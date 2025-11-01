Đằng sau vụ Real Madrid đòi UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro vì Super League

Con số 4,5 tỷ euro đến từ đâu?

Mọi chuyện bắt đầu trở lại sau khi Real Madrid thông báo hôm 29/10 rằng họ đang chuẩn bị khởi kiện UEFA, yêu cầu bồi thường “thiệt hại đáng kể” vì tổ chức này đã ngăn chặn dự án Super League vào năm 2023. Theo các nguồn tin từ AS (Tây Ban Nha) và Financial Times (Anh), Real Madrid dự kiến sẽ yêu cầu UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro (tương đương 5,2 tỷ USD), con số được cho là phản ánh khoản doanh thu bị mất do dự án không thành công.

Sau 4 năm, vụ European Super League vẫn chưa kết thúc

Theo các nguồn tin thân cận với Real Madrid và A22, công ty đứng sau ý tưởng gây tranh cãi European Super League (hiện được quảng bá lại dưới tên gọi Unify League), phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng con số 4,5 tỷ euro phản ánh doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình và thương mại mà họ đáng lẽ có thể thu được nếu dự án Super League trở thành hiện thực.

Những nguồn tin này chia sẻ với The Athletic rằng con số trên không dựa trên khoản thiệt hại trong một giai đoạn cụ thể, mà được tính toán dựa trên việc toàn bộ dự án chưa từng diễn ra. Họ cũng nhấn mạnh rằng yêu cầu bồi thường của Real Madrid là độc lập với bất kỳ động thái pháp lý nào mà A22 có thể thực hiện.

Khi The Athletic liên hệ để xác nhận, một nguồn tin từ Real Madrid không phủ nhận con số 4,5 tỷ euro, chỉ nói rằng tổng thiệt hại sẽ ở mức “hàng tỷ euro” và đội bóng chủ sân Bernabeu “sẽ công bố chi tiết vào thời điểm thích hợp”.

Real Madrid có cơ hội nào để được bồi thường không?

Nếu vụ việc thực sự được đưa ra tòa, cả Real Madrid lẫn UEFA đều sẽ thuê những đội ngũ pháp lý hàng đầu để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ phải vượt qua một loạt rào cản lớn nếu muốn tiến gần tới con số 4,5 tỷ euro. Bởi để đòi bồi thường thiệt hại, “Kền kền trắng” phải chứng minh được rằng UEFA thực sự khiến họ mất tiền, nghĩa là phải chỉ ra họ đã có thể kiếm được bao nhiêu nếu Super League diễn ra, so sánh với doanh thu thực tế từ các giải đấu của UEFA.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez (trái), và chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin (phải)

Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi kế hoạch ban đầu của European Super League rất mơ hồ về cách thức tạo ra lợi nhuận. Cho đến nay, chưa có bất kỳ nhà đài hay nhà tài trợ nào thừa nhận từng đàm phán hoặc quan tâm đến dự án này, có lẽ đơn giản vì không ai muốn dính dáng đến một “quả bom truyền thông” như vậy.

Theo những bản hợp đồng bị rò rỉ, 12 câu lạc bộ sáng lập được hứa hẹn “khoản chào mừng” từ 200 đến 300 triệu euro mỗi đội, trong đó Real Madrid và Barcelona sẽ nhận thêm 60 triệu euro trong hai mùa đầu tiên. Chính sự ưu ái dành cho giới “quý tộc” này đã khiến dự án bị người hâm mộ phản đối dữ dội.

Về mặt lý thuyết, các chuyên gia độc lập của Real Madrid có thể ước tính tương đối doanh thu sân nhà tăng thêm nếu họ được thi đấu nhiều hơn, chẳng hạn 11 trận sân nhà mỗi mùa ở Super League, thay vì 7 trận tại Champions League. Nếu kéo dài trong nhiều năm tại Bernabeu (sức chứa 84.000 chỗ ngồi), con số này đúng là có thể trở nên “khổng lồ”.

Nhưng tất cả những yếu tố khác chỉ là giả định. Liệu hợp đồng bản quyền truyền hình của Super League/Unify League có thể lớn hơn so với 5 tỷ USD/năm mà UEFA dự kiến thu được từ 2027? Khó có khả năng. Liệu giải đấu ly khai có thể vượt trội về doanh thu thương mại? Không chắc, nhất là khi UEFA và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) thông qua công ty UC3 vừa đạt được hợp đồng tài trợ bia trị giá kỷ lục.

