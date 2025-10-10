ĐT Việt Nam đánh bại Nepal chớ vội mừng: Văn Lâm & hàng công chưa thể làm thầy Kim an tâm

Highlight ĐT Việt Nam - Nepal

⚽Niềm vui trở lại

Nỗi thất vọng khi để thua 0-4 Malaysia ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027 đã được ĐT Việt Nam gác lại. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik bước đến cuộc đối đầu Nepal bằng quyết tâm cao giành 3 điểm, bởi cơ hội giành vé đến VCK Asian Cup 2027 của ĐT Việt Nam vẫn rất sáng. Hiện Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam khi dính tới bê bối dùng cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận "Harimau Malaya" vốn thắng 4-0.

Kịch bản này giúp ĐT Việt Nam có được sự tự tin cần thiết trước Nepal. Bằng chứng là việc Tiến Linh ghi bàn mở điểm vào ngày phút thứ 9 với tình huống khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

ĐT Việt Nam đánh bại Nepal

Cũng trong hiệp một, Shrestha ghi bàn để gỡ hòa cho Nepal. Nhưng việc Limbu nhận thẻ đỏ ở thời gian bù giờ hiệp một khiến Nepal tỏ ra thua thiệt hoàn toàn ĐT Việt Nam khi bước vào hiệp hai.

Xuân Mạnh và Văn Vĩ là những người lập công ở hiệp hai để ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 ở trận này. Kết quả ấy giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik duy trì cuộc đua cam go để giành vé dự Asian Cup 2027, khi phải ở thế bám đuổi do Malaysia đánh bại Lào với tỷ số 3-0 ở trận đấu cùng giờ.

🔥Thầy Kim lo lắng với khâu dứt điểm

ĐT Việt Nam ghi 3 bàn trước Nepal, nhưng cũng phải đánh giá khách quan rằng hàng công "Các chiến binh sao vàng" đã hoạt động không thực sự hiệu quả ở trận này. 24 cú dứt điểm được ĐT Việt Nam tạo ra, trong đó có rất nhiều pha bóng chứng kiến Hoàng Đức, Hai Long cho đến Tuấn Hải bỏ lỡ.

Nên nhớ Nepal là đội bóng dễ kiếm điểm nhất của ĐT Việt Nam ở bảng F. Việc Tiến Linh là cầu thủ tấn công duy nhất ghi bàn ở trận này thực sự làm HLV Kim Sang Sik lo lắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ở buổi họp báo sau trận đã phê bình khả năng dứt điểm của các học trò.

Hai Long không có duyên ghi bàn trước Nepal

Cũng cần nói rằng Nepal có những thời điểm "đổ bê tông" trước ĐT Việt Nam, qua đó làm bó hẹp không gian phối hợp và dứt điểm. Nhưng vào những thời điểm như vậy, ĐT Việt Nam càng phải thể hiện bản lĩnh của đội cửa trên.

Xuân Son sẽ sớm tái xuất ĐT Việt Nam khi anh đang hồi phục rất tốt chấn thương từng đối diện ở AFF Cup 2024. Nhưng trước khi có được sự trở lại của "mũi khoan" lợi hại này, hàng công ĐT Việt Nam phải mang đến bộ mặt tích cực hơn ở cuộc tái đấu Nepal tới đây (19h30, 14/10).

⚠️Hàng thủ có vấn đề

Trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Nepal, Shrestha đã thắng thế Duy Mạnh trong pha không chiến. Đây là pha bóng chứng kiến Duy Mạnh theo người không sát, qua đó giúp cầu thủ đối phương có thời cơ để chiếm lĩnh không gian.

Điều đáng nói, đây không phải tình huống hiếm hoi mà hàng thủ ĐT Việt Nam chơi không tập trung trước Nepal. Phút 54, "Các chiến binh sao vàng" suýt nhận bàn thua khi Xuân Mạnh và thủ môn Văn Lâm có những tình huống xử lý bóng lỗi. May cho ĐT Việt Nam khi Duy Mạnh hóa giải kịp thời nguy cơ nhận bàn thua.

Chiến thắng không trọn vẹn của Văn Lâm

Văn Lâm được trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Anh phải cố gắng tìm lại chính mình thay vì để lại ấn tượng không tốt trong mắt HLV Kim Sang Sik.

Nên nhớ rằng thầy Kim không có thói quen ưu ái học trò trong khung gỗ. Nguyễn Filip và Đình Triệu xuống phong độ trước đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10 nên đã bị loại. Văn Lâm cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự nếu không đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết.