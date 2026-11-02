Dự đoán tỷ số Cúp C1: Atletico đe dọa Bayern - Kane, MU run rẩy chờ Roma

Diễn biến của vòng League Phase tại Champions League bước sang vòng 4 giữa tuần này với một số cặp đấu đáng chú ý, dù không tới mức siêu đại chiến như vòng trước.

Bayern - Kane đến đây là dừng chuỗi?

Bayern Munich vẫn chưa thua một trận nào từ đầu mùa giải ở mọi đấu trường, đội duy nhất bất bại như vậy trong tất cả các CLB ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhưng sau khi hụt chiến thắng ở trận Der Klassiker cuối tuần qua, họ sẽ gặp một Atletico Madrid tại Metropolitano, hứa hẹn cũng khó đá không kém so với Dortmund.

Kane sẽ phải đương đầu một đối thủ rất mạnh trên sân nhà và rất ít khi thủng lưới

Atletico sau khi hòa 1 thua 2 ở 5 trận đầu mùa giải thì hiện đã thắng 9/10 trận kế tiếp, giữ sạch lưới tới 6. Riêng trên sân nhà họ đã thắng 5/6 trận và trận còn lại hòa, họ càng chắc chắn hơn ở nhà khi chỉ lọt có 3 bàn trong khi ghi tận 13 bàn.

Khó khăn cho Bayern càng tăng khi không những đối thủ mạnh, họ còn đang gặp khó khăn. Luis Diaz đã nghỉ dài hạn vì chấn thương, HLV Vincent Kompany dù đã ra viện nhưng vẫn đang điều trị để khỏi hẳn, Serge Gnabry và Ismael Saibari đều bị đau ở trận hòa Dortmund và chắc chắn vắng mặt tại Madrid.

Ngay cả Michael Olise và thậm chí 2 thủ môn Manuel Neuer lẫn Jonas Urbig đều có khả năng vắng mặt. Mặc dù lực lượng của Bayern vẫn khá mạnh và Harry Kane tiếp tục duy trì phong độ của một Quả bóng Vàng thực thụ, Atletico không chừng sẽ là đội đầu tiên ngắt mạch ghi bàn ở Cúp C1 của Kane hiện đã ở mốc 10 trận.

Barca - Aston Villa "đấu súng"

Barcelona đã xả giận sau 2 trận thua PSG và Real Madrid với màn đại thắng Alaves 6-1, tiếp theo họ sẽ đón tiếp Aston Villa tại Nou Camp. Trận thua Real Madrid là lần duy nhất từ đầu mùa Barca không ghi được ít nhất 2 bàn và đã có những mối lo về việc họ không còn đáng sợ như giai đoạn đầu mùa.

Barca - Aston Villa sẽ là một trận đấu giàu bàn thắng?

Aston Villa đang xếp trên Barca và thậm chi ghi nhiều bàn hơn (12 so với 11, chỉ kém 14 bàn của PSG). Tuy nhiên Barca có thể xem là đối thủ mạnh đầu tiên họ phải gặp và lúc này “The Villans” đang liền 2 trận không thắng, trong đó họ hòa Fulham khá vô duyên trên sân nhà vì sai lầm của thủ môn Zion Suzuki.

Đây sẽ là trận đấu thử thách khả năng của Aston Villa, Nicolas Jackson đã có 8 bàn sau 12 trận và giờ sẽ được đấu một hàng thủ Barca vừa dâng cao lại vừa thiếu quân. Nhưng liệu đội bóng thành Birmingham có ngăn được Barca chọc thủng lưới mình sẽ là một vấn đề khác.

Hỏa lực của Roma công phá Old Trafford

MU liệu có tâm trí để thi đấu hết sức ở Cúp C1? Tạo ra đủ số cơ hội để ghi 2-3 bàn, nhưng thay vào đó họ thua Chelsea 0-2 và mất người vì thẻ đỏ của Lisandro Martinez. HLV Michael Carrick như đã hoàn toàn mất hết sự tin tưởng từ các cầu thủ, việc Carrick vẫn tại vị cho đến lúc này đang được xem là một “cái chết chậm” chờ ngày thông báo.

MU có còn lòng dạ nào tập trung cho trận gặp Roma?

Roma trong khi đó đã bất bại 5 trận gần nhất (4 thắng) và phong độ ghi bàn của họ rất cao, ghi ít nhất 3 bàn trong 4 trận của chuỗi bất bại. Dù vậy họ mới thắng chỉ 1 trận ở Cúp C1 trước Slovan Bratislava, và hàng thủ của đội bóng thủ đô nước Ý đã thủng nhiều bàn trong những trận gần đây: 3 bàn trước Napoli, 2 bàn trước Cagliari và Udinese, và 4 bàn trước Real Madrid.

Bỏ lỡ quá nhiều đang là vấn đề của MU và họ gặp phải một đối thủ dù phòng ngự kém nhưng tấn công lại rất vũ bão. Và đó là một Roma đang vắng một số nhân vật quan trọng, từ Dybala, Kone cho tới Pellegrini và Svilar, liệu Roma có thể khiến Old Trafford chìm trong nỗi buồn thêm một buổi tối nữa?