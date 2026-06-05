Lịch sử World Cup 1998: Dấu ấn của Pháp và Croatia

Lần đầu của người Pháp

Trước giải đấu, Zinedine Zidane từng tuyên bố: “Tôi sẽ vô địch World Cup lần này”. Thế nhưng anh đã chơi không tốt ở giai đoạn đầu. Anh suýt nữa đánh mất cơ hội thể hiện khi giẫm chân đối thủ Saudi Arabia ở vòng bảng, bị đuổi khỏi sân và lĩnh án treo giò 2 trận. Tuy nhiên, không có nhạc trưởng này, các đồng đội đã thay anh tỏa sáng, đưa Pháp vượt qua vòng bảng với ngôi đầu.

Họ thắng tất cả các trận, và giống như Brazil, họ băng băng đánh bại mọi vật cản để hẹn gặp nhau trong trận chung kết. Ở bán kết, Brazil hạ Hà Lan 4-2 còn Pháp chinh phục "ngựa ô" Croatia 2-1. Pháp và Brazil lần thứ 3 chạm trán nhau tại World Cup nhưng lần này là cuộc hội ngộ thượng đỉnh nhất.

Vào ngày 12 tháng 6, cả thế giới hướng về Paris, chờ xem Zidane so tài Ronaldo, Rivaldo đọ sức với Trezeguet... Nhưng tranh cãi nổ ra từ đây. Vào đêm trước trận chung kết, Ronaldo, cầu thủ vốn đạt phong độ thăng hoa tột đỉnh từ đầu giải, bị một cơn động kinh mà Roberto Carlos là nhân chứng.

Cả đất nước Brazil lo lắng cho sức khỏe của Ronaldo. Và đúng là anh vẫn có mặt trên sân trong trận chung kết, nhưng ngôi sao này không đạt 100% thể lực. Ronaldo chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị và thi đấu kém xa các trận trước. Anh phải làm nền chứng kiến Zidane tỏa sáng với 2 cú đánh đầu dũng mãnh trước khi Petit chốt hạ trận đấu bằng tỷ số 3-0.

Đây thực sự là màn trình diễn xuất sắc của "Gã hói", đưa anh lên đẳng cấp hàng đầu thế giới. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Ronaldo và đồng đội bất lực hoàn toàn.

Với thắng lợi 3-0, Pháp có lần đầu lên đỉnh thế giới. Pháp là đội tuyển quốc gia thứ sáu đăng quang World Cup với tư cách là chủ nhà. Đồng thời Pháp là quốc gia thứ 4 toàn thắng các trận đấu trước khi lên đỉnh thế giới.

Ronaldo mờ nhạt hoàn toàn so với các ngôi sao Pháp

Trái ngược lại, người Brazil sống trong buồn bã, hoài nghi. Họ cho rằng đã có âm mưu triệt hạ Ronaldo, ngăn anh ra sân ở trận chung kết. Nhưng nhiều thập kỷ trôi qua, giả thuyết ấy đã không bao giờ được chứng minh. Mà thực ra, người Brazil cũng không còn quá nghĩ ngợi về sự cố ấy nữa bởi ngay kỳ World Cup sau đó, họ đã giải cơn khát vô địch, và Ronaldo trở thành Vua phá lưới.

Những cơn gió lạ

World Cup 1998 là giải đấu đầu tiên có 32 đội tuyển tham gia thay vì 24 như trước. Đây cũng là VCK có tới 5 quốc gia có lần đầu tiên tham dự là Croatia, Jamaica, Nhật Bản, Nam Phi và Nam Tư.

Trong số này, Croatia nổi bật nhất. Với những Davor Suker, Prosinecki, Dario Simic, Zvonimir Boban... đội bóng xứ Balkan đã làm nên một hành trình thần kỳ khi vượt qua các ông lớn để tiến đến bán kết trước khi kết thúc giải ở vị trí thứ 3.

Vòng bảng có thể khá đơn giản với họ. Croatia thắng Jamaica và Nhật Bản, thua Argentina. Nhưng tại tứ kết, họ đã gây sốc khi đánh bại thế lực Đức tới 3-0. Croatia chỉ chấp nhận dừng bước bằng trận thua trước chủ nhà Pháp ở bán kết. Trong cuộc gặp Hà Lan tại trận tranh hạng ba, Croatia tiếp tục chơi xuất sắc bằng chiến thắng 2-1.

Croatia là đội thứ hai sau Bồ Đào Nha năm 1966 giành vị trí thứ ba ngay ở kỳ World Cup đầu tiên tham dự. Giải đấu năm 1998 đã đưa các thành viên của thế hệ vàng Croatia lên mây. Suker giành nhiều thành công cùng Real Madrid, Dario Simic chuyển sang Inter, Igor Tudor được Juventus chiêu mộ và trải qua những năm tháng thành công cùng CLB hùng mạnh này.

Cho đến nay, hành trình kỳ diệu năm 1998 của Croatia vẫn được nhớ đến. Họ trở thành tấm gương mẫu mực cho những kẻ bị xem là thấp bé nhẹ cân tại World Cup.

World Cup 1998 cũng ghi nhận nhiều "lần đầu tiên" khác. Đó là giải đấu đầu tiên áp dụng luật bàn thắng vàng. Nhờ đó, Laurent Blanc là cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi được bàn thắng vàng ở một VCK World Cup (phút 113 trận gặp Paraguay ở vòng 1/8).

Robert Prosinecki trở thành người đầu tiên và duy nhất cho đến nay ghi bàn cho cả hai đội tuyển tại World Cup. Anh từng sút tung lưới đối thủ khi khoác áo Nam Tư tại Italia 90 và ghi bàn cho Croatia vào năm 1998. Marcel Desailly thì trở thành cầu thủ đầu tiên của đội chiến thắng nhận thẻ đỏ trong một trận chung kết World Cup.

Rigobert Song là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân ở 2 kỳ World Cup: 1994 và 1998. Fabien Barthez là thủ môn đầu tiên chỉ để thủng lưới 2 bàn trước khi trở thành nhà vô địch thế giới... Những lần đầu tiên đáng chú ý giúp France 98 trở thành một sự kiện đáng nhớ, không chỉ với người Pháp mà còn là NHM trên toàn cầu.