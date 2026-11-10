FIFA: "Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại U17 World Cup 2026"

FIFA đánh giá cao Chu Ngọc Nguyễn Lực

Theo bài viết được đăng tải trên trang chủ FIFA.com, FIFA đã giới thiệu bốn đội tuyển tại bảng G gồm U17 Mali, U17 New Zealand, U17 Bỉ và U17 Việt Nam. Bên cạnh thông tin về hành trình giành vé tham dự, thành tích tại các kỳ U17 World Cup trước đây, FIFA cũng lựa chọn một gương mặt tiêu biểu của mỗi đội để giới thiệu trước thềm giải đấu.

Với U17 Việt Nam, cái tên được FIFA nhắc đến là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Theo đánh giá của FIFA, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của Nguyễn Lực đã góp phần truyền cảm hứng, giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực. Ảnh: VFF.

FIFA cũng nhấn mạnh dấu ấn của Nguyễn Lực tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á, đấu trường mà cầu thủ này cùng các đồng đội đăng quang ngôi vô địch và cá nhân anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Việc được FIFA lựa chọn là gương mặt đáng xem của U17 Việt Nam là sự ghi nhận đối với những đóng góp và màn trình diễn nổi bật của Nguyễn Lực trong màu áo đội tuyển trẻ. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy khả năng kỹ thuật, tư duy chơi bóng và sự sáng tạo trong hành trình chinh phục thử thách tại Qatar.

Đáng chú ý, ba đội tuyển còn lại của bảng G cũng có những gương mặt được FIFA lựa chọn. U17 Mali có tiền vệ cánh Djigui Koita, cầu thủ gây ấn tượng với tốc độ, nhãn quan và kỹ thuật; U17 New Zealand có trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, người từng giành danh hiệu Quả bóng vàng tại giải vô địch U16 nam châu Đại Dương; trong khi đại diện của Bỉ là cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke, nhân tố quan trọng trong hành trình giành ngôi á quân U17 châu Âu.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển góp mặt tại sân chơi này. Sự chú ý mà FIFA dành cho Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng là động lực để tiền vệ trẻ cùng các đồng đội tự tin thể hiện năng lực, bản lĩnh và khát vọng của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Hiện tại, U17 Việt Nam đang tập huấn trước thềm U17 World Cup 2026 tại UAE. Chiều nay (9/11), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji.