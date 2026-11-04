Nhận định Slavia Praha vs Arsenal, 03h00 ngày 5/11: Nối dài mạch bất bại

Nhận định trước trận đấu

Arsenal đã đánh rơi thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới tại Champions League. Trước chuyến làm khách Bayern Munich ở lượt trận thứ ba, “Pháo thủ” là đội duy nhất chưa để thủng lưới, sau khi lần lượt đánh bại Lille và Napoli.

Dù vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn chơi sòng phẳng với đối thủ đến từ Bavaria và giành một điểm sau trận hòa 2-2. Kết quả này cũng tái hiện một cột mốc hiếm gặp khi đây mới là lần thứ hai Arsenal ghi bàn mở tỷ số, bị dẫn trước nhưng vẫn tránh được thất bại tại Champions League. Lần đầu tiên cũng là trận hòa 2-2 với Bayern, vào năm 2024.

Chuỗi 14 trận thắng liên tiếp của Arsenal ở vòng phân hạng đã khép lại, nhưng đội bóng vẫn nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu. Với hai bàn thua, “Pháo thủ” cũng thuộc nhóm có hàng thủ tốt nhất giải, ngang Stuttgart và PSV Eindhoven.

Mục tiêu giành cú ăn bốn của Arsenal trở nên xa vời sau khi họ bị Fleetwood Town loại khỏi EFL Cup. Tuy nhiên, đội bóng đã có màn đáp trả mạnh mẽ ở Premier League hồi cuối tuần. Chiến thắng 1-0 trên sân Anfield là lần đầu tiên Arsenal đánh bại Liverpool trên sân khách tại giải đấu cao nhất nước Anh sau 14 năm.

Ba điểm này giúp Arsenal hơn đội xếp thứ hai ba điểm trên đỉnh bảng Premier League, đồng thời cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong cuộc đua mùa này.

Arsenal tập luyện trước trận đấu với Slavia Prague.

Ở lượt trận thứ ba Champions League, Slavia Prague cũng có một trận hòa 2-2, nhưng trong hoàn cảnh khác. Bị dẫn trước 0-2 trên sân Fenerbahce, đội bóng Czech vẫn kiên trì gỡ hòa để giành điểm đầu tiên tại giải.

Các học trò của HLV Jindrich Trpisovsky có thể đã lo ngại về một thất bại nặng nề khi Oguz Aydin và Mason Greenwood ghi bàn trong 11 phút đầu trận. Tuy nhiên, Lukas Provod nhanh chóng rút ngắn cách biệt, trước khi Pavel Kacor ấn định tỷ số ở phút 90, chấm dứt chuỗi trận không thắng của Slavia tại đấu trường châu Âu.

Trước đó, Slavia Prague lần lượt thất bại trước Lens và Sabah. Một điểm trên sân Fenerbahce chưa đủ giúp họ thoát khỏi nhóm có nguy cơ bị loại khi đội bóng hiện đứng thứ 32 trong bảng xếp hạng gồm 36 đội sau ba lượt trận.

Slavia đã trải qua 18 trận liên tiếp không thắng ở các giải đấu của UEFA. Dù vậy, thầy trò HLV Trpisovsky đang lấy lại phong độ vào thời điểm quan trọng. Họ bất bại năm trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng gần nhất. Ở trận vừa qua, Slavia vùi dập Jablonec 5-0, qua đó duy trì khoảng cách 7 điểm trên đỉnh bảng giải vô địch quốc gia Czech.

Dẫu vậy, Slavia từng thua Arsenal 0-3 trên sân nhà ở vòng phân hạng mùa giải 2025-2026 và chưa thắng trong năm lần đối đầu “Pháo thủ”. Chiến thắng 7-0 của Arsenal trước đại diện Czech năm 2007 vẫn là một trong những trận thắng đậm nhất của đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu.

Thông tin lực lượng

Bốn cầu thủ Arsenal gồm Christos Tzolis, Declan Rice, Noni Madueke và Riccardo Calafiori đã vượt qua những lo ngại về chấn thương để góp mặt trong chuyến làm khách Liverpool tại Anfield. William Saliba cũng lên đường tới Prague, trong khi Bukayo Saka tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cơ đùi.

Eberechi Eze trở thành mối lo mới sau khi HLV Mikel Arteta cho biết cầu thủ người Anh gặp vấn đề thể lực. Trong khi đó, Max Dowman vẫn đủ điều kiện thi đấu tại Champions League dù đang chịu án treo giò ba trận ở các giải quốc nội.

Với tình trạng của Eze, Tzolis vừa trở lại sau chấn thương còn Madueke mới gặp vấn đề ở mắt cá, Dowman có thể được trao suất đá chính khi HLV Arteta điều chỉnh đội hình.

Slavia Prague cũng có một số cầu thủ chưa chắc kịp bình phục trước trận đấu. Cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Ivan Schranz đã nghỉ thi đấu nhiều tuần vì bị ốm. Ngôi sao tấn công Lukas Provod vắng mặt trong trận thắng Jablonec và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Hậu vệ Ange N’Guessan cũng chưa chắc thi đấu sau khi phải rời sân vì chấn thương ở trận gần nhất.

Tiền đạo Tomas Chory, cao 2,01 m, bị HLV Jindrich Trpisovsky gạch tên sau khi có hành vi giơ ngón tay giữa với trọng tài trong trận gặp Hradec Kralove tại giải vô địch quốc gia Czech. Chân sút này nhiều khả năng sẽ không còn ra sân cho Slavia.

Đội hình dự kiến

Slavia Prague: Domchak; Vlcek, Holes, Zima; Suleiman, Moses, Sadilek, Kubiak; Ayaosi, Sturm; Nowak.

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Dowman, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Slavia Prague 0-3 Arsenal