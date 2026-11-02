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Real tiếp tục bám đuổi Barcelona - Atletico, đua "tam mã" La Liga gay cấn

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

Real Madrid vừa có chiến thắng 3-0 trước Racing Santander, qua đó tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua vô địch La Liga 2026/27.

  

Cuộc cạnh tranh tại La Liga đang diễn ra quyết liệt giữa ba ứng viên hàng đầu là Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid. Mới đây, Real Madrid có chiến thắng 3-0 trước Racing Santander trong trận đấu ngày 1/11. Kết quả này giúp "Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha" duy trì vị thế cạnh tranh với các đại kình địch. Cụ thể, họ có 27 điểm sau 11 trận, tạm thời đứng thứ 3, kém Atletico 1 điểm và Barcelona 3 điểm. 

Real kiên trì bám đuổi các đối thủ trong&nbsp;cuộc đua vô địch

Real kiên trì bám đuổi các đối thủ trong cuộc đua vô địch

Về phía Barcelona, chiến thắng đậm 6-1 trước Deportivo Alaves giúp thầy trò Hansi Flick củng cố vị trí dẫn đầu. Sau 11 vòng, đội bóng xứ Catalunya sở hữu 30 điểm, ghi tới 46 bàn và chỉ nhận 12 bàn thua. Hiệu số +34 là thành tích tốt nhất trong nhóm dẫn đầu, phản ánh sức mạnh tấn công đáng nể của Barca.

Trong khi đó, Atletico Madrid đánh bại Levante 2-0. Đội bóng của Diego Simeone hiện có 28 điểm, chỉ kém Barcelona 2 điểm. Đặc biệt, Atletico mới để lọt lưới 8 bàn sau 11 trận, ít nhất trong 3 đội dẫn đầu. Khả năng tổ chức phòng ngự tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng duy trì vị thế cạnh tranh chức vô địch.

Tâm điểm tiếp theo của cuộc đua vô địch sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Atletico Madrid và Barcelona vào ngày 8/11. Đây có thể là cơ hội để Atletico chiếm ngôi đầu hoặc Barcelona nới rộng khoảng cách. Với Real Madrid, nhiệm vụ trước mắt là duy trì mạch chiến thắng, hạn chế đánh rơi điểm số và chờ đợi những cú sảy chân của hai đối thủ. Cuộc đua La Liga vì thế vẫn đang mở, dù Barcelona hiện nắm lợi thế nhất định.

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Real tiếp tục bám đuổi Barcelona - Atletico, đua "tam mã" La Liga gay cấn - 2

Video bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Mbappe & hàng công thăng hoa (La Liga)
Video bóng đá Racing Santander - Real Madrid: Mbappe & hàng công thăng hoa (La Liga)

(Vòng 11) Dàn sao Real Madrid phô diễn mọi phẩm chất tốt nhất và tạo nên "đại tiệc" mãn nhãn.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/real-tiep-tuc-bam-duoi-barcelona-atletico-d...

-02/11/2026 01:00 AM (GMT+7)
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