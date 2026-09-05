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Mourinho không hiểu vì sao Real thất bại, chê học trò ngây thơ

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho thừa nhận thất bại của Real Madrid rất khó lý giải.

  

Mourinho không hiểu vì sao Real Madrid thất bại

Real Madrid kiểm soát phần lớn thế trận trước Real Betis nhưng cuối cùng vẫn phải rời La Cartuja với thất bại 0-1. Đây là trận thua đầu tiên của HLV Jose Mourinho kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.

Phát biểu sau trận, Mourinho cho rằng kết quả không phản ánh những gì diễn ra trên sân. Theo ông, Real Madrid đã kiểm soát trận đấu, tổ chức nhiều đợt tấn công và tạo đủ cơ hội để giành chiến thắng nhưng không thể tận dụng.

HLV Mourinho cho rằng Real không xứng đáng thua

HLV Mourinho cho rằng Real không xứng đáng thua

"Đôi khi bạn thua mà không biết tại sao, và đó là điều không thể giải thích được. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu và tạo ra rất nhiều đợt tấn công cũng như cơ hội. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, chúng tôi đã cảm thấy thất vọng, vậy hãy tưởng tượng cảm giác của chúng tôi khi phải nhận thất bại".

Mourinho thận trọng khi nói về trọng tài

Khi được hỏi về trọng tài Hernández Hernández, Mourinho cho biết ông không hiểu lý do mình phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Real Madrid không sử dụng công tác trọng tài để giải thích cho thất bại của đội bóng.

Mourinho cũng từ chối đưa ra đánh giá về quả phạt đền của Mbappe và bàn thắng không được công nhận của Carlos Espí. Ông cho rằng mình không quan sát đủ rõ hai tình huống này để có thể đưa ra nhận định chính xác.

"Có thể ngày mai tôi sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng hôm nay thì không," Mourinho nói. "Sự thật là tôi không biết tại sao chúng tôi lại thua, bởi đội bóng đã chơi rất tốt".

Khi được hỏi về trách nhiệm sau thất bại, Mourinho không chỉ trích các cầu thủ. Ông cho rằng các học trò đã làm những gì có thể trong trận đấu: "Tôi không có gì để trách các cầu thủ. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng xứng đáng không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn có được một điểm".

Mourinho cho rằng Real Madrid còn thiếu sự tinh quái

Mourinho sau đó đề cập đến cách các cầu thủ hai đội phản ứng trong những tình huống tranh chấp. Ông cho rằng Real Betis có sự tinh quái hơn, trong khi các cầu thủ Real Madrid thể hiện sự đơn giản và thiếu kinh nghiệm ở một số tình huống.

"Các cầu thủ Betis về mặt này tinh quái hơn các cầu thủ Real Madrid. Các cầu thủ Real Madrid trong sáng và ngây thơ. Ngay ở tình huống đầu tiên của trận đấu, đã có một thẻ vàng rõ ràng dành cho cầu thủ đánh vào Valverde. Một phút sau, lại có một thẻ vàng khác dành cho cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng với Vinícius.

Nhưng các cầu thủ Real Madrid đứng dậy ngay lập tức, trong khi các cầu thủ Betis tinh quái hơn. Tất nhiên, với sự ủng hộ của những cổ động viên tuyệt vời, những người thúc đẩy và gây áp lực, họ đạt được những điều như vậy".

"Tôi đã nghĩ xe cứu thương sẽ đến"

Một phóng viên sau đó hỏi Mourinho liệu ông có thể giúp các cầu thủ Real Madrid có thêm kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh hay không, sau khi ông mô tả đội bóng là "ngây thơ".

Mourinho giải thích rằng ông không có ý chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ: "Không, có lẽ tôi đã giải thích không tốt. Đội bóng đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và tôi không có gì để trách bất kỳ cầu thủ nào. Họ đã cống hiến tất cả những gì mình có".

Mourinho ngầm trách các cầu thủ Real vì thi đấu quá "ngây thơ"

Mourinho ngầm trách các cầu thủ Real vì thi đấu quá "ngây thơ"

Mourinho nhấn mạnh rằng khi dùng từ "ngây thơ", ông muốn nói đến những tình huống cụ thể trên sân, chẳng hạn như việc không tận dụng được những pha phạm lỗi để tạo áp lực lên đối phương: "Tôi dùng từ ngây thơ hay trong sáng để nói về những tình huống rõ ràng, cụ thể, chẳng hạn như những thẻ vàng đơn giản. Ví dụ, tình huống giẫm lên chân... đó rõ ràng là trường hợp xứng đáng nhận thẻ vàng".

HLV Real Madrid tiếp tục lấy tình huống liên quan đến Federico Valverde hay tình huống cầu thủ Betis nằm xuống câu giờ gần khu vực kỹ thuật làm ví dụ: "Ngay phút đầu tiên, có một tình huống giẫm lên chân Fede Valverde và cậu ấy vẫn đứng vững, đó là điều đáng tự hào với tư cách đội trưởng Real Madrid, và tôi dành sự tôn trọng cho cậu ấy vì điều đó".

Nhưng để đưa ra một ví dụ từ phía bên kia: cầu thủ Betis nằm xuống và trông như thể đã chết ngay trước khu vực kỹ thuật của chúng tôi. Tôi đã nghĩ xe cứu thương sẽ đến để đưa cậu ấy đi, nhưng cuối cùng thì không cần đến xe cứu thương!".

Đó là ý tôi muốn nói. Khi bạn thi đấu với những đội bóng có nền văn hóa và tâm lý như vậy, đó là một yếu tố có thể chống lại bạn".

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Real Madrid đang gặp bất lợi sau khi để thua Real Betis ở vòng 4 La Liga.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 07:42 AM (GMT+7)
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