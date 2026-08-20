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ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia theo kiểu “lạt mềm buộc chặt” như thế nào?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Malaysia Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trong thế trận vừa áp đảo vừa có sự kiên trì để đạt thành công.

ĐT Việt Nam đạt đến hiệu quả cao như thế nào?

Trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có rất nhiều lợi thế khi đối đầu với ĐT Malaysia. Với lợi thế thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi, ĐT Việt Nam không cần phải đẩy cao đội hình bằng mọi giá. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn chủ động tạo sức ép, liên tục đưa bóng về phía khung thành thủ môn Azri Ghani.

Ngay trong hiệp một, ĐT Việt Nam tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. ĐT Malaysia trong thế buộc phải tấn công để tìm kiếm cơ hội ngược dòng, cũng cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đủ lớn lên khung thành của Lê Giang Patrik. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia theo kiểu “lạt mềm buộc chặt” như thế nào? - 1

Nguyễn Xuân Son thể hiện đẳng cấp rất cao khi được sử dụng đúng thời điểm. Ảnh: Lê Hiếu

Thế trận thay đổi rõ rệt sau giờ nghỉ. Phút 47, Phan Tuấn Tài căng ngang để Nguyễn Đình Bắc dứt điểm, bóng chạm hậu vệ Malaysia đi vọt xà. Từ quả phạt góc sau đó, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Azri Ghani xuất sắc cứu thua. ĐT Malaysia đáp trả ở phút 54 khi Paulo Josue vô-lê ở góc hẹp, buộc Lê Giang Patrik phải trổ tài.

Phút 60, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân và quyết định này nhanh chóng tạo ra khác biệt. Chỉ ít phút sau, Nguyễn Hoàng Đức căng ngang từ cánh trái. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và cú dứt điểm của Trương Tiến Anh, bóng đến vị trí thuận lợi để Nguyễn Xuân Son đưa vào lưới, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Có bàn dẫn trước, đội chủ nhà càng thi đấu thanh thoát. Nguyễn Xuân Son liên tục đặt hàng thủ Malaysia vào tình trạng báo động và có thêm những cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Đến cuối trận, tiền đạo này ghi thêm một bàn để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0. ESPN ghi nhận Nguyễn Xuân Son là tác giả hai bàn thắng ở các phút 62 và 89.

Các thống kê cho thấy chiến thắng của ĐT Việt Nam hoàn toàn thuyết phục. Dù chỉ kiểm soát bóng 48%, thấp hơn mức 52% của ĐT Malaysia, đội chủ nhà vượt trội về khả năng tạo cơ hội. ĐT Việt Nam có 10 cú sút trúng đích, trong khi ĐT Malaysia chỉ có 4. Số cú sút không trúng đích là 16-4, còn số quả phạt góc nghiêng về ĐT Việt Nam với tỷ lệ 11-7.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia theo kiểu “lạt mềm buộc chặt” như thế nào? - 2

Với phong độ rất cao từ Nguyễn Xuân Son và sự ổn định, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng đối diện với ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu

ĐT Malaysia thực hiện 409 đường chuyền với 363 đường chính xác, đạt tỷ lệ 89%, trong khi ĐT Việt Nam có 379 đường chuyền, 327 lần tìm đúng địa chỉ, tỷ lệ 86%. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik nguy hiểm hơn nhiều ở khu vực một phần ba cuối sân.

Thủ môn của ĐT Malaysia phải thực hiện tới 7 pha cứu thua, so với 4 lần cứu thua của Patrik Lê Giang. Hai đội cùng phạm 7 lỗi.

Thắng ĐT Malaysia 2-0 ở cả hai lượt, ĐT Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là ĐT Thái Lan, đội đã vượt qua ĐT Singapore ở cặp bán kết còn lại.

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Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 22:50 PM (GMT+7)
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