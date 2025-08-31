Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona, 02h30 ngày 1/9: Đại náo nơi đất khách

Barcelona thường xuyên đánh bại Rayo Vallecano trong thời gian gần đây.

Nhận định trước trận đấu Rayo Vallecano vs Barcelona

Barcelona sẽ có chuyến làm khách đến sân Vallecas để đối đầu Rayo Vallecano trong khuôn khổ vòng 3 La Liga 2025/26. Sau hai trận toàn thắng, đoàn quân của Hansi Flick đang hướng đến mục tiêu nối dài mạch bất bại, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu và tạo áp lực trực tiếp lên Real Madrid trong cuộc đua song mã quen thuộc.

Với phong độ cao, Barcelona chắc chắn được đánh giá vượt trội so với Rayo Vallecano, bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách. Thế nhưng, Vallecas vốn luôn nổi tiếng là điểm đến "khó chịu" cho nhiều ông lớn, và Rayo Vallecano vẫn có khả năng tạo ra bất ngờ nếu duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội phản công.

Trong trận đấu trước với Levante, điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Catalan đã bị khai thác triệt để. Tuy nhiên, Barcelona vẫn có thể lội ngược dòng thành công nhờ vào khả năng tấn công ấn tượng, với 3 bàn thắng được ghi trong hiệp thi đấu thứ 2. Sau hai vòng đấu, Barcelona đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng, cho thấy khả năng tấn công đa dạng và hiệu quả. Điểm yếu duy nhất vẫn là sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự, điều từng khiến họ nhiều lần trả giá trong mùa giải trước. Đây là vấn đề mà Flick cần nhanh chóng cải thiện, nhất là khi kỳ chuyển nhượng hè đang dần khép lại và những bổ sung nhân sự trở nên cấp bách.

Phong độ, lịch sử đối đầu Rayo Vallecano vs Barcelona

Trong 10 trận đấu gần nhất, Barcelona thắng 9 và thua 1. Rayo Vallecano đạt thành tích thắng 5, hòa 3, thua 2.

Thành tích đối đầu gần đây của Rayo Vallecano với Barcelona lại không mấy khả quan. Sau chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Blaugrana từ cuối năm 2021 đến cuối 2023, Rayo Vallecano đã để thua cả 3 lần chạm trán gần nhất.

Thông tin lực lượng Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano vắng Abdul Mumin và Nobel Mendy vì chấn thương.

Barcelona không có sự phục vụ của Ter Stegen do chấn thương lưng. Lewandowski bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Ciss, Lopez; Palazon, Diaz, Alvaro Garcia; De Frutos.

Barcelona : Joan Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Rayo Vallecano 1-2 Barcelona