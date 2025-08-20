Gyokeres 63 triệu bảng gây tranh cãi, huyền thoại dự đoán phũ về tương lại

🗣️ Rio Ferdinand: "Bình tĩnh lại đi, tôi chưa thấy gì đáng giá 63 triệu bảng"

Chứng kiến Gyokeres không tung ra nổi một cú sút nào trước khi bị thay ra, huyền thoại của Man United, Rio Ferdinand, đã không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi.

Huyền thoại của MU nghi ngờ giá trị thật của Gyokeres

Trên show của mình, Ferdinand nói: "Bình tĩnh lại nào. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu trực tiếp hai lần và cả trận hôm Chủ nhật. Tôi chưa thấy đủ để chứng minh cho mức giá của cậu ấy, dựa trên màn trình diễn trước một Man United đang rối loạn. 100%, tôi đã không thấy điều đó."

Ferdinand cho rằng điểm mạnh duy nhất anh thấy là khả năng chạy chỗ, nhưng để thành công ở Arsenal, Gyokeres phải là người kết thúc những cơ hội do Saka hay Odegaard tạo ra, và anh đã không làm được điều đó trong trận ra mắt.

Bản hợp đồng 63 triệu bảng của Arsenal không tung được cú sút nào về phía khung thành MU

🤯 Carragher gây sốc: "Arteta sẽ loại Gyokeres ở các trận đấu lớn"

Nếu như Ferdinand mới chỉ hoài nghi, thì huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher, đưa ra một dự đoán phũ phàng hơn. Ông tin rằng HLV Arteta sẽ không tin tưởng Gyokeres trong những trận cầu đỉnh cao.

"Nếu tôi thành thật, tôi nghĩ họ sẽ quay lại với Havertz trong những trận đấu lớn nhất," Carragher nói trên Sky Sports. "Tôi nghĩ Havertz là một cầu thủ quá quan trọng đối với Mikel Arteta để bị bỏ rơi".

Phát biểu này ngay lập tức bị Gary Neville phản bác: "Ông ấy không thể để Gyokeres ngồi ngoài trong các trận đấu lớn được", nhưng Carragher vẫn kiên quyết: "Ông ấy có thể."

Kai Havertz được HLV Arteta tung vào sân thay Gyokeres ở hiệp 2

🤔 Neville phản pháo, hiến kế cho Arteta

Không đồng tình với hai đồng nghiệp, Gary Neville lại tỏ ra lạc quan hơn. Ông cho rằng đã nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Gyokeres sẽ là một "đối thủ khó chịu".

Huyền thoại của "Quỷ đỏ" còn hiến kế cho Arteta để giải quyết bài toán hàng công, trong bối cảnh Gabriel Martinelli đang gặp khó khăn: "Có lẽ việc đưa Gyokeres và Havertz vào sân cùng nhau là điều ông ấy phải thử".

Một màn ra mắt mờ nhạt đã đủ để tạo ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Áp lực giờ đây đang đè nặng lên vai "bom tấn" người Thụy Điển để chứng tỏ các huyền thoại đã sai, và cả HLV Arteta trong việc tìm ra công thức chiến thắng cho hàng công của "Pháo thủ".

HLV Arteta sẽ phải tìm ra cách khắc phục tình trạng hiện tại của Gyokeres nếu không muốn bản hợp đồng này trở thành bom xịt của "Pháo thủ"