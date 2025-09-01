Barcelona bị cầm hòa hòa bạc nhược, HLV Flick cảnh báo 2 sao

Barcelona vừa có trận hòa cực kỳ thất vọng trước Rayo Vallecano ở vòng 3 La Liga. Họ không tạo đủ áp lực lên khung thành đối thủ như thường thấy trong khi hàng thủ liên tục rơi vào tình trạng báo động. Đây rõ ràng không phải là trận đấu hay của đội bóng xứ Catalunya. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Hansi Flick thừa nhận Barcelona chỉ xứng đáng có được 1 điểm.

Hansi Flick

"Chúng tôi đã không chơi với sự sắc bén như thường lệ. Các cầu thủ của tôi không kiểm soát bóng tốt như mong đợi và mắc nhiều sai lầm. Khi đối đầu với một đội bóng tốt, bạn phải tiếp cận trận đấu theo nhiều cách khác nhau và không được mắc sai lầm. Nếu làm được điều đó, chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn.

Ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn Joan Garcia với màn trình diễn chói sáng ấy. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cách cậu ấy cứu thua và phát triển bóng. Cậu ấy không mắc sai lầm nào và rất tự tin trong khâu luân chuyển bóng. Thật tuyệt vời khi có được Joan Garcia trong đội hình. Rayo Vallecano đã chơi rất hay nhưng chúng tôi có một thủ môn giỏi.

Đáng nhẽ chúng tôi phải có bàn thắng thứ hai nhưng một lần nữa, Rayo Vallecano chơi rất giỏi. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều. Đó là điều cần phải được cải thiện. Còn về chuyện mặt sân hay sự cố liên quan đến VAR, tôi không có bình luận gì cả.

Tôi chẳng có lời phàn nàn nào cả. Chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn và dứt điểm tốt hơn. Tôi rất vui khi tiếp theo đây là kỳ nghỉ cho ĐTQG thi đấu. Chúng tôi sẽ có thêm thời gian để sửa chữa những điều chưa tốt và sẽ cố gắng đá hay hơn khi trở lại.

Thật ra, chuyện này thường xuyên xảy ra khi mùa giải mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ tận dụng quãng thời gian 2 tuần tới để cải thiện".

Ngoài ra, ông thầy người Đức còn lên tiếng cảnh báo một số cầu thủ trong đội hình của Barcelona. "Nơi đây không có chỗ cho sự ích kỷ. Mùa giải trước, chúng tôi chơi giống như một khối vững chắc và chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó trong mùa giải này.

Còn về trường hợp của Fermin Lopez, tôi sẽ không chia sẻ thêm. Tôi cần phải biết cậu ấy ở lại hay ra đi. Tất cả phải sẵn sàng cống hiến 100% cho đội và bỏ qua cái tôi cá nhân. Những cái tôi chính là nguyên nhân thất bại".

Mặc dù không điểm mặt chỉ tên nhưng rõ ràng HLV Hansi Flick đang không hài lòng với tân binh Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh được tung vào sân ở hiệp hai nhưng ít chịu phối hợp với đồng đội.