cũng thể hiện sự nghiêm khắc như Mourinho tại MU hay Steven Gerrard ở Aston Villa, Frank Lampard ở Chelsea nhưng bị phản tác dụng. Trong khi đó, các cầu thủ Barcelona hầu như đều chấp nhận hình phạt.

Ví dụ như Rashford trong trận đấu với Getafe. Mặc dù chỉ được vào sân ở hiệp hai nhưng thái độ thi đấu của tiền vệ người Anh cực kỳ nhiệt tình. Rashford rất tích cực trong khâu chạy chỗ, bứt tốc và khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington cũng không còn thể hiện sự ích kỷ như thời thi đấu cho MU. Tình huống kiến tạo cho Olmo ở phút 62, Rashford hoàn toàn có thể tự xử lý để ghi bàn nhưng cầu thủ này vẫn lựa chọn cách an toàn hơn. Không những vậy, Rashford còn sẵn sàng đua tốc độ ở phần sân nhà để phòng ngự.

Rashford đang có phong độ thực sự cao thời gian gần đây. Ba trận gần nhất, tiền đạo người Anh luôn ghi bàn hoặc kiến tạo cho Barcelona. Nếu cứ tiếp đà thăng hoa, Rashford có thể có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp khi mùa giải này kết thúc.

8

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 05:14 AM (GMT+7)
