Hàng công Chelsea có Pedro - Rogers - Palmer: Bóng bẩy nhưng chưa đủ sức nặng

Alonso định hình hàng công

Chelsea đã có trận đầu tiên dưới thời HLV Xabi Alonso khi họ đến Australia đá giao hữu. Chiến thắng 6-4 trước Western Sydney Wanderers được đánh dấu bởi cú hat-trick của Joao Pedro chỉ trong vòng 9 phút.

Joao Pedro rực sáng trong trận giao hữu đầu tiên của Chelsea hè này

Đây là trận đấu mà tiêu điểm chỉ dành cho các tiền đạo Chelsea, bởi CLB vừa đón về Morgan Rogers từ Aston Villa với mức giá kỷ lục và họ còn có Joao Pedro với Cole Palmer, 2 ngôi sao đã không được dự World Cup. Chưa kể mới đây có tin Chelsea còn săn đón Danny Welbeck dù Welbeck đã ở tuổi 35.

Màn trình diễn của Pedro trong 25 phút đã đủ để HLV Xabi Alonso biết ai sẽ là tiền đạo cắm chủ lực của mùa giải tới. Pedro chơi với sự khao khát và quyết tâm, anh cũng có sự phối hợp tốt với Palmer. Bộ ba Pedro – Rogers – Palmer nhiều khả năng sẽ là tam tấu tấn công được HLV Alonso xếp đá chính khi mùa giải khởi tranh, với Rogers & Palmer chơi có xu hướng bó vào trong như 2 hộ công.

Alonso tại Bayer Leverkusen đã sử dụng hàng tấn công với Victor Boniface hoặc Patrick Schick đá cao nhất và Florian Wirtz chơi lệch trái, trong khi Jonas Hofmann đá dạt phải. Với việc ông không phải cung phụng siêu sao nào ở Stamford Bridge như áp lực tại Real Madrid, có thể tin rằng Alonso sẽ quay trở lại cách sắp xếp đó.

Chiều sâu của tuyến trên

Welbeck có vẻ đã lọt vào “mắt xanh” của Alonso nhờ khả năng hoạt động ở vị trí tiền đạo cắm khá tốt tại Brighton, duy trì tần suất ghi bàn tương đối ổn định mà vẫn tham gia tích cực vào công tác pressing. Welbeck nếu về Chelsea có lẽ sẽ chỉ đóng vai trò dự bị nhưng Alonso sẽ không lo lắng khi Joao Pedro phải vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt.

Dastan Satpaev, người có cách chơi khá hợp với đấu pháp quen thuộc của Xabi Alonso

Hiện vẫn chưa rõ Alonso sẽ dùng thế nào với trường hợp của Nicolas Jackson, người có vẻ đang được Aston Villa theo đuổi. Nếu Jackson đòi đi thì việc Chelsea hỏi thăm Welbeck trở nên dễ hiểu.

Trong khi đó, Liam Delap ngay cả trong một trận giao hữu gặp đối thủ yếu vẫn thể hiện rất mờ nhạt, gần như “tàng hình”. Delap không phải một cầu thủ tồi, nhưng cách chơi của anh chỉ hợp cho các đội đá kiểu tạt cánh đánh đầu hoặc chơi với 2 tiền đạo, mà Chelsea thì chắc chắn không chơi như vậy.

Bên cạnh đó, Chelsea còn có Dastan Satpaev gia nhập từ FC Kairat ở Kazakhstan. Việc Alonso đã từng dẫn dắt Real Madrid khiến chính ông có kinh nghiệm theo dõi Satpaev mùa trước và hiểu được khả năng của chân sút mới 17 tuổi này: Nhỏ nhưng nhanh, tì đè khá tốt, thường xuyên tấn công vào nách trung lộ nên sở trường là các pha đột kích từ ngoài vào.

Satpaev thuận cả 2 chân nên có thể dạt cả 2 cánh, nếu Alonso tin dùng Satpaev hơn Pedro Neto thì cánh phải sẽ là Palmer và Satpaev, trong khi cánh trái dành cho Rogers và Jamie Gittens, người đang được HLV Alonso đánh giá cao.

Đi tìm "máy ủi"

Tuy nhiên hàng công Chelsea mới chỉ hay trên lý thuyết. Kết quả các trận giao hữu chưa đủ nói lên khả năng thực sự của họ, nhất là khi hậu vệ Premier League to khỏe, nhanh và chọn vị trí tốt hơn nhiều. Vấn đề của Chelsea sẽ nằm ở các trận gặp những đội chơi lùi rất thấp, mà ở khâu này Chelsea đang thiếu.

Sức mạnh song hành kỹ thuật: Boniface và Wirtz, 2 trụ cột của Bayer Leverkusen thời Alonso

Arsenal mùa qua đã vô địch sau khi họ có Viktor Gyokeres đá trung phong để thay phiên với Kai Havertz, chưa kể họ đưa thêm cả Mikel Merino vào giải quyết trận đấu khi cần. “Pháo thủ” rốt cuộc vẫn đề cao sức mạnh thể chất và chiều cao để có lựa chọn trong vòng cấm khi phải tấn công vào những khu vực chật chội, và tư duy này vẫn hiện diện trên tuyển Tây Ban Nha khi họ vô địch World Cup.

Với Chelsea, Joao Pedro không thực sự là kiểu trung phong “to xác” như Boniface, người vừa cao 1m90 vừa có khả năng rê dắt không tồi. Pedro dù đánh đầu ghi bàn không ít nhưng không mấy khi những tình huống đó xảy ra trong lúc Pedro là người duy nhất của Chelsea áp sát khu 5m50 đối phương. Chelsea có Delap nhưng Delap thì lại không chơi theo kiểu trung phong mà Alonso muốn.

Xabi Alonso phải đi tìm Boniface/Schick mới cho mình ở Chelsea, và Joao Pedro chắc chắn không phải người đó. Hay có lẽ đấy là lý do ông muốn Welbeck? Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ phải chờ hết kỳ chuyển nhượng để xem Chelsea còn mang về những ai, nhưng lúc này hàng công của họ, dù khá bóng bẩy, chưa có sức công phá thực sự nặng.