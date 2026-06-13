Cúp quốc gia: Ninh Bình chờ đăng quang, CA TP HCM tìm lại vị thế

Trận chung kết giữa Ninh Bình và CA TP.HCM vì thế không chỉ là cuộc tranh cúp, mà còn là cuộc gặp của hai câu chuyện đáng chú ý: một Ninh Bình đang chờ danh hiệu để khẳng định tên tuổi, và một đại diện miền Nam đang tìm lại tiếng nói ở đỉnh cao bóng đá quốc gia.

Dấu ấn HLV Chu Đình Nghiêm

Bán kết Cúp quốc gia thường là nơi các đội bóng chơi thận trọng, tính toán và đặt sự an toàn lên trước. Nhưng hai trận bán kết mùa này lại đi theo kịch bản ngược lại. Mười một bàn thắng sau hai trận, trong đó hai đội vào chung kết cùng ghi 4 bàn, cho thấy đây không còn là cuộc chơi của sự dè dặt.

Chiến thắng trước Thể Công Viettel 4-1 cho thấy Ninh Bình không còn là đội bóng chỉ được chú ý nhờ lực lượng tốt

Ninh Bình thắng Thể Công Viettel 4-1 là kết quả có sức nặng lớn. Thể Công Viettel không phải đối thủ dễ bị đánh bại, càng không phải đội bóng dễ vỡ trận. Đó là tập thể giàu tính kỷ luật, vừa mới là á quân V-League, vừa sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Ninh Bình nhập cuộc không ồ ạt, nhưng rất biết chờ thời điểm. Khi Thể Công Viettel dâng cao, Ninh Bình lập tức khai thác khoảng trống. Gia Hưng mở tỉ số, Hoàng Đức nhân đôi cách biệt, rồi Bảo Toàn và Fred Friday khép lại trận đấu trong những phút cuối. Điều đáng nói là khi Thể Công Viettel rút ngắn còn 1-2, Ninh Bình không mất bình tĩnh. Họ đáp trả bằng hai bàn nữa, biến hy vọng lật ngược thế cờ của đối thủ thành một kết thúc nặng nề.

Chiến thắng ấy cho thấy Ninh Bình không còn là đội bóng chỉ được chú ý nhờ lực lượng tốt. Họ đã có bản lĩnh, có sự kết nối và có khả năng kết liễu trận đấu trong thời điểm quyết định.

Điểm đáng chú ý nhất ở Ninh Bình là dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm. Một đội bóng có nhiều ngôi sao không đương nhiên trở thành đội bóng mạnh. Muốn thắng những trận lớn, họ cần trật tự, cần sự cân bằng và cần một người biết đặt từng cá nhân vào cấu trúc chung.

Trước Thể Công Viettel, Ninh Bình cho thấy điều đó. Hàng phòng ngự giữ cự ly hợp lý, các tuyến bọc lót tốt, còn phía trên là những pha chuyển trạng thái rất sắc. Fred Friday chơi một trận nổi bật với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng, Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vai trò thủ lĩnh, trong khi Văn Lâm tạo cảm giác an tâm ở những thời điểm đối thủ gây áp lực.

Một chiếc cúp quốc gia, sẽ làm thay đổi cách nhìn về Ninh Bình (trái)

Ninh Bình có thể chưa phải đội bóng hoàn hảo, nhưng họ đang có một nền tảng đáng sợ: lực lượng chất lượng, HLV hiểu bóng đá Việt Nam, sân nhà, khán giả và tham vọng rất rõ. Vì vậy, vào chung kết Cúp quốc gia không chỉ là một cột mốc. Đó là cơ hội để Ninh Bình chính thức bước từ vị thế đội bóng đáng chú ý sang vị thế đội bóng biết giành danh hiệu.

Một chiếc cúp, nếu có, sẽ làm thay đổi cách nhìn về Ninh Bình. Khi ấy, họ không còn chỉ là đội bóng mới nổi hay hiện tượng đầu tư mạnh, mà là một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam.

CA TP HCM và chiến thắng để đánh thức bóng đá phía Nam

Nếu Ninh Bình vào chung kết bằng dáng dấp của đội bóng đang chờ đăng quang, thì CA TP HCM vào chung kết bằng một chiến thắng có sức lay động lớn với bóng đá phía Nam.

Chiến thắng của CA TP HCM có ý nghĩa vượt khỏi một tấm vé chung kết

Thắng Nam Định 4-2 ngay tại Thiên Trường là kết quả rất đáng nể. Nam Định có sân nhà, có lực lượng giàu kinh nghiệm và có khát vọng cứu vãn mùa giải bằng Cúp quốc gia. Nhưng CA TP HCM đã đánh vào đúng điểm yếu của đối thủ: sự mất tập trung, những sai lầm cá nhân và khoảng trống nơi hàng thủ.

