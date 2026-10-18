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Video bóng đá Strasbourg - PSG: "Vua châu Âu" bùng nổ từ phút 77 (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2026-27 Paris Saint-Germain

(Vòng 7) Dàn sao đắt giá của PSG chỉ thực sự "nóng máy" từ phút 77, thời điểm bị đối thủ dẫn bàn.

  

Chạm trán đối thủ "dưới cơ" Strasbourg nhưng PSG khởi đầu trận đấu không mấy ấn tượng. Thậm chí, nhà đương kim vô địch còn để Giovanni Reyna ghi bàn mở tỷ số cho Strasbourg ngay phút 17.

Video bóng đá Strasbourg - PSG: "Vua châu Âu" bùng nổ từ phút 77 (Ligue 1) - 1

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 cho tới nửa đầu hiệp 2, hàng thủ Strasbourg gồng mình chống đỡ những pha tấn công như vũ bão từ PSG. Phút 77, nỗ lực của thầy trò Luis Enrique được đền đáp bằng pha lập công gỡ hòa 1-1 của Zabarnyi.

Đến lúc này, Strasbourg hoàn toàn sụp đổ, đồng thời bất lực nhìn Dembele (85') và Doue (90+3') thay nhau ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho PSG. Trên bảng xếp hạng Ligue 1, thầy trò Enrique tạm vươn lên ngôi đầu (14 điểm/7 trận), bằng điểm đội nhì bảng Monaco nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Strasbourg 1-3 PSG

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Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 01:36 AM (GMT+7)
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