Trong bối cảnh MU trải qua mùa giải đầy thất vọng và trận đấu này diễn ra với vô vàn áp lực, việc Cunha không thể kiềm chế cảm xúc là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tiền đạo người Brazil lao đi trong niềm phấn khích tột độ, cởi phăng chiếc áo đấu trên người như phiên bản gầy gò của người khổng lồ Hulk, trước khi nhảy qua ít nhất ba hàng ghế trên khán đài phía sau khung thành.

Cunha nhanh chóng chìm giữa đám đông cuồng nhiệt, nơi những cổ động viên đang nhảy múa, reo hò và dang rộng vòng tay chào đón người hùng của họ.

Bàn thắng ấy tạo nên sự bùng nổ cảm xúc trong sân Old Trafford vốn chìm trong bầu không khí giận dữ, thất vọng, bất mãn và vô cùng căng thẳng ở hiệp một. Những tiếng la ó dữ dội nhắm vào giới chủ CLB đã phơi bày tình trạng hỗn loạn mà MU đang phải đối mặt, đồng thời cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa người hâm mộ với những người điều hành đội bóng. Cuối cùng, giữa nghịch cảnh ấy, các cầu thủ cũng đã lên tiếng bằng màn trình diễn đáng nhớ.

Cunha mất một khoảng thời gian mới có thể trở lại sân thi đấu. Anh cố gắng giữ chiếc áo trong tay và phải nhận một thẻ vàng vì màn ăn mừng quá khích. Trong bối cảnh trận đấu lúc đó, những người chỉ trích cách ăn mừng của tiền đạo người Brazil có lẽ sẽ bị xem là những kẻ phá hỏng niềm vui của người khác.

Giống như nhiều đồng đội tại MU, Cunha đã trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng khó khăn. Anh thiếu sự tự tin, nhưng lại vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 86 để giúp đội nhà giành chiến thắng trong trận đấu mà họ từng đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại nặng nề sau hiệp một.