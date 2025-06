Nam Định và chức vô địch V. League của bản lĩnh

Cuộc đua trụ hạng V. League chờ vòng cuối Nếu như cuộc đua vô địch của V. League đã chính thức khép lại ngay ở vòng 25 thì cuộc tranh chấp cho vị trí thứ 3 chung cuộc vẫn cực nóng, khi 2 đội bóng Thủ đô là Thể Công Viettel và Công an Hà Nội cùng có được 3 điểm ở vòng đấu này. Hiện tại, Công an Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn so với Thể Công Viettel đứng thứ 4, và ở vòng 26 sắp tới, cả Công an Hà Nội lẫn Thể Công Viettel đều được thi đấu trên sân nhà với đối thủ lần lượt là Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. Công an Hà Nội đang chiếm lợi thế trong cuộc đua cho vị trí thứ 3 vì họ được năm quyền tự quyết, nhưng đối thủ mà họ gặp phải là Hải Phòng lại khó khăn hơn nhiều so với thử thách mang tên CLB TP.HCM của Thể Công Viettel, đội bóng đang ở tình thế rượt đuổi và cần nhiều hơn 1 điều kiện để có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở cuộc chiến trụ hạng, khi Quy Nhơn Bình Định bị rớt lại phía sau với thất bại 0-1 trước chủ nhà CLB TP Hồ Chí Minh, còn SHB Đà Nẵng và SLNA đều giành được những điểm số quý giá để vươn lên. Sau khi kết thúc vòng 25 V. League 2024-2025, vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đang thuộc về Quy Nhơn Bình Định với 21 điểm, còn SHB Đà Nẵng đứng ngay trên với 1 điểm nhiều hơn. Cả Quy Nhơn Bình Định và SHB Đà Nẵng đều được đá trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng của V. League 2024-2025, nhưng Quy Nhơn Bình Định gặp bất lợi nhiều hơn bởi đối thủ của họ là Hà Nội FC, còn thử thách dành cho SHB Đà Nẵng là SLNA. Tuy thế, chưa thể nói trước bất cứ điều gì về cả cuộc đua cho vị trí thứ 3 cũng như trận chiến trụ hạng ở V. League 2024-2025, và chỉ tới khi vòng đấu thứ 26 hoàn toàn khép lại thì chúng ta mới có thể biết được kết quả cuối cùng. (H.H)