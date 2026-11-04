Nhận định bóng đá AEK Athens vs Real Madrid: Vũ điệu chiến thắng

Real Madrid với nhận định bóng đá có đủ cơ sở để rời Athens với chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở Cúp C1 (0h45 ngày 5/11). Nhưng trước AEK, điều đáng chờ đợi hơn cả 3 điểm là câu trả lời của Vinicius, người đang phải tìm lại vị thế trong đội hình Jose Mourinho.

Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp - nổi bật là trận Siêu kinh điển hạ Barca - cùng thành tích toàn thắng sau 3 lượt Champions League, cho phép Real Madrid bước vào trận đấu với sự tự tin.

Real Madrid muốn kéo dài thành tích toàn thắng ở Champions League. Ảnh: AS

AEK Athens vừa thua Panathinaikos 0-2 và mới có 3 điểm ở Cúp C1 năm nay. Dù Mourinho cảnh báo về sức ép sân khách, khoảng cách chất lượng vẫn nghiêng rõ rệt về đội bóng Tây Ban Nha.

Ở lượt đấu trước vòng phân hạng Champions League, AEK “phơi áo” 1-5 trên sân Man City, yếu tố khác cho thấy trình độ của họ trên mặt trận châu lục.

Với Vinicius, Athens mang ý nghĩa khác. Kể từ khi xác lập vị trí chính thức trong đội hình “Los Blancos”, chưa bao giờ anh bước vào một trận đấu với vị thế mong manh đến vậy.

Chỉ 1 bàn và 3 kiến tạo sau 11 lần ra sân mùa này, những tình huống đột phá trở nên đơn điệu và dễ bị bắt bài, ngôi sao Brazil đang trải qua giai đoạn sa sút đáng lo ngại.

Trong lúc Vinicius vắng mặt vì án treo giò 4 trận ở La Liga, Real Madrid vẫn tiến lên mạnh mẽ. Thậm chí, nhờ vậy mà Mourinho tìm thấy sự cân bằng cho tập thể.

Yan Diomande khiến sức ép ấy lớn hơn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà ghi 4 bàn trong vòng 22 ngày, đều là những tuyệt phẩm, và có 3 kiến tạo, mang đến sự đột biến và hiệu quả cho hàng công.

Diomande vừa tiếp tục ghi bàn trước Racing Santander, góp phần giúp Real Madrid thắng 3-0. Cánh trái từng gần như thuộc riêng Vinicius giờ đã có một đối thủ cạnh tranh thực sự.

Nhiều khả năng Diomande sẽ được nghỉ để phân phối sức lực trong lịch đấu dày đặc. Mourinho đã xác nhận Vinicius đá chính tại Athens ở đấu trường Champipons League đêm nay.

Vinicius được chú ý rất nhiều tại Athens. Ảnh: AS

Tuy nhiên, cơ hội này chưa bảo đảm anh sẽ lập tức lấy lại vị trí khi trở về La Liga. Vinicius cần thể hiện nhiều hơn khát khao ghi bàn.

Vinicius phải chọn thời điểm rê bóng hợp lý, phối hợp nhanh với Kylian Mbappe và Jude Bellingham, đồng thời tích cực hỗ trợ khi mất bóng.

Một bàn thắng có thể giải tỏa tâm lý. Vini cần một màn trình diễn phục vụ tập thể mới giúp anh thuyết phục Mourinho khi anh hết án treo giò.

Real Madrid được chờ đợi sẽ thắng AEK Athens với cách biệt cao. Dẫu vậy, điều Mourinho và các Madridista quan tâm nhất lúc này là tâm lý thi đấu của Vinicius, trong lúc Diomande có thể nghỉ ngơi trên ghế dự bị.

Đội hình dự kiến:

AEK Athens (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitalis, Koita; Varga, Jovic.

Vắng mặt: Joao Mario (chấn thương).

Nghi ngờ: Rota, Strakosha.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Vắng mặt: Rodrygo, Raul Asencio (chấn thương); Arda Guler, Tchouameni (nghỉ ngơi).

Vắng mặt: Không.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.