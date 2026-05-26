Ninh Bình FC chính thức bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm

Sáng 26/5, Ninh Bình FC thông báo chính thức ký hợp đồng 3 năm với HLV Chu Đình Nghiêm. Trên trang chủ, Ninh Bình FC mô tả “đây được xem là bước đi quan trọng, thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội bóng Cố đô Hoa Lư trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, Ninh Bình FC kỳ vọng HLV Chu Đình Nghiêm không chỉ giúp đội bóng này cạnh tranh các danh hiệu lớn mà còn “xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ ràng, theo đuổi lối chơi hiện đại, giàu tính cống hiến và tạo dấu ấn chuyên môn trong lòng người hâm mộ”.

Ninh Bình FC là “đại gia” mới nổi của bóng đá Việt Nam. Sau khi đầu tư mạnh mẽ ở mùa giải trước, đội bóng này lập tức giành quyền thăng hạng lên chơi ở V-League. Ở mùa giải hiện tại, Ninh Bình FC từng dẫn đầu suốt giai đoạn lượt đi trước khi sa sút không phanh.

Sau khi tụt lại trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội, họ đã sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo vào đầu tháng 3/2026 và bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền.

Những tưởng Ninh Bình FC chỉ bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, họ đã thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Cựu HLV của Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ chính thức làm việc tại Ninh Bình FC ngay từ hôm nay và ra mắt đội bóng mới trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa vào cuối tuần này, tại vòng 25 LPBank V-League.

Đây là sự kết hợp được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt mong đợi. Ông Chu Đình Nghiêm được đánh giá là một trong những HLV nội xuất sắc và thành công nhất trong thập kỷ vừa qua. Ông khởi nghiệp ở vai trò trợ lý HLV tại Hà Nội FC trước khi trở thành HLV trưởng đội bóng này vào năm 2016.

Cùng Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm giành 3 chức vô địch V-League vào các năm 2016, 2018, 2019. Ông cũng giành thêm 2 Cúp Quốc gia vào các năm 2019, 2020 và giành 3 Siêu cúp Quốc gia vào các năm 2018, 2019, 2020.

Tại Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm chưa giành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, ông vẫn gây ấn tượng mạnh khi giúp Hải Phòng thường xuyên góp mặt trong nhóm đầu bảng V-League với tiềm lực hạn chế.