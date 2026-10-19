Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Dự đoán lượt 3 Cúp C1: Cả châu Âu ngóng đại chiến PSG - Barca, Arsenal không còn sợ Bayern

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Barcelona Paris Saint-Germain

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 dự báo diễn ra đầy hấp dẫn khi nhiều ông lớn chạm mặt nhau.

  

Barcelona đại chiến PSG đỉnh cao

PSG đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới, có khả năng khiến mọi đối thủ phải rơi vào trạng thái hỗn loạn. Họ vừa đánh bại Man City hùng mạnh với tỷ số 4-2 cách đây không lâu.

Nhà vô địch nước Pháp nổi tiếng là những người nhập cuộc rất nhanh, ghi 3 bàn thắng trong hiệp 1 ở cả hai trận đấu ở Cúp C1 mùa giải hiện tại. Những dấu hiệu đó cho thấy họ sẽ tìm được bàn thắng trong hiệp một trước Barcelona.

PSG đã ghi trung bình hơn 3 bàn thắng mỗi trận trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, tổng cộng 19 bàn. Nhưng những điểm yếu đã xuất hiện trong hàng phòng ngự của HLV Enrique. Đương kim vô địch Cúp C1 chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 10 trận mùa này và đã để thủng lưới trong cả 4 trận gần nhất.

2 cỗ máy tấn công PSG và Barcelona sắp&nbsp;gặp nhau

2 cỗ máy tấn công PSG và Barcelona sắp gặp nhau

Trong khi đó, hàng công của Barcelona tỏ ra mạnh mẽ không kém. Đội bóng của Flick cũng ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong tất cả các trận đấu mùa này, và tất nhiên họ toàn thắng. Tổng cộng, Yamal và các đồng đội đã có 48 bàn.

Barcelona không phải là những bậc thầy về phòng ngự, khi họ chỉ giữ sạch lưới được 1 trận trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng hàng thủ đó vẫn không phải vấn đề quá lớn khi sức tấn công hủy diệt của Barcelona che lấp đi tất cả.

Sau màn trình diễn tấn công đỉnh cao giữa PSG và Bayern Munich vào năm ngoái, hãy chờ đợi Barcelona và PSG (2h, 21/10) cống hiến trận cầu có ​​nhiều bàn thắng được ghi. 

Đây còn là cuộc hội ngộ đáng nhớ của HLV Enrique. Ông từng dẫn dắt Barcelona từ năm 2014 đến năm 2017, đưa đội chủ sân Camp Nou giành cú ăn 3 lịch sử gồm chức vô địch La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Cúp C1 vào mùa giải 2014/15.

Arsenal thách thức Bayern

Arsenal gần đây giành chiến thắng thứ 6 trong 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh khi khuất phục Nottingham Forest với tỷ số 1-0. Đây là màn tổng duyệt thành công cho trận đấu gặp Bayern Munich tại Cúp C1 (2h, 22/10). 

Đội bóng của Mikel Arteta đang là hàng thủ chắc chắn bậc nhất ở châu Âu, khi giữ sạch lưới trong cả 2 trận đấu ở Cúp C1. Họ sẽ tìm cách gây khó dễ cho Bayern bằng các pha phản công nhanh thông qua các cuộc đua tốc độ ở 2 biên. Sự vắng mặt của Saliba dường như không làm khả năng tổ chức phòng ngự của Arsenal suy yếu.

Về phần Bayern Munich, họ có thành tích vượt trội trước Arsenal tại Cúp C1 (5 thắng, 1 hòa, 1 thua). "Pháo thủ" từng phá vỡ chuỗi trận bất bại của Bayern trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 11 năm ngoái. Khi ấy, đoàn quân HLV Arteta thắng với tỷ số 3-1. 

Arsenal khao khát hạ Bayern thêm lần nữa

Arsenal khao khát hạ Bayern thêm lần nữa

Hiện Bayern Munich bị suy yếu đáng kể bởi treo giò và chấn thương. Olise không thể thi đấu có lẽ là tổn thất lớn nhất của "Hùm xám" xứ Bavaria. 

Nhưng Bayern Munich không hề thiếu nhân tố xuất sắc để định đoạt trận đấu. Luis Diaz đang có phong độ chói sáng sau cú hat-trick vào lưới Leipzig, trong khi Harry Kane vẫn là điểm nổ chính. Mối lo lớn nằm ở cánh phải, nơi Serge Gnabry hoặc Lennart Karl phải tìm cách thay thế Olise.

Viking, đội bóng nhỏ bé ở Cúp C1 từng hòa Bayern 3-3 ở lượt trận trước. Chính vì vậy, nếu không thi đấu thận trọng, đoàn quân HLV Kompany có thể nếm trái đắng ngay trên sân nhà trước Arsenal. 

Dự đoán tỷ số lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1

Ngày 20/10

23h45: Sabah 0-2 Dortmund

23h45: Fenerbahce 2-1 Slavia Praha

Ngày 21/10

2h: PSG 2-2 Barcelona

2h: Man City 3-0 AEK Athens

2h: Napoli 2-1 Bodo/Glimt

2h: Porto 2-2 PSV

2h: Roma 2-1 Slovan Bratislava

2h: Liverpool 2-0 Villarreal

2h: Stuttgart 0-2 Atletico Madrid

23h45: Como 1-1 MU

23h45: Lille 1-1 Galatasaray

Ngày 22/10

2h: Sporting Lisbon 1-0 LASK

2h: Betis 2-1 Feyenoord

2h: Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk

2h: Bayern Munich 1-2 Arsenal

2h: Aston Villa 1-1 Viking

2h: Club Brugge 2-1 Lens

2h: Real Madrid 3-1 Leipzig

8

PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
PSG tổn thất nặng trước đại chiến Barca ở Cúp C1, Yamal càng có lợi
PSG tổn thất nặng trước đại chiến Barca ở Cúp C1, Yamal càng có lợi

PSG dù xoay vòng đội hình ở Ligue 1 nhưng vẫn thiệt mất trụ cột trước trận gặp Barcelona.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2026 12:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN