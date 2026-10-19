Dự đoán lượt 3 Cúp C1: Cả châu Âu ngóng đại chiến PSG - Barca, Arsenal không còn sợ Bayern

Barcelona đại chiến PSG đỉnh cao

PSG đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới, có khả năng khiến mọi đối thủ phải rơi vào trạng thái hỗn loạn. Họ vừa đánh bại Man City hùng mạnh với tỷ số 4-2 cách đây không lâu.

Nhà vô địch nước Pháp nổi tiếng là những người nhập cuộc rất nhanh, ghi 3 bàn thắng trong hiệp 1 ở cả hai trận đấu ở Cúp C1 mùa giải hiện tại. Những dấu hiệu đó cho thấy họ sẽ tìm được bàn thắng trong hiệp một trước Barcelona.

PSG đã ghi trung bình hơn 3 bàn thắng mỗi trận trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, tổng cộng 19 bàn. Nhưng những điểm yếu đã xuất hiện trong hàng phòng ngự của HLV Enrique. Đương kim vô địch Cúp C1 chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 10 trận mùa này và đã để thủng lưới trong cả 4 trận gần nhất.

2 cỗ máy tấn công PSG và Barcelona sắp gặp nhau

Trong khi đó, hàng công của Barcelona tỏ ra mạnh mẽ không kém. Đội bóng của Flick cũng ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong tất cả các trận đấu mùa này, và tất nhiên họ toàn thắng. Tổng cộng, Yamal và các đồng đội đã có 48 bàn.

Barcelona không phải là những bậc thầy về phòng ngự, khi họ chỉ giữ sạch lưới được 1 trận trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng hàng thủ đó vẫn không phải vấn đề quá lớn khi sức tấn công hủy diệt của Barcelona che lấp đi tất cả.

Sau màn trình diễn tấn công đỉnh cao giữa PSG và Bayern Munich vào năm ngoái, hãy chờ đợi Barcelona và PSG (2h, 21/10) cống hiến trận cầu có ​​nhiều bàn thắng được ghi.

Đây còn là cuộc hội ngộ đáng nhớ của HLV Enrique. Ông từng dẫn dắt Barcelona từ năm 2014 đến năm 2017, đưa đội chủ sân Camp Nou giành cú ăn 3 lịch sử gồm chức vô địch La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Cúp C1 vào mùa giải 2014/15.

Arsenal thách thức Bayern

Arsenal gần đây giành chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh khi khuất phục Nottingham Forest với tỷ số 1-0. Đây là màn tổng duyệt thành công cho trận đấu gặp Bayern Munich tại Cúp C1 (2h, 22/10).

Đội bóng của Mikel Arteta đang là hàng thủ chắc chắn bậc nhất ở châu Âu, khi giữ sạch lưới trong cả 2 trận đấu ở Cúp C1. Họ sẽ tìm cách gây khó dễ cho Bayern bằng các pha phản công nhanh thông qua các cuộc đua tốc độ ở 2 biên. Sự vắng mặt của Saliba dường như không làm khả năng tổ chức phòng ngự của Arsenal suy yếu.

Về phần Bayern Munich, họ có thành tích vượt trội trước Arsenal tại Cúp C1 (5 thắng, 1 hòa, 1 thua). "Pháo thủ" từng phá vỡ chuỗi trận bất bại của Bayern trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 11 năm ngoái. Khi ấy, đoàn quân HLV Arteta thắng với tỷ số 3-1.

Arsenal khao khát hạ Bayern thêm lần nữa

Hiện Bayern Munich bị suy yếu đáng kể bởi treo giò và chấn thương. Olise không thể thi đấu có lẽ là tổn thất lớn nhất của "Hùm xám" xứ Bavaria.

Nhưng Bayern Munich không hề thiếu nhân tố xuất sắc để định đoạt trận đấu. Luis Diaz đang có phong độ chói sáng sau cú hat-trick vào lưới Leipzig, trong khi Harry Kane vẫn là điểm nổ chính. Mối lo lớn nằm ở cánh phải, nơi Serge Gnabry hoặc Lennart Karl phải tìm cách thay thế Olise.

Viking, đội bóng nhỏ bé ở Cúp C1 từng hòa Bayern 3-3 ở lượt trận trước. Chính vì vậy, nếu không thi đấu thận trọng, đoàn quân HLV Kompany có thể nếm trái đắng ngay trên sân nhà trước Arsenal.