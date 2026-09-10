Đội bóng nam Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm HLV nữ mới 22 tuổi gây sốc

Mestan trở thành HLV nữ đầu tiên dẫn dắt đội nam Turgutluspor. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này xác nhận thông tin trên mạng xã hội: "CLB đã đạt thỏa thuận với Zeynep Mestan về vị trí HLV, phù hợp với cơ cấu và những mục tiêu của mùa giải mới.

Chúng tôi chúc Zeynep Mestan thành công khi cô dẫn dắt đội hình mới và công tác chuyên môn được triển khai tại CLB trong màu áo Turgutluspor. Hy vọng kỷ nguyên mới này sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho CLB và toàn thể người hâm mộ".

Mestan tài sắc vẹn toàn

Mestan từng khoác áo một số CLB bóng đá nữ tại các khu vực Izmir và Manisa của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại Karsiyaka BES Spor vào năm 2019. CLB gần nhất mà Mestan thi đấu là Bornova Genc Yildizlar Spor vào năm 2025. Mestan chuyển sang công tác huấn luyện chỉ 6 tuần sau khi cô đón sinh nhật tuổi 22.

Turgutluspor đang hướng tới việc trở lại mạnh mẽ sau khi bị xuống chơi ở giải hạng 6 của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Turgutluspor phải nhận vé xuống hạng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Turgutluspor thi đấu tại Manisa Super Amateur League, dù đội bóng này từng góp mặt ở giải hạng nhì của Thổ Nhĩ Kỳ gần nhất vào năm 2001. Mùa giải mới của họ dự kiến bắt đầu vào tháng 10.

Trong khi đó, tân HLV trưởng của Turgutluspor đã sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, cụ thể cô đạt con số 21.300 người theo dõi trên Instagram.