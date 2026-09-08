Sứ mệnh tối thượng của “Người đặc biệt” Mourinho: Đưa Real đến vinh quang Cúp C1

Hơn một thập kỷ chờ đợi

Mourinho bước vào mùa giải này với cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một thập kỷ. Danh hiệu lớn gần nhất của ông là Premier League 2014/15 cùng Chelsea, còn lần cuối Mourinho vô địch Champions League đã cách đây 16 năm, khi ông dẫn dắt Inter Milan lên ngôi năm 2010.

Đã 16 năm kể từ khi Mourinho giành chức vô địch Champions League cùng Inter Milan

Sự nghiệp của Mourinho có thể chia thành hai giai đoạn trước và sau quãng thời gian dẫn dắt Real Madrid từ 2010 đến 2013. Trước khi tới Bernabeu, ông đã chứng minh biệt danh “Người đặc biệt” bằng hai chức vô địch Champions League cùng Porto (2004) và Inter (2010), bên cạnh 6 danh hiệu quốc nội với Porto, Chelsea và Inter chỉ trong 7 mùa giải.

Nhưng sau một La Liga và một Copa del Rey trong 3 năm tại Madrid, sự nghiệp của Mourinho bắt đầu đi xuống. Trong một thập kỷ tiếp theo, ông chỉ giành thêm một danh hiệu lớn là Premier League 2014/15. Những chiếc cúp nhỏ hơn tại Manchester United và AS Roma không đủ che lấp sự sa sút ấy.

Mourinho thậm chí bị Fenerbahce sa thải mùa 2024/25 trước khi có quãng thời gian ngắn trở lại Benfica. Tuy nhiên, chính giai đoạn này phần nào giúp hình ảnh của ông được phục hồi, đủ để thuyết phục chủ tịch Florentino Perez trao cho ông cơ hội thứ hai tại Real Madrid.

Real Madrid và công thức của Mourinho

Những năm gần đây, Mourinho bị lu mờ bởi Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp và Luis Enrique – những HLV chứng minh rằng có thể chiến thắng bằng bóng đá đẹp, linh hoạt về hệ thống chiến thuật thay vì sự căng thẳng và đối đầu.

HLV Mourinho đang có trong tay chất liệu tuyệt vời để hướng đến danh hiệu Champions League 2026/27

Nhưng đến năm 2026, Mourinho vẫn còn đứng đó, trong khi Guardiola, Zidane, Ancelotti và Klopp đều đã rời bóng đá cấp CLB. Trong số những đối thủ cùng thế hệ, chỉ Luis Enrique còn sở hữu thành tích Champions League đủ sức vượt qua Mourinho.

Real Madrid cũng không thiếu những vũ khí tấn công để thách thức tham vọng vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp của PSG. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Yan Diomande và Jude Bellingham đều có khả năng tự mình định đoạt những trận đấu lớn.

Điểm đáng chú ý nằm ở Mourinho. Những đội bóng hay nhất của ông luôn được xây dựng trên nền tảng phòng ngự tổ chức chặt chẽ, giàu sức mạnh và kỷ luật. Vì thế, Real Madrid dưới thời Mourinho có thể trở nên chắc chắn hơn so với những gì Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa từng làm mùa trước.

Một hàng công đẳng cấp thế giới, hệ thống phòng ngự giàu tính tổ chức và Thibaut Courtois – thủ môn có thể xem là xuất sắc nhất thế giới – tạo thành công thức gần như hoàn hảo.

Bài toán lớn nhất nằm trong phòng thay đồ

Nhưng năm 2026 không phải năm 2010. Sau khi rời Bernabeu vì những mâu thuẫn với Sergio Ramos, Iker Casillas và Cristiano Ronaldo, Mourinho phiên bản lớn tuổi và từng trải hơn phải chứng minh ông có thể tránh lặp lại những vấn đề từng khiến Alonso bị sa thải chỉ sau 6 tháng mùa trước, khi mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ chủ chốt đổ vỡ.

Trong những năm gần đây, chỉ Zidane và Ancelotti đủ khả năng kiểm soát phòng thay đồ đầy cái tôi của Real Madrid nhờ vị thế những huyền thoại hàng đầu. Cả hai đều sở hữu cá tính, thành tích và uy tín đủ lớn để bước vào phòng thay đồ, nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ những ngôi sao lớn nhất.

Sự bình tĩnh và khả năng thuyết phục đã giúp Zidane lẫn Ancelotti thành công. Mourinho thì hiếm khi chọn cách bình tĩnh. Gần như mọi công việc của ông đều kết thúc bằng những tranh cãi, thường bắt nguồn từ xung đột với các ngôi sao trong đội.

Tuy nhiên, cơ hội bất ngờ được quay trở lại Real Madrid có thể là lúc Mourinho thay đổi. Ông có thể lùi lại một bước, học cách giống Ancelotti và Zidane hơn, dùng sự mềm mỏng để thuyết phục một tập thể siêu sao cùng hướng tới mục tiêu duy nhất: chức vô địch Champions League thứ 16 trong lịch sử Real Madrid.

Mourinho cần chứng minh rằng ông vẫn là "Người đặc biệt"

Mourinho và cơ hội viết lại lịch sử

Mourinho có trong tay đội hình đủ mạnh. Ngoài Luis Enrique, ông cũng không phải đối đầu với quá nhiều HLV sở hữu bề dày thành tích tại Champions League.

Pep Guardiola từng phải chờ 12 năm giữa hai lần vô địch trước khi đưa Manchester City lên đỉnh năm 2023. Jupp Heynckes cũng mất tới 15 năm giữa hai chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và Bayern Munich.

Nếu Mourinho đăng quang một lần nữa mùa này, ông sẽ lập kỷ lục về khoảng thời gian dài nhất giữa hai chức vô địch Champions League.

Câu chuyện thậm chí còn trở nên đẹp hơn bởi chức vô địch Champions League năm 2010 của Mourinho cùng Inter được hoàn tất tại chính Bernabeu. Nếu ông lần thứ ba nâng cao chiếc cúp vào ngày 5/6/2027 tại sân Metropolitano của Atletico Madrid, đó sẽ là một vòng tròn đầy tính biểu tượng.

Mourinho có gần như mọi thứ để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, ngoại trừ một điều: ông không thể quay ngược thời gian. Nhưng biết đâu, khả năng làm điều tưởng như không thể ấy lại chính là “món võ” cuối cùng để Mourinho chứng minh rằng ông thực sự vẫn là “Người đặc biệt”.