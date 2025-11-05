David Beckham và danh hiệu đỉnh cao của cuộc đời

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

David Beckham và danh hiệu đỉnh cao của cuộc đời

Sự kiện: Bóng đá David Beckham
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Ở tuổi 50, David Beckham đã có được danh hiệu mà anh theo đuổi cả đời, khi quỳ gối trước Vua Charles III và đón nhận thanh gươm đặt lên vai, sau đó chính thức trở thành Hiệp sỹ.

David Beckham và danh hiệu đỉnh cao của cuộc đời - 1

David Beckham đã nhận bản hợp đồng đầu tiên với MU từ tay Sir Bobby Charlton, nhận giải thưởng Sir Matt Busby dành cho cầu thủ trẻ MU xuất sắc nhất và trở thành số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ dưới dự dìu dắt của Sir Alex Ferguson. Bây giờ, anh là một trong số họ khi gia nhập hàng ngũ các Hiệp sỹ của Đễ chế Anh.

Thứ Ba (4/11) tại Lâu đài Windsor, Beckham quỳ xuống khi Vua Charles III nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên vai trong lễ tấn phong Hiệp sỹ. Tên của anh giờ đây được thêm tiền tố Sir. Chà, Sir David. Không tệ với một người sinh ra trong gia đình bình dân. Khi anh chào đời vào mùa xuân năm 1975 ở Leytonstone, phía đông London, mẹ anh Sandra đang là thợ làm tóc và còn ông bố và Ted là thợ lắp đặt gas.

Khi tên tuổi Beckham vượt quá phạm vi bóng đá, trở thành một thương hiệu toàn cầu, nhiều người quên mất rằng trong mọi lúc, anh luôn khiến tất cả phải ngưỡng mộ vì sự chuyên nghiệp, nghị lực vươn lên cũng như đạo đức nghề nghiệp. Không chỉ ở MU, Real, quãng ngắn ở Milan và PSG, mà còn với LA Galaxy tại Giải Nhà nghề Mỹ. Beckham chinh phục nước Mỹ bởi sự tâm huyết với bóng đá và không coi đó là nơi để nghỉ hưu. Sau hai thập kỷ, Beckham vẫn đang đóng vai trò lớn trong sự phát triển bóng đá tại Mỹ với tư cách đồng sở hữu Inter Miami, đội bóng đã đưa Lionel Messi về để tạo nên cơn sốt không có dấu hiệu chấm dứt.

Khoảnh khắc Beckham quỳ trước Vua Charles III trong lễ tấn phong HIệp sỹ.

Khoảnh khắc Beckham quỳ trước Vua Charles III trong lễ tấn phong HIệp sỹ.

Ngay cả khi bị cả thế giới quay lưng, bằng ý chí mạnh mẽ và tài năng được mài giũa mỗi ngày, Beckham sẽ lại một lần nữa thuyết phục cả thế giới. Vào thời điểm đạt đỉnh cao danh vọng, Beckham trở thành tội đồ, bị cả nước Anh ghét bỏ sau tấm thẻ đỏ ở trận thua Argentina tại World Cup 1998. Thế nhưng cú đá phạt ngoạn mục phút 93 mang lại trận hòa trước Hy Lạp năm 2001, qua đó đưa Tam sư đến World Cup 2002 lại đưa Beckham đến vị thế còn cao hơn: một người hùng dân tộc, vị thánh được cả xứ sương mù tôn sùng.

Hay tương tự năm 2003 khi anh rời MU trong ồn ào để đến Real, sau đó là cáo buộc ngoại tình của Rebecca Loos năm 2004, hoặc cách đây ít lâu là những chỉ trích liên quan đến World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, bằng phong thái quý ông, Beckham sẽ luôn vượt qua. Theo nghĩa nào đó, chính thành công, danh vọng và sự nổi tiếng, cùng những tranh cãi đã tạo nên sự pha trộn đầy mê hoặc, giúp Beckham duy trì ảnh hưởng mãi mãi.

Dĩ nhiên, một trong những yếu tố khiến Beckham được yêu mến rộng rãi chính nhờ lòng hào hiệp. Người Anh sẽ không quên nỗ lực vận động (và miễn phí) của Beckham khi giúp đất nước chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội London 2012, sau đó lại cố gắng đưa World Cup 2018 về xứ sương mù (nhưng không thành).

Cũng là một doanh nhân, Beckham đã biến sự nghiệp cầu thủ thành một doanh nghiệp đa ngành, sở hữu danh mục hợp đồng quảng cáo ngang ngửa với cả những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất vẫn còn thi đấu, đồng thời thích nghi với thời đại kỹ thuật số để tên tuổi không bao giờ bị phai nhạt.

Sir David Beckham và vợ, Victoria Caroline, Lady Beckham.

Sir David Beckham và vợ, Victoria Caroline, Lady Beckham.

Cho đến nay, Beckham đã tích lũy được khối tài sản rơi vào khoảng 915 triệu USD. Và chàng trai xuất thân bình dân ở Đông London không sử dụng nó cho riêng bản thân. Anh đã chi rất nhiều cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em thông qua mối quan hệ lâu dài với Unicef.

Cuối cùng, Beckham đã có mọi thứ. Đó là một danh hiệu Champions League, sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, một La Liga, một Ligue 1, hai Cúp MLS, một Cúp Liên lục địa, hai Cúp FA, bốn Siêu cúp Anh, một Siêu cúp Tây Ban Nha, được bầu chọn là Nhân vật Thể thao của Năm, huy hiệu Blue Peter Vàng, Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh... cùng gia tài khổng lồ và một gia đình hạnh phúc. Ở tuổi 50, Beckham có thêm giải thưởng mà anh ấy thực sự mong muốn, một đỉnh cao mà rất ít cầu thủ, và cả các ngôi sao thể thao khác đạt tới: Tước Hiệp sỹ.

Không còn là Beckham. Từ lúc này tất cả phải gọi anh là Sir David.

Vụ tiếp quản MU: Các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm lật đổ nhà Glazer
Vụ tiếp quản MU: Các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm lật đổ nhà Glazer

(PLO)- Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) khi các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm mời anh làm đại sứ trong vụ mua...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 10:35 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN