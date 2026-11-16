“ĐT Việt Nam sẽ chịu áp lực cực lớn khi đọ sức ĐT Kyrgyzstan”

ĐT Việt Nam gặp khó khi không có lực lượng mạnh nhất

ĐT Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 khi đánh bại ĐT Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trên sân Thiên Trường vào tối 11/11. Các bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo ra những tín hiệu tích cực trong quá trình thử nghiệm đội hình.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam hiện tại phải đối diện với những biến động đáng kể về nhân sự. 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường được tạo điều kiện trở về đội bóng chủ quản, chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Shopee Cup 2026/2027 vào ngày 18/11.

Olaha Mạnh Đức (số 17) đã trở về CLB Công an TP.HCM nên không thể tiếp tục sát cánh cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Việc chia tay đồng loạt 4 cầu thủ khiến lực lượng ĐT Việt Nam chỉ còn 20 người, đồng thời buộc HLV Kim Sang-sik phải thực hiện những điều chỉnh quan trọng ở cả 3 tuyến. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria vừa có màn ra mắt ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp và làm tường, Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho hàng công ĐT Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, việc không có Lê Giang Patrik cũng để lại khoảng trống đáng kể. Thủ thành Việt kiều này đã thi đấu chắc chắn, góp công giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới trước Đài Bắc Trung Hoa. HLV Kim Sang-sik vì vậy sẽ trao cơ hội cho Trần Trung Kiên hoặc Nguyễn Văn Việt ở trận đấu tới.

Đáng chú ý, sau khi Olaha Mạnh Đức và Lê Giang Patrik rời đội, ĐT Việt Nam gần như trở lại với lực lượng gồm toàn bộ các cầu thủ sinh ra và được đào tạo trong nước, ngoại trừ gương mặt Việt kiều Lương Chí Khải. Điều đó đồng nghĩa gánh nặng chuyên môn sẽ đặt nhiều hơn lên vai những cầu thủ nội, đặc biệt là các gương mặt trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nguyễn Đình Bắc cùng ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi lực lượng thiếu hụt. Ảnh: VFF

Dù việc điều chỉnh lực lượng tạo cơ hội thử nghiệm nhân sự, rõ ràng đây không phải điều kiện lý tưởng để ĐT Việt Nam bước vào trận đấu có tính chất quyết định chức vô địch. Nếu chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa giúp ĐT Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ thì màn trình diễn của ĐT Kyrgyzstan trước chính đối thủ này lại mang đến không ít lo lắng cho người hâm mộ đội chủ nhà.

Ở trận đấu diễn ra tối qua (14/11), ĐT Kyrgyzstan dễ dàng đánh bại ĐT Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Các bàn thắng của Zhyrgalbek, Joel Kojo và Akmatov giúp đại diện Trung Á giành 3 điểm, đồng thời tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn ĐT Việt Nam.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở cách ĐT Kyrgyzstan áp đặt thế trận. Đội bóng Trung Á cho thấy khả năng tổ chức tấn công đa dạng, luân chuyển bóng khá nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống khai thác khoảng trống ở hai biên.

ĐT Kyrgyzstan dự Casper Cup 2026 với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những cái tên như Joel Kojo, Gulzhigit Alykulov, Valeriy Kichin hay Odilzhon Abdurakhmanov có thể tạo ra khác biệt bằng sức mạnh, tốc độ và khả năng xử lý trong các tình huống quyết định.

ĐT Kyrgyzstan (áo trắng) có năng lực chuyên môn khá cao. Ảnh: VFF

Đặc biệt, tiền đạo Joel Kojo được xem là một trong những mũi nhọn nguy hiểm mà hàng phòng ngự ĐT Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Trong khi đó, kinh nghiệm thi đấu tại V.League của tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov cũng giúp ĐT Kyrgyzstan có thêm sự am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về tình hình của ĐT Việt Nam so với ĐT Kyrgyzstan, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào kết quả của 2 đội trước ĐT Đài Bắc Trung Hoa để khẳng định ĐT Kyrgyzstan mạnh hơn ĐT Việt Nam. Nhưng chiến thắng 3-0 của đại diện Trung Á cho thấy đối thủ này có đủ khả năng gây ra những khó khăn lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Một vấn đề khác là áp lực phải giành chiến thắng. Sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan cùng có 3 điểm, nhưng đội khách mời này đang sở hữu hiệu số tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa ĐT Việt Nam cần đánh bại ĐT Kyrgyzstan nếu muốn giành chức vô địch Casper Cup 2026”.

Phân tích về nhân sự và chiến thuật của ĐT Việt Nam khi chạm trán ĐT Kyrgyzstan, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh lực lượng bị sứt mẻ, nhiệm vụ thắng ĐT Kyrgyzstan rõ ràng không hề đơn giản. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm cách duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời cải thiện khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của hàng công. Những cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng sẽ phát huy tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến để xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối phương.

ĐT Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn đoạt chức vô địch Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, trận đấu cũng có thể trở thành cơ hội để trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải thể hiện năng lực, nhất là khi đội tuyển cần bổ sung sức mạnh tranh chấp trước những cầu thủ có thể hình tốt của ĐT Kyrgyzstan.

Trước giải đấu, HLV Kim Sang-sik từng đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026. Sau khi hoàn thành một nửa nhiệm vụ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước thử thách khó khăn hơn nhiều”.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan diễn ra lúc 19 giờ ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Đây không chỉ là trận đấu quyết định chức vô địch Casper Cup 2026 mà còn là bài kiểm tra quan trọng đối với chiều sâu lực lượng và khả năng thích ứng chiến thuật của ĐT Việt Nam.