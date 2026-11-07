FIFA ra tối hậu thư cho Thanh Hóa FC vụ nợ 8 tỷ đồng

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa có động thái cứng rắn đối với Thanh Hóa FC sau khi đội bóng này không thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ tài chính với tiền đạo Rimario Gordon.

Ngày 6/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn thông báo quyết định của FIFA về việc cấm Thanh Hóa FC đăng ký cầu thủ mới, áp dụng đối với cả các thương vụ chuyển nhượng trong nước và quốc tế.

FIFA ra tối hậu thư cho Thanh Hóa FC vụ nợ 8 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hóa FC

Nguồn cơn sự việc xuất phát từ tranh chấp tài chính giữa Thanh Hóa FC và Rimario Gordon. Theo phán quyết được FIFA thông báo ngày 10/9, đội bóng xứ Thanh phải thanh toán cho chân sút người Jamaica số tiền 305.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng, cùng lãi suất 5%/năm tính từ ngày 18/6/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

FIFA đã dành cho Thanh Hóa FC thời hạn 45 ngày để giải quyết khoản công nợ. Tuy nhiên, khi thời hạn kết thúc, đội bóng vẫn chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu. Vì vậy, cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định kích hoạt án cấm đăng ký cầu thủ mới.

Theo quy định, án phạt có thể kéo dài tối đa 3 kỳ đăng ký cầu thủ liên tiếp. Thanh Hóa FC chỉ có thể được gỡ bỏ lệnh cấm liên quan đến Rimario Gordon khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán.

Đáng chú ý, đây là án phạt thứ hai mà Thanh Hóa FC phải nhận từ FIFA trong chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 16/10, đội bóng cũng bị cấm đăng ký cầu thủ mới vì chưa giải quyết tranh chấp tài chính với tiền vệ Matias Belli Moldskred.

Rimario Gordon khi còn khoác áo Thanh Hóa FC. Ảnh: Thanh Hóa FC

Hai vụ việc độc lập khiến Thanh Hóa FC đối diện sức ép tài chính và nhân sự rất lớn. Ngay cả khi thanh toán xong khoản tiền cho Rimario Gordon, đội bóng vẫn phải giải quyết nghĩa vụ với Matias Belli Moldskred nếu muốn được gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm.

Án phạt xuất hiện đúng thời điểm Thanh Hóa FC đang nỗ lực ổn định lực lượng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Kim Young-chul.

Trớ trêu hơn, ngày 8/11, Thanh Hóa FC sẽ làm khách trước Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2026/2027, nơi Rimario Gordon hiện đang thi đấu.

Nếu không nhanh chóng tháo gỡ các khoản công nợ, đội bóng xứ Thanh có nguy cơ tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua tại V.League mùa này.