Tất cả những “kho báu tiềm năng” này đều phải được so sánh với số tiền thật sự Real Madrid đang thu về. Và đó là trước khi ta bàn tới vấn đề pháp lý cốt lõi, rằng UEFA có thực sự là nguyên nhân khiến Super League thất bại, hay là do người hâm mộ Anh tẩy chay?

Tất nhiên, vẫn có một giả thuyết khác. Super League sụp đổ đơn giản vì đó là một ý tưởng tệ, được chuẩn bị vội vàng và bị người hâm mộ ghét bỏ. Nếu đúng như vậy, đó đâu phải lỗi của UEFA?

Với tất cả những yếu tố trên, không khó để nhận ra mục tiêu thực sự của Real Madrid có thể là tạo áp lực đe dọa UEFA bằng vụ kiện khổng lồ mang tính biểu tượng, qua đó ép cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu thương lượng và đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa, hơn là thực sự kỳ vọng thu về 4,5 tỷ euro.

Real Madrid đã kiếm được bao nhiêu trong những năm gần đây?

Real Madrid từ lâu đã nằm trong nhóm câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới, và vị thế đó chỉ càng được củng cố kể từ khi dự án cải tạo sân Bernabeu hoàn tất vào năm 2023.

Việc mở rộng và hiện đại hóa “thánh địa” của họ đã giúp doanh thu Real Madrid vượt mốc 1 tỷ euro, trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử đạt được cột mốc này. Một năm sau, ở mùa 2024/25, doanh thu tiếp tục tăng.

Dù vẫn có một số chênh lệch nhỏ giữa con số Real Madrid công bố và số liệu của hãng kiểm toán Deloitte (chẳng hạn mùa 2023/24, “Kền kền trắng” công bố cao hơn 27 triệu euro), nhưng không thể phủ nhận rằng khoản doanh thu 1,185 tỷ euro mùa 2024/25 đã khẳng định họ là CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Tính theo số liệu của Real Madrid, doanh thu đã tăng 342 triệu euro (tương đương 41%) chỉ trong hai mùa giải.

Phần lớn mức tăng này đến từ Bernabeu mới, một “cỗ máy in tiền” thực thụ nhờ tổ chức sự kiện, du lịch, và bán bản quyền không gian thương mại. Tuy nhiên, Real Madrid cũng không hề thiếu nguồn thu từ UEFA, yếu tố quan trọng trong mối quan hệ phức tạp giữa hai bên hiện nay.

Nhờ liên tục tiến sâu ở Champions League, Real Madrid luôn nằm trong nhóm CLB nhận tiền thưởng cao nhất từ UEFA. Trong 4/5 mùa gần nhất, “Kền kền trắng” đều thuộc top 3 đội kiếm nhiều nhất, với trên 100 triệu euro mỗi năm. Dù số liệu của mùa gần nhất (2024-25) chưa được công bố, giới chuyên môn dự đoán Real vẫn thu về hơn 100 triệu euro, nâng tổng thu từ đấu trường châu Âu trong 5 năm qua lên hơn nửa tỷ euro.

Khoản tiền này đến từ thành tích thi đấu lẫn chính sách phân bổ hệ số UEFA coefficient, một biện pháp được UEFA đưa ra nhằm “xoa dịu” các CLB lớn như Real Madrid. Từ 2018 đến 2024, 30% tổng quỹ thưởng Champions League được chia theo thứ hạng hệ số UEFA, nghĩa là những đội có thành tích lịch sử tốt được bảo đảm phần thưởng cao hơn.

Không ngạc nhiên khi Real Madrid (15 lần vô địch) là đội hưởng lợi nhiều nhất trong cả 6 năm hệ thống này tồn tại, với tổng cộng 215,5 triệu euro chỉ riêng từ quỹ hệ số.

Từ mùa 2024/25, UEFA đã gộp quỹ hệ số này vào “Value Pillar”, một phần trong cơ chế phân bổ tiền thưởng mới của Champions League. Real Madrid không còn đứng đầu mục này, điều được cho là làm xấu thêm mối quan hệ giữa họ và cơ quan đứng đầu bóng đá châu Âu.