Fan Barca ngao ngán: Lý do thực sự “Xavi mới” sắp bị bán cho Juventus

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 16:05 PM (GMT+7)

Những tiết lộ mới đây của báo giới khiến fan Barca ngán ngẩm khi biết lý do thực sự vì sao CLB lại chuẩn bị bán Arthur cho Juventus.

Barcelona và Juventus đang hoàn tất những thủ tục cuối cho một vụ chuyển nhượng khá đặc biệt. Theo đó Juventus sẽ nhận được tiền vệ người Brazil Arthur từ Barca với giá 80 triệu euro, trong khi tiền vệ Miralem Pjanic sẽ đi theo chiều ngược lại với giá 70 triệu euro. Hiện Juve đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Arthur, cầu thủ này sẽ được tăng lương đáng kể.

Pjanic sắp gia nhập Barcelona trong khi Arthur sẽ đầu quân cho Juventus

Đây là một vụ chuyển nhượng lạ đời, bởi Juventus thông thường không bỏ nhiều tiền đến thế cho một cầu thủ dù anh ta có trẻ và triển vọng tới mấy, nhất là khi họ đã tốn nhiều tiền cho Cristiano Ronaldo và Mathijs De Ligt lẫn trả lương cho dàn sao của đội bóng này. Trong khi đó Barca không những bán một tiền vệ trẻ ra đi mà còn nhận lại về một cầu thủ năm nay đã tròn 30 tuổi.

Theo giải thích của ESPN thì thực chất vụ chuyển nhượng này là một thủ thuật kế toán cho cả hai đội cũng như giúp Juventus sở hữu một tiền vệ giỏi theo nhu cầu. ESPN cho biết về cơ bản Juventus đang trả cho Barcelona 10 triệu euro để sở hữu Arthur, nhưng khi kiểm toán thì cả 2 CLB đều được coi là đã lãi 60 triệu euro.

Trong một số trường hợp, các CLB khi tiến hành chuyển nhượng cầu thủ thì sẽ rải đều chi phí ra nhiều năm, nhưng lợi nhuận kiếm được thì họ sẽ lập tức ghi vào thời điểm thực hiện. Barcelona mua Arthur năm 2018 giá 30 triệu euro và ký hợp đồng 6 năm, tức mỗi năm 5 triệu euro. Sau 2 năm hợp đồng giá trị khấu hao của Arthur là 20 triệu euro, và nếu Barca bán Arthur giá 80 triệu euro thì họ sẽ ghi vào kiểm toán là lãi 60 triệu euro.

Phía Juventus cũng vậy, họ mua Pjanic năm 2016 giá 35 triệu euro và ký hợp đồng 5 năm, như vậy khấu hao hàng năm là 7 triệu euro. Đến năm 2018 giá trị khấu hao của Pjanic còn 21 triệu euro, nhưng hợp đồng của anh được gia hạn thêm sang 2023 (5 năm), tức khấu hao hàng năm của Arthur là bằng 21 triệu euro chia 5 (4,2 triệu euro). Như vậy lúc này giá trị của Arthur là 13 triệu euro, và nếu anh được bán giá 70 triệu euro thì Juventus lãi 57 triệu euro.

Bảng thống kê của ESPN lý giải vì sao Barcelona sẽ "lãi" 60 triệu euro nếu bán Arthur

EPSN cho biết đây là một thủ thuật mà cả hai đội sử dụng để lách luật với UEFA do cả hai đều chật vật trong việc đáp ứng yêu cầu của luật tài chính, chủ yếu do quỹ lương quá cao của cả hai CLB. Không ngạc nhiên khi đây cũng là hai đội bóng mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang thi đấu, nhưng ban lãnh đạo cả hai bên đều có phần sai lầm khi để quỹ lương tăng vọt do trả lương quá cao cho nhiều cầu thủ không thực sự xứng đáng.

Fan Barcelona đã phản ứng khá tiêu cực trước thông tin này, đánh giá rằng Arthur nên được trao cơ hội vì anh từng được xem là người sẽ kế tục vai trò mà Xavi để lại ở CLB. Barcelona cùng với Real Madrid là hai CLB mơ ước của rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng đây lại là cái thời mà họ bán sao trẻ để mua sao già với mục đích lách luật hơn là cải thiện chuyên môn, dù chưa ai dám nói ngay Pjanic sẽ là một thất bại ở sân Nou Camp (hay Arthur sẽ là một thành công ở Juve).

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/fan-barca-ngao-ngan-ly-do-thuc-su-xavi-moi-sap-bi-ban-cho-juventus-c9...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/fan-barca-ngao-ngan-ly-do-thuc-su-xavi-moi-sap-bi-ban-cho-juventus-c9a767660.html