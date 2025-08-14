Barca thắng lớn: Rashford đủ điều kiện được đá, chủ tịch La Liga sắp bật bãi

💳 Chủ tịch ứng tiền túi để Rashford & Garcia được đá

Barcelona đã có được những thắng lợi pháp lý to lớn trước thềm mùa giải 2025/26. Diễn biến mùa giải chưa bắt đầu nhưng CLB đã phải đối mặt với những trục trặc liên quan đến đăng ký cầu thủ, gây ra bởi bộ luật rất phiền hà của La Liga, nhưng nay họ đã giải quyết xong.

Rashford và Joan Garcia sẽ được Barcelona đăng ký cho mùa giải 2025/26 sau nhiều sự phiền hà

Theo đa số nguồn tin tại Catalunya, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã quyết định tự bỏ tiền túi của ông ra để bảo đảm việc đăng ký cầu thủ. Barcelona chỉ đưa về 2 tân binh trong hè này là thủ môn Joan Garcia (từ Espanyol) và tiền đạo Marcus Rashford (mượn từ MU), nhưng La Liga đã cản trở CLB đăng ký 2 cầu thủ này.

Barca đã thuyết phục thủ môn Marc-Andre Ter Stegen đồng ý vào bản báo cáo y tế của đội bóng về chấn thương của anh, theo đó Ter Stegen sẽ nghỉ 4 tháng sau phẫu thuật và phần tiền lương của anh trên bảng lương Barca sẽ được dùng để đăng ký cho cầu thủ mới.

Tuy nhiên ngay cả khi thêm khoản tiền lương của Ter Stegen vẫn chưa đủ, Barca cần phải có doanh thu từ việc bán chỗ ngồi VIP trên sân Nou Camp và điều này lại bị La Liga từ chối phê chuẩn. Do đó đích thân chủ tịch Laporta đã đứng ra ứng 7 triệu euro, qua đó bảo đảm cho Barca đăng ký cả Garcia và Rashford cho La Liga 2025/26.

🪓 Loại bỏ kẻ phá đám

Dù vậy, việc xử lý đăng ký cầu thủ vẫn chưa phải tin mừng lớn nhất của Barca trong ngày 13/8. Cản trở của đội bóng luôn nằm ở La Liga và đặc biệt là ông chủ tịch Javier Tebas, người đã nhiều năm qua cố ý gây khó dễ cho Barca về mặt giấy tờ pháp lý, bởi Barca từng phản đối việc Tebas ép các CLB La Liga bán bản quyền thương mại cho một tập đoàn với thời hạn tận 50 năm.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas (trái), đang bị Miguel Angel Galan (phải) yêu cầu phế truất vì tiết lộ thông tin mật của Barcelona

Nhưng mới đây, Miguel Angel Galan đã công bố một bộ hồ sơ 50 trang tố cáo tất cả những hành vi vi phạm luật bảo vệ thông tin mật của tổ chức & doanh nghiệp. Galan là chủ tịch của Hiệp hội Minh bạch và Dân chủ trong Thể thao TBN (PATD) và mục đích của bản báo cáo này, không gì khác, là kêu gọi sự phế truất Tebas khỏi vị trí đứng đầu La Liga.

Bản báo cáo của Galan đi kèm giấy tờ ghi lại hoạt động bất chính của La Liga liên quan đến thông tin của Barcelona. Theo đó, La Liga dưới quyền Tebas đã để lộ thông tin cụ thể về các thỏa thuận bán ghế VIP ở sân Nou Camp của Barcelona, làm lộ ra những thông tin thay đổi về khoản nợ của CLB này với chủ nợ, cũng như tiết lộ các báo cáo nội bộ của Barca gửi lên Hội đồng thể thao Quốc gia.

Galan không phải một nhân vật tầm thường khi đã khiến 2 đời Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị cấm hoạt động bóng đá, và ông này đang yêu cầu Tòa án hành chính Thể thao (TAD) vào việc nhằm xóa bỏ Tebas khỏi chức vụ đứng đầu La Liga. Barca như vậy không phải động chân tay gì khi đã có người sẵn sàng giúp họ.