Dự đoán lượt 2 cúp C1: MU vất vả trước Atletico, tâm điểm Man City - PSG

"Ông lớn" dễ thở, Man United gặp khó trước Atletico

Lượt thứ hai của vòng bảng Champions League sẽ bắt đầu ngay từ đêm ngày 13/10 với hai trận đấu được coi là "đồng cân đồng lạng". Lens của Pháp sẽ đối đầu với Sporting CP trong khi Sabah Baku sẽ gặp Slavia Prague. Đây là cơ hội cho cả 4 đội giành được chiến thắng bởi thực lực của các bên khá tương đồng. Đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ là đội có 3 điểm.

MU sẽ rất khó khăn khi phải làm khách của Atletico Madrid

Ở khung giờ tiếp theo (2h, 14/10) sẽ có rất nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn. Arsenal đối đầu với Lille trên sân nhà. Đại diện tới từ Pháp đang có phong độ khá tốt khi đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Ligue 1. "Pháo thủ" cũng đang xếp thứ 2 tại Ngoại hạng Anh nhưng thực lực được đánh giá khá hơn nhiều. Bởi vậy, mục tiêu của thầy trò Mikel Arteta hẳn nhiên là 3 điểm.

Trong khi đó, Barcelona sẽ phải làm khách của Galatasaray, đại gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn quân của Hansi Flick đang chơi cực thăng hoa trong khi chủ nhà chơi khá phập phù. Đó là cơ hội để Barcelona có chiến thắng tiếp theo tại Cúp C1. Nên nhớ rằng Barcelona đang có chuỗi 7 trận ghi ít nhất 3 bàn/trận.

Một ông lớn khác của bóng đá châu Âu là Bayern Munich cũng ra quân ở khung giờ này. Họ sẽ làm khách của Viking FK, đại diện tới từ Na Uy. Thầy trò HLV Kompany sẽ phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nếu vượt qua được trở ngại này, đội bóng tới từ xứ Bavaria nhiều khả năng cũng có chiến thắng đậm đà.

Tâm điểm của lượt đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Man United. Tình cảnh của đôi bên trái ngược hẳn nhau. Từ sau trận thua tại cúp C1, Atletico thắng liền 4 trận, còn MU không thắng 4 trận vừa qua sau chiến thắng tại Champions League. Atletico dưới thời Diego Simeone chưa bao giờ dễ đối đầu, đặc biệt là trong những trận đấu cúp. Bởi vậy, thầy trò Carrick nhiều khả năng sẽ "đi dễ khó về".

Ngoài ra, một số trận đấu khác cũng diễn ra trong khung giờ này như RB Leipzig tiếp đón PSV hay Villarreal gặp Napoli, Inter đối đầu Club Brugge. Những đội chủ nhà trong trận đấu này có cơ hội giành chiến thắng cao hơn.

Tâm điểm Man City - PSG

Trong khi đó, đêm ngày 14/10 có một số trận đấu đáng chú ý. Como, đội bóng được dự đoán là "ngựa ô" của giải đấu sẽ làm khách của Feyenoord. Thầy trò HLV Fabregas nhiều khả năng sẽ có 3 điểm. Tương tự như vậy là Liverpool, đội bóng vừa để thua 0-3 hồi cuối tuần trước, sẽ làm khách của LASK. Đoàn quân của Iraola đang cần tìm đối thủ để "trút giận" và đội bóng của Áo tới rất đúng lúc.

Haaland sẽ là bài toán cho hàng thủ của PSG

Ở khung giờ 2h, ngày 15/10 sẽ có hai trận đấu đáng chú ý. Đầu tiên là chuyến làm khách của Real Madrid tới sân của AS Roma. Đây là đội bóng cũ của Jose Mourinho và đang có phong độ khá ổn. HLV Gasperini nhanh chóng để lại được dấu ấn chiến thuật. Một điểm đáng lưu ý là AS Roma chơi rất "rắn" nên các ngôi sao của Real Madrid cần chơi thận trọng hơn.

Trong khi đó, trận cầu tâm điểm của lượt đấu này là Man City đối đầu với PSG. Hai đội đều có thực lực và lối chơi tương đồng. Với những bản hợp đồng chất lượng ở khu trung tuyến, Enzo Maresca vận hành guồng máy không hề tệ. Haaland vẫn ghi bàn đều đặn cũng là điều đáng chú ý.

Trong khi đó, PSG không cần phải chứng minh thực lực khi vô địch Champions League 2 mùa gần nhất. Họ có một số sự xáo trộn trên hàng công nhưng những nhân tố chủ chốt vẫn còn đó nên HLV Luis Enrique vẫn thoải mái trong việc lựa chọn. Cuộc đối đầu này sẽ khó phân thắng bại với thế trận chặt chẽ tới từ cả hai đội.

Những cặp đấu còn lại trong khung giờ này đều khá cân bằng. Aston Villa sẽ phải đối đầu với Fenerbahce. Đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò Unai Emery dù họ có lợi thế sân nhà. Dortmund cũng phải dè chừng "hiểm địa" của Bodo/Glimt, "ngựa ô" ở mùa giải trước. Betis - Porto cũng là cặp đấu rất cân tài cân sức và khó đoán biết được tỉ số.

Shakhtar Donetsk có cơ hội kiếm được 3 điểm khi tiếp đón AEK Athens, đại diện tới từ Hy Lạp. Trong khi đó, Slovan Bratislava sẽ cố gắng có điểm trước Stuttgart khi có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Trận đấu Thời gian Dự đoán tỷ số Galatasaray vs Barcelona 02h00 ngày 14/10/2026 1–3 Arsenal vs Lille 02h00 ngày 14/10/2026 2–0 Atlético Madrid vs Manchester United 02h00 ngày 14/10/2026 1–1 Villarreal vs Napoli 02h00 ngày 14/10/2026 1–1 Feyenoord vs Como 23h45 ngày 14/10/2026 2–2 AS Roma vs Real Madrid 02h00 ngày 15/10/2026 1–2 Lens vs Sporting CP 23h45 ngày 13/10/2026 1–2 Manchester City vs PSG 02h00 ngày 15/10/2026 2–1

Dự đoán 1 số trận ở lượt 2 vòng phân hạng cúp C1