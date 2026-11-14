ĐT Nhật Bản hủy trận giao hữu với ĐT Việt Nam: Báo chí xứ sở mặt trời mọc tiết lộ điều bất ngờ

ĐT Nhật Bản hủy trận giao hữu với ĐT Việt Nam

Ngày 13/11, JFA xác nhận hủy tổ chức Kirin Challenge Cup 2026, trận đấu dự kiến diễn ra tại Panasonic Stadium Suita, Osaka vào ngày 30/12. Đây vốn là một trong những hoạt động chuẩn bị của ĐT Nhật Bản hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Trong thông báo chính thức, JFA giải thích: "Trận đấu này được lên kế hoạch như một phần trong chương trình tăng cường sức mạnh cho ĐT Nhật Bản hướng tới Asian Cup 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, sau khi giải đấu bị hoãn, chúng tôi đã cân nhắc tổng thể và đi đến quyết định hủy trận đấu”.

ĐT Việt Nam mất cơ hội đá giao hữu với ĐT Nhật Bản vào cuối năm 2026. Ảnh: VFF.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Ông nhấn mạnh đây vốn là cơ hội rất quan trọng để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Điều đáng chú ý nằm ở thông tin từ truyền thông Nhật Bản. Theo tờ Sports Nippon (Sponichi), ĐT Việt Nam từng là ứng viên hàng đầu cho vị trí đối thủ của Nhật Bản trong trận đấu cuối năm này. Ngày 11/10, Sponichi tiết lộ quá trình đàm phán giữa hai liên đoàn diễn ra thuận lợi và hai bên đang hướng tới việc hoàn tất những chi tiết cuối cùng. Đến ngày 7/11, tờ báo này tiếp tục nhắc đến ĐT Việt Nam như ứng viên sáng giá.

Tuy nhiên, theo thông tin được Sponichi đăng tải ngày 13/11, quá trình đàm phán với Việt Nam đã đổ vỡ. Đáng lưu ý, khi công bố kế hoạch tổ chức Kirin Challenge Cup hôm 15/10, JFA vẫn chưa xác định đối thủ chính thức. Vì vậy, không thể khẳng định trận ĐT Nhật Bản - ĐT Việt Nam từng được hai liên đoàn chính thức xác nhận.

Trong khi đó, Nikkan Sports tiết lộ việc hủy trận đấu còn xuất phát từ những khó khăn trong quá trình điều chỉnh kế hoạch. Trận đấu không nằm trong FIFA Days, khiến ĐT Nhật Bản gặp trở ngại về khả năng triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Bên cạnh đó, một số CLB J.League không ủng hộ việc tổ chức trận đấu vào thời điểm cuối năm, trong bối cảnh các đội bóng phải tính toán lịch nghỉ và chuẩn bị cho những giải đấu trong nước.

Việc Asian Cup 2027 được lùi sang giai đoạn 23/12/2027 đến 21/1/2028 cũng khiến kế hoạch chuẩn bị của ĐT Nhật Bản phải thay đổi.

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lỡ cơ hội thử sức với ĐT Nhật Bản vào dịp cuối năm 2026. Đây cũng là trận đấu cuối năm mà HLV Hajime Moriyasu dự kiến dẫn dắt ĐT Nhật Bản. Thay vào đó, trận gặp ĐT Paraguay ngày 17/11 tại Singapore sẽ trở thành lần cuối cùng ông chỉ đạo Samurai Blue trước khi rời cương vị.