Đội tuyển hạng 153 FIFA giành quyền dự World Cup

Ở tứ kết của giải bóng đá nữ vô địch châu Phi 2026, ĐT nữ Malawi đối đầu với ĐT nữ Ghana. So với đối thủ đã nhiều lần dự World Cup, Malawi bị đánh giá thấp hơn và sớm để đối thủ mở tỷ số ngay phút thứ 7.

Ảnh: LĐBĐ Malawi.

Tuy nhiên sau đó Malawi đã chơi rất tốt và lật ngược tình thế để giành chiến thắng 2-1 với các pha ghi bàn của Temwa Chawinga và Kadzere.

Trận thắng này không chỉ giúp Malawi giành quyền vào bán kết giải bóng đá nữ vô địch châu Phi 2026 mà còn giúp đội tuyển này có vé tham dự VCK World Cup nữ 2027.

Đây là kết quả được xem như kỳ tích với những cầu thủ trước đó chưa từng giành quyền tham dự một giải đấu lớn nào, kế cả giải bóng đá nữ vô địch châu Phi.

Thành công của ĐT nữ Malawi đến từ việc họ sở hữu một lứa cầu thủ tài năng với những ngôi sao nổi bật là hai chị emTemwa Chawinga và Tabitha Chawinga, những người đã và đang chơi bóng cho những CLB nữ hàng đầu của châu Âu.

ĐT nữ Malawi cũng đi vào lịch sử các kỳ World Cup do FIFA tổ chức (cả nam và nữ) với tư cách là đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất giành quyền dự World Cup. Trước ĐT nữ Malawi, kỷ lục này thuộc về ĐT nam Triều Tiên khi dự World Cup 2010 với thứ hạng 105 FIFA.

Tính đến ngày 10/8, FIFA đã xác định được 18/32 đội dự VCK World Cup nữ 2027 gồm: Brazil (chủ nhà - Nam Mỹ), Đan Mạch, Pháp, Đức, Tây Ban Nha (châu Âu), Argentina, Colombia (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), Algeria, Cameroon, Malawi, Morocco (châu Phi), Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Australia và Philippines (châu Á).