Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Khi MU rơi vào tình cảnh hỗn loạn, Cunha đã xuất hiện giống như tia sáng cuối đường hầm. Anh cũng đang là người hiếm hoi còn giữ được tinh thần cao nhất trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford phải nỗ lực vượt qua khủng hoảng.
Khoảnh khắc thiên tài
B
àn thắng quyết định ở phút 86 của Cunha hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục của MU trước Roma sau khi bị dẫn trước 2 bàn, nhưng pha vào bóng liều lĩnh sau đó khiến anh phải nhận thẻ đỏ.
Matheus Cunha đón bóng trong tư thế thuận lợi, thực hiện một pha đẩy bước một đầy tinh tế. Sau khi nhanh chóng ngẩng đầu quan sát và xác định mục tiêu, anh tung cú sút như búa bổ, đưa bóng dội mép trong cột dọc và bay trong lưới, khiến cả khán đài như bùng nổ.
Bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút thi đấu, MU cuối cùng đã ghi bàn thắng thứ ba, đồng thời là pha lập công thứ 2 của Cunha trong màn ngược dòng đầy cảm xúc. Sau tất cả những lời chỉ trích, những hoài nghi, những công kích nhắm vào năng lực cũng như bản lĩnh của các cầu thủ, ngôi sao người Brazil đã phá tan tất cả.
Trong bối cảnh MU trải qua mùa giải đầy thất vọng và trận đấu này diễn ra với vô vàn áp lực, việc Cunha không thể kiềm chế cảm xúc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tiền đạo người Brazil lao đi trong niềm phấn khích tột độ, cởi phăng chiếc áo đấu trên người như phiên bản gầy gò của người khổng lồ Hulk, trước khi nhảy qua ít nhất ba hàng ghế trên khán đài phía sau khung thành.
Cunha nhanh chóng chìm giữa đám đông cuồng nhiệt, nơi những cổ động viên đang nhảy múa, reo hò và dang rộng vòng tay chào đón người hùng của họ.
Bàn thắng ấy tạo nên sự bùng nổ cảm xúc trong sân Old Trafford vốn chìm trong bầu không khí giận dữ, thất vọng, bất mãn và vô cùng căng thẳng ở hiệp một. Những tiếng la ó dữ dội nhắm vào giới chủ CLB đã phơi bày tình trạng hỗn loạn mà MU đang phải đối mặt, đồng thời cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa người hâm mộ với những người điều hành đội bóng. Cuối cùng, giữa nghịch cảnh ấy, các cầu thủ cũng đã lên tiếng bằng màn trình diễn đáng nhớ.
Cunha mất một khoảng thời gian mới có thể trở lại sân thi đấu. Anh cố gắng giữ chiếc áo trong tay và phải nhận một thẻ vàng vì màn ăn mừng quá khích. Trong bối cảnh trận đấu lúc đó, những người chỉ trích cách ăn mừng của tiền đạo người Brazil có lẽ sẽ bị xem là những kẻ phá hỏng niềm vui của người khác.
Giống như nhiều đồng đội tại MU, Cunha đã trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng khó khăn. Anh thiếu sự tự tin, nhưng lại vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 86 để giúp đội nhà giành chiến thắng trong trận đấu mà họ từng đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại nặng nề sau hiệp một.
Sai lầm vì quá phấn khích
V
ới lượng adrenaline đang dâng trào trong cơ thể, cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả sau mỗi pha dâng cao, đánh đầu, chuyền bóng hay tranh chấp, Cunha dần đánh mất sự tỉnh táo. Roma khi ấy đã choáng váng và rệu rã, còn người ghi bàn quyết định cho MU vẫn đang hưng phấn tột độ. Khi trung vệ Leonardo Balerdi chuẩn bị thực hiện đường chuyền dài lên phía trước nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, Cunha lập tức lao vào tranh chấp.
Có thể đó là tình huống mà Cunha có cơ hội đoạt bóng, nhưng cũng có thể không. Dù thế nào, hoàn cảnh lúc ấy không đòi hỏi anh phải mạo hiểm như vậy. Pha vào bóng của tiền đạo người Brazil quá liều lĩnh, thậm chí có thể xem là hành động thiếu suy nghĩ. Trận đấu chỉ còn 5 phút bù giờ và ngay khi Cunha va chạm với trung vệ người Argentina, tất cả đều biết điều gì sắp xảy ra, ngoại trừ chính Cunha.
Cunha tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi chứng kiến trọng tài giơ thẻ vàng, trước khi lập tức rút ra chiếc thẻ đỏ. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt sân, kéo áo che kín khuôn mặt rồi lặng lẽ bước vào đường hầm, chờ đợi tiếng còi mãn cuộc.
Người hâm mộ có cảm thấy mãn nhãn không? Chắc chắn là có. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc tóm gọn đêm thi đấu đầy biến động của MU, hay phản ánh chính xác nhất tính chất kịch tính và hỗn loạn của mùa giải mà đội bóng đang trải qua, thì đó chính là màn trình diễn của Cunha.
Hãy thử tưởng tượng phản ứng của người hâm mộ sẽ ra sao nếu MU với chỉ 10 người trên sân không thể bảo toàn chiến thắng và Roma ghi thêm bàn thắng thứ 3?
Có lẽ một số người sẽ cho rằng việc quá chú trọng vào chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của cầu thủ ghi bàn quyết định cho MU là điều không đáng. Cunha trông vô cùng đau khổ khi phải đứng chờ trong đường hầm, trong lúc các đồng đội thực hiện màn ăn mừng chiến thắng trên sân. Khung cảnh ấy khiến hình ảnh chàng trai có phần nổi loạn của MU như bị phủ lên gam màu đỏ u ám.
Đáng lẽ Cunha phải được tận hưởng trọn vẹn ánh hào quang sau khoảnh khắc ấy. Nếu bàn thắng đầu tiên chỉ đơn thuần là pha đệm bóng cận thành nhờ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, thì pha lập công thứ hai thực sự đặc biệt.
Cảm xúc quan trọng hơn sự hoàn hảo
C
unha đã cứu đội bóng, và thậm chí có thể còn góp phần giữ lại chiếc ghế của HLV trưởng của Carrick. Đó mới là điều Cunha xứng đáng được nhớ đến và tôn vinh. Tấm thẻ đỏ chỉ càng làm tăng thêm tính kịch tính cho trận đấu. Tuy nhiên, án treo giò cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước Sporting Lisbon ở trận đấu tiếp theo.
Sau trận đấu, Cunha đã có những chia sẻ đáng chú ý: "Đây là ngày kỳ diệu. Tất nhiên, ngoại trừ chiếc thẻ đỏ. Được cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB này và luôn mơ ước trở thành một phần của điều gì đó phi thường là cảm giác tuyệt vời. Hôm nay, chúng tôi đã tạo nên màn ngược dòng trong thời điểm mùa giải vô cùng khó khăn.
Sau trận đấu, Cunha đã có những chia sẻ đáng chú ý: "Đây là ngày kỳ diệu. Tất nhiên, ngoại trừ chiếc thẻ đỏ. Được cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB này và luôn mơ ước trở thành một phần của điều gì đó phi thường là cảm giác tuyệt vời. Hôm nay, chúng tôi đã tạo nên màn ngược dòng trong thời điểm mùa giải vô cùng khó khăn.
Hôm nay là ngày may mắn với tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng nếu mình cần trở thành người đứng ra gánh vác trách nhiệm trong những thời khắc khó khăn, tôi sẽ làm điều đó".
Khi được hỏi liệu đây có thể là bước ngoặt của mùa giải hay không, Cunha nói thêm: "Nếu không phải lúc này thì còn khi nào nữa? Tôi hạnh phúc, các đồng đội của tôi cũng vậy. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và còn rất nhiều chỉ trích phải vượt qua. Tinh thần thi đấu trong hiệp hai của toàn đội thật tuyệt vời. Hy vọng đây sẽ là bước ngoặt của mùa giải".
MU từng giành được những chiến thắng lớn hơn tại đấu trường Cúp châu Âu, nhưng xét trong hoàn cảnh hiện tại, đây vẫn là chiến thắng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Màn ngược dòng ấy sẽ không thể xảy ra nếu thiếu đi nghệ sĩ người Brazil.
Đôi khi, người ta có thể chấp nhận bỏ qua những điều chưa hoàn hảo để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Đã khá lâu rồi, các cổ động viên MU mới lại có cơ hội làm được điều đó.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/cunha-la-nghe-si-dich-thuc-trong-ganh-xiec-...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/cunha-la-nghe-si-dich-thuc-trong-ganh-xiec-hon-loan-tai-mu-post8591578207.html-04/11/2026 15:30 PM (GMT+7)