Điều ấn tượng nhất là cách CA TP HCM định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Bốn bàn thắng trước giờ nghỉ không chỉ tạo ra cách biệt lớn, mà còn đánh sập tinh thần Nam Định. Dù đội chủ nhà vùng lên trong hiệp 2 và ghi được 2 bàn, tất cả đã quá muộn. CA TP HCM đã làm điều mà không nhiều đội bóng làm được: khiến Thiên Trường im lặng từ rất sớm.

Chiến thắng này có ý nghĩa vượt khỏi một tấm vé chung kết. Trong một mùa bóng mà bóng đá miền Nam có nhiều nỗi buồn, việc CA TP HCM đi đến trận cuối cùng của Cúp quốc gia là điểm sáng rất cần thiết. Nó nhắc rằng miền Nam vẫn còn một đại diện đủ sức tạo khác biệt, đủ sức thắng trận lớn và đủ sức bước vào cuộc tranh danh hiệu.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng CA TP HCM. Đó còn là câu chuyện về niềm tin của bóng đá phía Nam trong bối cảnh cán cân V-League đang nghiêng nhiều hơn về các đội bóng phía Bắc.

Trận chung kết Ninh Bình - CA TP HCM sẽ diễn ra tại Ninh Bình ngày 14-6 vì thế rất đáng chờ. Đây không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội thắng bán kết. Đây là cuộc gặp giữa hai khát vọng.

Ninh Bình có lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và phong độ đang lên. Họ vừa thắng Thể Công Viettel bằng một trận đấu cho thấy sự lạnh lùng của đội bóng lớn. Khi đã vào chung kết trên sân nhà, Ninh Bình đương nhiên được chờ đợi sẽ đăng quang. Nhưng chính sự chờ đợi ấy cũng là áp lực. Một đội bóng muốn trở thành thế lực không chỉ cần chơi hay ở bán kết, mà còn phải biết thắng trận đấu cuối cùng.

CA TP HCM bước vào chung kết với tâm thế khác. Họ không có lợi thế sân nhà, cũng không được xem là đội ổn định hơn Ninh Bình. Nhưng chiến thắng 4-2 trước Nam Định cho thấy đội bóng này có khả năng bùng nổ rất lớn. Khi tinh thần đã được giải phóng, CA TP HCM hoàn toàn có thể trở thành đối thủ khó chịu.

Cái hay của trận chung kết nằm ở sự đối lập đó. Ninh Bình cần chiếc cúp để xác nhận tham vọng. CA TP HCM cần chiếc cúp để tạo nên cuộc hồi sinh. Một bên muốn đăng quang để bước lên hàng ngũ quyền lực mới. Một bên muốn thắng để nói rằng bóng đá phía Nam vẫn chưa mất chỗ đứng trong cuộc đua danh hiệu.

Cúp quốc gia không còn là sân chơi phụ

Từ hai trận bán kết, có thể thấy Cúp quốc gia mùa này đã vượt khỏi hình ảnh một giải đấu phụ sau V-League. Khi Thể Công Viettel và Nam Định đều bị loại, còn Ninh Bình và CA TP HCM cùng vào chung kết bằng những chiến thắng nhiều bàn thắng, giải đấu đã có một trận cuối cùng rất đáng xem.

CA TP HCM chắc chắn không đến chung kết Cúp quốc gia chỉ để làm nền

Đó là trận đấu của chuyên môn, của danh hiệu, nhưng cũng là trận đấu của biểu tượng. Ninh Bình đang đứng trước cơ hội biến đầu tư và tham vọng thành chiếc cúp cụ thể. CA TP HCM đang đứng trước cơ hội đưa bóng đá phía Nam trở lại trung tâm chú ý bằng một danh hiệu quốc nội.

Bóng đá Việt Nam cần những trận chung kết như thế: có câu chuyện, có đối lập, có sức kéo người hâm mộ trở lại sân và có ý nghĩa lớn hơn 90 phút. Ninh Bình có thể được chờ đợi đăng quang, nhưng CA TP HCM chắc chắn không đến chung kết chỉ để làm nền.

Một trận chung kết hay không chỉ cần đội mạnh hơn, mà cần hai đội có lý do để chiến đấu. Ninh Bình có giấc mơ khẳng định vị thế mới. CA TP HCM có khát vọng tìm lại tiếng nói cho bóng đá phía Nam.