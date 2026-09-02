"Haaland" mới & 2 ngọc quý của La Liga dễ thành "bom tấn" trong tương lai gần

Nhắc đến La Liga, người ta thường nhớ tới ba CLB lớn của giải đấu là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đội bóng khác tại La Liga cũng đang vươn lên mạnh mẽ và biến giải đấu này trở thành một trong những nguồn cung cấp cầu thủ chất lượng nhất tại châu Âu vào lúc này.

Mùa giải 2026/27 đã bắt đầu nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn đang hoạt động. Sau đây sẽ là một số cái tên đáng chú ý ở tuổi U23 đang chơi La Liga nhưng không thi đấu cho Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid.

Trung vệ đầy triển vọng của Tây Ban Nha

Cái tên đầu tiên cần được nhắc tới là trung vệ Jon Martin. Mặc dù mới 22 tuổi nhưng cầu thủ này đã nhận được niềm tin từ HLV Matarazzo. Cao 1m87, nặng 83 kg, Jon Martin có thể hình phù hợp với vị trí trung vệ. Cầu thủ này cho thấy bộ kỹ năng phòng ngự hoàn thiện ngay từ sớm.

Jon Martin

Jon Martin rất giỏi không chiến, tranh bóng tốt, khả năng đọc tình huống cũng được đánh giá cao thông qua những chỉ số như thu hồi bóng, phá bóng, tắc bóng và giải nguy. Không những vậy, Martin còn có kỹ năng chuyền bóng tốt. Tỉ lệ chuyền chính xác của cầu thủ này thường từ 85% trở lên. Không ngạc nhiên khi Martin được định giá lên tới 25,5 triệu euro dù mới 22 tuổi.

"Haaland mới" gây chú ý

Một cầu thủ trẻ khác đáng chú ý trong đội hình của Real Sociedad là Orri Oskarsson. Bằng tuổi với Jon Martin nhưng chơi ở vị trí tiền đạo, tiền đạo người Iceland chuyển tới từ CLB Copenhagen cách đây 2 năm. Cao to nhưng không hề chậm chạp, Oskarsson được kỳ vọng có thể trở thành “Haaland mới”.

Orri Oskarsson có thể trở thành "Haaland mới"

Tiền đạo này từng có quãng thời gian thi đấu không tốt do chưa thích nghi được với môi trường La Liga. Tuy nhiên, Oskarsson đã chơi tốt dần theo thời gian. Hiện tại, tiền đạo người Iceland sắm vai “người chắn sóng” cho đàn anh Oyarzabal.

Lần gần nhất ra sân, chính tiền đạo người Tây Ban Nha là người chọc khe cho Oskarsson băng xuống dứt điểm tung lưới đối thủ. Nếu tiếp tục đà phát triển hiện tại, không ngạc nhiên khi Oskarsson được đại gia vung tiền để chiêu mộ.

"Nhạc trưởng" tương lai mang tên Canales

Cầu thủ thứ ba là Peio Canales, tài năng trẻ 21 tuổi chơi cho Athletic Bilbao. Mùa trước, chàng trai trẻ được đem cho mượn tại Racing Santander và tỏa sáng rực rỡ. Canales có được 6 bàn và 9 kiến tạo tại hạng hai của Tây Ban Nha. Đó là lý do Bilbao muốn đưa Canales trở lại đội hình chính.

Peio Canales

Đây sẽ là thử thách đối với cầu thủ 21 tuổi. Không giống như Racing Santander, Canales đang phải đá tiền vệ trung tâm chứ không phải tiền vệ công. Với thể hình khá bé (cao 1m75), tiền vệ này cần phải nâng cao kỹ năng kéo bóng, thoát pressing và kiểm soát bóng trong cự ly hẹp. Nếu vượt qua được thử thách này, Canales sẽ trưởng thành rất nhanh và định giá 10 triệu euro sẽ sớm thay đổi.