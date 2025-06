Đoạn kết V-League nghẹt thở với cuộc chiến sinh tử

Vòng 26 V-League hạ màn cuộc chơi lớn vô địch quốc gia với 7 cặp đấu diễn ra cùng lúc và cũng là thời khắc quyết định vận mệnh của ít nhất 5 đội bóng. Nam Định đã đăng quang trước một vòng đấu, trong khi Hà Nội chắc chắn về nhì. Vẫn có một hồi kết căng thẳng dành cho hai đội bóng lớn CA Hà Nội và Viettel tranh chấp huy chương đồng an ủi. Còn lại cuộc chiến sinh tử rớt hạng hoặc phải chơi trận play off là màn tranh chấp giữa Quảng Nam, SHB Đà Nẵng và Bình Định.

Quảng Nam và SHB Đà Nẵng nắm quyền tự quyết

Trận hòa 2-2 đầy quả cảm ở sân khách Hà Tĩnh vòng 25 đã giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn giữ lại nhiều hy vọng không rớt hạng trực tiếp, sau rất nhiều lượt đấu phải nằm dưới đáy bảng. Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang nắm lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng so với đội xếp cuối Bình Định.

Theo đó, đội bóng sông Hàn đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, kém Quảng Nam (25 điểm) và cao hơn Bình Định (21 điểm). Điều lệ giải quy định đội bóng cuối bảng (hạng 14) sẽ xuống hạng trực tiếp, đội thứ 13 sẽ chơi một trận play off với đội á quân giải hạng Nhất (Bình Phước hoặc PVF-CAND).

SHB Đà Nẵng rộng cửa không rớt hạng trực tiếp trong cuộc chiến sinh tử cuối mùa. Ảnh: CCT.

Tại vòng 26, SHB Đà Nẵng tiếp đón SL Nghệ An trên sân nhà. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò Lê Đức Tuấn, bởi SL Nghệ An đã chắc suất trụ hạng và sẽ dồn sức cho Cúp Quốc gia, không có nhiều lý do tung ra đội hình mạnh nhất. SHB Đà Nẵng thì ngược lại, họ đang có nhiều động lực và tinh thần để chơi một trận chung kết đúng nghĩa.

Trong trường hợp SHB Đà Nẵng thắng đội khách SL Nghệ An, thì nếu chủ nhà Bình Định có thắng đội á quân Hà Nội cũng trở nên vô nghĩa. Thậm chí, đội bóng sông Hàn còn một khe cửa hẹp trụ hạng an toàn, nếu Quảng Nam gục ngã trên sân của HA Gia Lai.

Dù đang xếp thứ 12 với 25 điểm, Quảng Nam chưa thể an tâm và phụ thuộc rất lớn vào thái độ thi đấu của chủ sân Pleiku. Do kém SHB Đà Nẵng về đối đầu, nên Quảng Nam sẽ phải dốc hết sức mình kiếm ít nhất 1 điểm.

Bình Định thất thế nhất ở cuộc chiến sinh tử trong trận cuối V-League khi còn kém đội áp chót SHB Đà Nẵng 2 điểm. Ảnh: CCT.

Vì nếu thất bại trước HA Gia Lai, trong lúc SHB Đà Nẵng bỏ túi 3 điểm, Quảng Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ 13 và phải tranh vé vớt. Nhưng điều này cực khó xảy ra, bởi HA Gia Lai từ trận thua ngược SL Nghệ An vòng đấu 25 trong thế 11 đánh 10, lại còn dẫn trước hai bàn vẫn để thủng lưới 3 bàn, thì việc họ tiếp tục… thua hoặc hòa Quảng Nam đang khát điểm là không có gì lạ.

Bất lợi nhất trong cuộc chiến sinh tử này là nhà đương kim á quân Bình Định. Với chỉ 21 điểm và xếp cuối bảng, họ buộc phải thắng đội tân á quân Hà Nội trên sân Quy Nhơn, nhưng kèm theo điều kiện đủ còn là SHB Đà Nẵng thua trận. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi.

Chạy đua giành huy chương đồng

Trong khi cuộc chiến sinh tử sắp sửa diễn ra dưới đáy bảng, thì ở phía trên, màn rượt đuổi giành chiếc huy chương đồng giữa CA Hà Nội và Viettel cũng không kém phần quyết liệt. Thực tế hai đội bóng cùng thành phố này từng có nhiều thời điểm chạy đua ráo riết tranh ngôi vô địch với Nam Định, Hà Nội nhưng tiếc cho sự thất thường của họ sau hơn nửa mùa khiến cả hai chỉ còn đích đến duy nhất là huy chương đồng.

Nguyễn Filip và đồng đội có nhiều lợi thế ở màn tranh chấp huy chương đồng với Viettel. Ảnh: CCT.

CA Hà Nội hiện có 42 điểm, chỉ hơn Viettel đúng 1 điểm. Vòng 26 vào chiều 22-6, chủ nhà CA Hà Nội tiếp đón Hải Phòng, đội đã hết mục tiêu nhưng lại có phong độ rất tốt. Với tâm lý thoải mái, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể khiến CA Hà Nội ôm hận nếu không thi đấu cẩn trọng. Nhưng thông thường ở thế cờ tàn V-League, thật khó để Hải Phòng căng mình ra chơi như… bình thường khi động lực đã cạn, trong lúc CA Hà Nội vừa có lợi thế sân nhà, lại vừa nắm quyền tự quyết.

Với thầy trò HLV Polking, trận tiếp Hải Phòng là một cơ hội cuối cùng để vớt vát lại niềm tin của người hâm mộ với đội hình nhiều cầu thủ giỏi, nhưng lại không thể đăng quang V-League và chỉ về nhì Cúp các CLB Đông Nam Á.

Trong khi đó, Viettel có mỗi ưu thế là tiếp TP.HCM vừa trụ hạng an toàn nên không khó giành 3 điểm. Nếu CA Hà Nội hòa hoặc thua và Viettel thắng, đội bóng quân đội sẽ vươn lên xếp thứ ba chung cuộc nhờ hơn điểm số. Nhưng bất chấp các nhà tổ chức V-League đã lên sẵn phương án đặt hai bộ huy chương đồng trên hai sân của Viettel và CA Hà Nội, cửa về hạng ba của đội bóng áo lính rất mong manh hoặc không thể.